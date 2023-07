Franquia 007: relembre filmes, ordem e atores que fizeram o James Bond

Os filmes 007 fazem parte da lista de franquias mais populares do cinema. Baseado nas aventuras de James Bond, um agente secreto criado pelo escritor Ian Fleming, o primeiro filme estreou nas telonas em 1962. Desde então, outros 24 longa-metragens oficiais foram lançados e seis atores interpretaram o agente do MI-6, o serviço secreto de inteligência do Reino Unido.

Atualmente detentora da quinta maior bilheteria mundial, a franquia tem boa parte dos títulos disponíveis no Amazon Prime Video. A única exceção é 007 - Sem Tempo para Morrer, que pode ser visto no Telecine via Globoplay. Além disso, 007 - GoldenEye também pode ser assistido na plataforma Oldflix. Para se aprofundar no universo de ação e aventura de James Bond, veja uma lista cronológica da franquia com informações sobre cada um de seus títulos.

2 de 27 Daniel Craig protagonizou os últimos cinco longa-metragens de James Bond; veja qual a ordem dos filmes do 007 — Foto: Divulgação/MGM Daniel Craig protagonizou os últimos cinco longa-metragens de James Bond; veja qual a ordem dos filmes do 007 — Foto: Divulgação/MGM

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

007 contra o Satânico Dr. No (1962)

Primeira adaptação cinematográfica de James Bond, 007 contra o Satânico Dr. No é um filme de Terence Young (Um Clarão nas Trevas) protagonizado por Sean Connery (Os Intocáveis). Lançado em 1962, ele acompanha o espião 007 em uma aventura contra o Dr. No, um cientista que deseja matá-lo e destruir o programa espacial dos EUA.

Co-estrelado por Joseph Wiseman (O Passado Não Perdoa) e Ursula Andress (Sol Vermelho), que faturou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Revelação, o título lançou a icônica música dos filmes da franquia. Bem recebido pela crítica e pelo público, o longa conquistou uma aprovação de 95% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e nota 7,2 no IMDb.

3 de 27 O filme 007 contra o Satânico Dr. No foi a estreia de James Bond nos cinemas; música-tema de 007 nasceu junto do longa — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 contra o Satânico Dr. No foi a estreia de James Bond nos cinemas; música-tema de 007 nasceu junto do longa — Foto: Divulgação/MGM

Moscou contra 007 (1963)

Lançado no ano seguinte, Moscou contra 007 repete a dobradinha de Terence Young e Sean Connery. Com nomes como Pedro Armendáriz (Enamorada) e Daniela Bianch (Operação Irmão Caçula) em seu elenco, o filme apresenta ao público a SPECTRE, organização criminosa que aparece com recorrência nas histórias do espião.

Na trama, Bond é enviado para a Turquia para salvar uma desertora soviética em troca da máquina decodificadora Lektor. No entanto, a missão é uma armadilha da SPECTRE, que deseja matar o agente e confundir o serviço secreto britânico e russo. Além da aprovação de 97% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”), a produção ganhou 7,4 no IMDb.

4 de 27 O filme Moscou contra 007 ganhou o BAFTA de Melhor Fotografia — Foto: Divulgação/MGM O filme Moscou contra 007 ganhou o BAFTA de Melhor Fotografia — Foto: Divulgação/MGM

007 contra Goldfinger (1964)

Terceiro filme da franquia com Sean Connery, 007 contra Goldfinger tem direção de Guy Hamilton (Funeral em Berlim). Um dos mais famosos da série, o longa é o segundo a ter a participação de M, chefe do MI6 que sempre aparece nas aventuras do agente secreto. Indicado ao Grammy e ao BAFTA, o filme foi vencedor do Oscar de Melhor Edição de Som.

Lançado em 1963, 007 contra Goldfinger segue os passos de Bond quando o espião é chamado para investigar Auric Goldfinger, um milionário que planeja roubar todo o ouro do Fort Knox. Co-estrelado por Gert Fröbe (El Cebo) e Honor Blackman (Os Vingadores), o título ganhou 7,7 no IMDb e 99% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”).

