Fonte 450 W: 7 modelos para montar seu computador

Fontes de 450 W são ideais para quem quer montar um computador com especificações mais simples. A peça é essencial porque é responsável por distribuir energia para os periféricos do PC. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 141 , como é o caso da Knup KP-533, que traz cabos com revestimento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já a EVGA 450 BR apresenta selo 80 Plus Bronze e seleção automática de tensão por valores que partem de R$ 616. Outra opção é a Corsair CX 450M, que conta com design modular para deixar o gabinete mais organizado por cerca de R$ 678. Veja a seguir cinco fontes de 450 W para comprar no Brasil.

A Knup KP-533 é uma opção de entrada, o que faz com que o componente tenha um visual mais simples e ausência de alguns recursos como seleção automática de tensão. O produto pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 141.

Assim como ocorre na maioria das fontes de entrada, os cabos são fixos, mas contam com um revestimento. Ela pode ser interessante para quem prioriza um custo mais baixo.

Prós: custo baixo, cabos revestidos

custo baixo, cabos revestidos Contras: seleção de tensão manual, acabamento simples

A fonte da Gigabyte promete ser um produto mais robusto. Ela é certificada com o selo 80 Plus Bronze, que indica que o modelo é mais eficiente. Esta opção pode ser vista na Amazon por valores que partem de R$ 314.

A fonte também conta com cabos revestidos e oferece seleção automática de tensão para que os usuários não precisem se preocupar se ela é 127V ou 220V. O modelo que conta ainda com um visual bem sóbrio, aparece com 80% de avaliações com cinco estrelas na Amazon, com usuários destacando a qualidade e confiabilidade no produto.

Prós: seleção automática de tensão, cabos revestidos, visual sóbrio, mais eficiente

seleção automática de tensão, cabos revestidos, visual sóbrio, mais eficiente Contras: visual simples

3. Corsair CV450 - a partir de R$ 549

A CV450 é mais um modelo de uma marca muito conceituada no segmento de hardware. A fonte é mais uma que conta com certificação 80 Plus Bronze, o que indica que a CV450 tende a ser mais eficiente que modelos que não contam com o selo. Ela é encontrado por cerca de R$ 549.

O visual é sóbrio com a cor preta e cabos revestidos, sendo ainda mais um componente que também realiza a seleção automática de tensão. O modelo é muito bem avaliado na Amazon, tendo recebido cinco estrelas por parte de 94% dos consumidores que destacam a qualidade do produto.

Prós: seleção automática de tensão, cabos revestidos, visual sóbrio, mais eficiente

seleção automática de tensão, cabos revestidos, visual sóbrio, mais eficiente Contras: custo mais alto que modelos similares

4. EVGA 450 BR – a partir de R$ 616

A EVGA 450 BR é uma fonte de uma empresa mais conhecida por suas placas de vídeo. Assim como algumas de suas concorrentes, traz seleção automática de tensão, cabos revestidos e selo 80 Plus Bronze. O modelo aparece por cifras que partem de R$ 616.

A fonte tem um visual discreto e o revestimento nos cabos parece ser de melhor qualidade, o que além de deixar os cabos de uma forma mais discreta no gabinete, deve proporcionar um pouco mais de durabilidade. A fonte da EVGA aparece com 83% de avaliações com cinco estrelas na Amazon, sendo mais uma solução muito procurada por usuários mais exigentes.

Prós: qualidade de construção, melhor revestimento nos cabos, seleção automática de tensão

qualidade de construção, melhor revestimento nos cabos, seleção automática de tensão Contras: custo mais alto

5. Corsair CX 450M – a partir de R$ 678

O grande diferencial da fonte CX 450M é seu design modular, que permite que alguns cabos possam ser removidos. Esta característica favorece o manejo dos fios para deixar o gabinete do seu PC mais organizado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 678 para comprar o produto.

A fonte é mais uma certificada com selo 80 Plus Bronze, tendo revestimento para os cabos e seleção automática de tensão. Apesar de contar com poucas avaliações na Amazon, o modelo tem 100% de aprovação com cinco estrelas.

Prós: design modular, bons recursos, mais eficiente, seleção automática de tensão

design modular, bons recursos, mais eficiente, seleção automática de tensão Contras: custo alto