5 de 27 O filme 007 contra Goldfinger implementou de vez os gadgets tecnológicos na saga — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 contra Goldfinger implementou de vez os gadgets tecnológicos na saga — Foto: Divulgação/MGM

007 contra a Chantagem Atômica (1965)

Mais um filme da franquia estrelado por Sean Connery, 007 contra a Chantagem Atômica ficou marcado pelo retorno do diretor Terence Young. Vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais, o longa segue Bond em sua missão para deter a organização criminosa SPECTRE quando ela rouba e exige o resgate de duas ogivas nucleares.

Sucesso de bilheteria, o título tem em seu elenco Luciana Paluzzi (99 Mulheres) e Claudine Auger (A Iniciação), a primeira bond girl francesa. Apesar do estouro comercial, o filme recebeu apenas 6,9 dos fãs no IMDb e teve 85% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”).

6 de 27 O filme 007 contra a Chantagem Atômica é um dos títulos comercialmente mais bem-sucedidos da franquia — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 contra a Chantagem Atômica é um dos títulos comercialmente mais bem-sucedidos da franquia — Foto: Divulgação/MGM

Com 007 Só Se Vive Duas Vezes (1967)

Mais um longa estrelado por Sean Connery, Com 007 Só Se Vive Duas Vezes é o primeiro filme da franquia dirigido por Lewis Gilbert (Amigos e Amantes). Sua trama, que começa após um desastre no programa espacial dos EUA e da URSS, acompanha James Bond em uma missão pelo Japão, onde ele deve impedir a eclosão de uma guerra nuclear.

Com duas estrelas japonesas como bond-girls, as atrizes Akiko Wakabayashi (Akiko) e Mie Hama (A Fuga de King-Kong), o filme foi lançado nos cinemas em junho de 1967. Embora não tenha sido tão popular quanto outros títulos da série, a produção alcançou 74% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes (selo "Fresco") e 6,8 dos fãs no IMDb.

7 de 27 Com 007 Só Se Vive Duas Vezes é um filme escrito pelo roteirista Roald Dahl — Foto: Divulgação/MGM Com 007 Só Se Vive Duas Vezes é um filme escrito pelo roteirista Roald Dahl — Foto: Divulgação/MGM

007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969)

Único filme da saga estrelado por George Lazenby (Traficantes Audazes), 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade chegou às telonas em 1969. Dirigido por Peter R. Hunt, antigo produtor da franquia, ele gira em torno da relação amorosa do agente com Tracy di Vicenzo e de seus esforços para impedir a guerra biológica tramada pelo criminoso Ernst Blofeld.

Conhecido por retratar o casamento de James Bond nos cinemas, o filme conta com Diana Rigg (Game of Thrones) e Telly Savalas (Kojak) em seu elenco. Com um protagonista que dividiu opiniões entre a crítica e o público, o longa alcançou 81% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e a nota 6,7 no IMDb.

8 de 27 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade é o único filme da saga protagonizado por George Lazenby — Foto: Divulgação/MGM 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade é o único filme da saga protagonizado por George Lazenby — Foto: Divulgação/MGM

007 - Os Diamantes São Eternos (1971)

Dirigido por Guy Hamilton, 007 - Os Diamantes São Eternos marca o retorno de Sean Connery à saga e também sua despedida definitiva do espião James Bond. Nesta última aventura, o agente busca deter os planos de seu inimigo Blofeld, um contrabandista de diamantes que está construindo um satélite de raio laser que ameaça a paz mundial.

Com locações em Amsterdã, Los Angeles e Las Vegas, o filme possui em seu elenco personalidades como o ator Charles Gray (As Bodas de Satã) e a atriz Jill St. John (O Mundo Perdido). Indicado ao Oscar de Melhor Som, o longa-metragem recebeu uma avaliação de 63% da crítica no Rotten Tomatoes e a nota 6,5 dos fãs no IMDb.

9 de 27 O filme 007 - Os Diamantes São Eternos foi indicado ao Oscar de Melhor Som — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Os Diamantes São Eternos foi indicado ao Oscar de Melhor Som — Foto: Divulgação/MGM

Com 007 Viva e Deixe Morrer (1973)

Estreia do ator Roger Moore (Desafio Mortal) no papel do agente secreto, Com 007 Viva e Deixe Morrer tem direção de Guy Hamilton. Marcado por características do movimento blaxploitation - que traz luz para profissionais negros da indústria - o título conta com Yaphet Kotto (A Máfia Nunca Perdoa) e Jane Seymour (Harry Wild) em seu elenco.

Na trama, ao investigar a morte de outros agentes e chegar até o nome do criminoso Mr. Big, 007 se vê tendo que lidar com uma poderosa rede de tráfico e de práticas esotéricas. Contando com uma canção-título de enorme sucesso, “Live and Let Die”, de Paul e Linda McCartney, o filme recebeu uma avaliação de 65% da crítica no Rotten Tomatoes e 6,7 no IMDb.

10 de 27 Com 007 Viva e Deixe Morrer foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original — Foto: Divulgação/MGM Com 007 Viva e Deixe Morrer foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original — Foto: Divulgação/MGM

007 contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974)

O último filme da franquia dirigido por Guy Hamilton, 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro foi gravado no auge da crise do petróleo. No título, ao seguir as pistas de Scaramanga, assassino que o havia ameaçado, Bond ganha uma nova missão ao descobrir que o criminoso roubou um aparelho que pode solucionar a crise global de energia.

Novamente estrelado por Roger Moore, o longa conta ainda com Christopher Lee (O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel) e Britt Ekland (Uma Fresta no Teto) em seu elenco. Repleto de cenas de artes marciais, o filme de espionagem ganhou 6,7 dos fãs no IMDb, mas foi mal recebido pela crítica, que o avaliou com 42% no Rotten Tomatoes.

11 de 27 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro traz o ator Christopher Lee como o assassino Francisco Scaramanga — Foto: Divulgação/MGM 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro traz o ator Christopher Lee como o assassino Francisco Scaramanga — Foto: Divulgação/MGM

007 - O Espião Que Me Amava (1977)

Segundo filme da franquia dirigido por Lewis Gilbert, 007 - O Espião Que Me Amava é uma produção de 1977. Protagonizado por Roger Moore e co-estrelado por Barbara Bach (Caveman) e Curt Jürgens (A Raposa do Mar), o título foi um grande sucesso, sendo indicado a três estatuetas do Oscar e duas do Globo de Ouro.

Na produção, James Bond alia forças com a agente da KGB, Anya Amasova, para descobrir o paradeiro de submarinos sequestrados. Uma missão que os leva até o magnata Karl Stromberg, um megalomaníaco que planeja destruir o mundo. Além de uma avaliação positiva de 82% da crítica no Rotten Tomatoes (selo "Fresco"), o filme recebeu nota 7,0 no IMDb.

12 de 27 O filme 007 - O Espião Que Me Amava foi muito bem recebido pela crítica especializada — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - O Espião Que Me Amava foi muito bem recebido pela crítica especializada — Foto: Divulgação/MGM

007 Contra o Foguete da Morte (1979)

Misturando ação, espionagem e ficção científica, 007 Contra o Foguete da Morte tem direção de Lewis Gilbert. Quarto filme da saga estrelado por Roger Moore, ele conta ainda com Lois Chiles (Morte Sobre o Nilo) e Michael Lonsdale (Homens e Deuses) em seu elenco. O filme marca a última participação do ator Bernard Lee como o personagem M.

Na trama, James Bond é convocado a investigar o sequestro do ônibus espacial Moonraker. Durante a tarefa, ele e uma cientista da NASA se envolvem em um embate com Hugo Drax, industrial que deseja acabar com a humanidade. Com avaliações distintas da crítica, ele teve uma aprovação de 59% da crítica no Rotten Tomatoes e ganhou a nota 6,2 no IMDb.

13 de 27 O filme 007 Contra o Foguete da Morte foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 Contra o Foguete da Morte foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais — Foto: Divulgação/MGM

007 - Somente para Seus Olhos (1981)

Estreia do diretor John Glen (Caçada ao Terrorista) na franquia, 007 - Somente para Seus Olhos é protagonizado por Roger Moore. O filme segue os passos de James Bond no submundo grego, buscando impedir que um sistema que comanda uma frota de submarinos nucleares caia na mão dos russos.

Co-estrelado por Carol Bouquet (Bingo Bongo) e Chaim Topol (Um Violinista no Telhado), o filme teve sua música-tema, cantada por Sheena Easton, indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. Sucesso comercial, o longa alcançou 69% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e 6,7 do público no IMDb.

14 de 27 O filme 007 - Somente para Seus Olhos fez a franquia voltar ao estilo de seus primeiros filmes — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Somente para Seus Olhos fez a franquia voltar ao estilo de seus primeiros filmes — Foto: Divulgação/MGM

007 contra Octopussy (1983)

Com Roger Moore no papel principal e John Glen na direção, 007 contra Octopussy estreou em junho de 1983. No filme, após o assassinato do agente 009 e o aparecimento de um ovo Fabergé falso, James Bond inicia uma investigação que o leva até a contrabandista Octopussy e um oficial russo que planeja uma explosão atômica.

Com um roteiro em parte adaptado das histórias de Ian Fleming e em parte original, o título também tem no elenco os atores Louis Jourdan (Gigi) e Maud Adams (Jane e a Cidade Perdida), única atriz a interpretar duas bond girls diferentes. Alvo de críticas mistas, a produção teve uma avaliação de apenas 42% da crítica no Rottten Tomatoes e nota 6,5 no IMDb.

15 de 27 O filme 007 contra Octopussy foi lançado no mesmo ano que 007 - Nunca Mais Outra Vez, filme não oficial da franquia — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 contra Octopussy foi lançado no mesmo ano que 007 - Nunca Mais Outra Vez, filme não oficial da franquia — Foto: Divulgação/MGM

007 - Na Mira Dos Assassinos (1985)

Despedida de Roger Moore como James Bond, 007 - Na mira dos assassinos também é o último filme da saga com a atriz Lois Maxwell como a secretária Miss Moneypenny. Dirigido por John Glen, o filme tem Tanya Roberts (Sheena - A Rainha das Selvas), Christopher Walken (O Franco Atirador) e Grace Jones (Conan - O Destruidor) em seu elenco.

Na trama, o espião 007 é designado a impedir um industrial louco, que deseja dominar o mercado mundial de microchips e destruir o Vale do Silício. Indicado ao Globo de Ouro de Melhor Canção por sua música-tema, “A View to a Kill”, de Duran Duran, o filme teve uma avaliação de apenas 37% da crítica no Rotten Tomatoes e a nota 6,3 do público no IMDb.

16 de 27 O filme 007 - Na Mira Dos Assassinos conta com a participação da atriz e cantora jamaicana Grace Jones — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Na Mira Dos Assassinos conta com a participação da atriz e cantora jamaicana Grace Jones — Foto: Divulgação/MGM

007 - Marcado para a Morte (1987)

Estreia do ator Timothy Dalton (Penny Dreadful) como James Bond, 007 - Marcado para a Morte tem direção de John Glen. Na história, Bond é enviado para ajudar na deserção do general soviético Georgi Koskov. No entanto, após o oficial ser sequestrado e desaparecer, Bond desconfia de que tenha sido enganado e parte em seu encalço.

Com uma bilheteria mundial de US$ 191,2 milhões, o longa contou com a participação dos atores Maryam d'Abo (Estranhas Metamorfoses) e Joe Don Baker (Fibra de Valente) em seu elenco. Com reações positivas tanto do público quanto da crítica, o título alcançou uma aprovação de 73% da mídia especializada no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e nota 6,7 no IMDb.

17 de 27 O filme 007 - Marcado para a Morte foi a estreia de Timothy Dalton como James Bond — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Marcado para a Morte foi a estreia de Timothy Dalton como James Bond — Foto: Divulgação/MGM

007 - Permissão para Matar (1989)

Último filme com direção de John Glen, 007 - Permissão para Matar também foi marcado pelas despedidas de Robert Brown (Ivanhoé) como M e Caroline Bliss (The Moneymen) como Miss Moneypenny. Estrelado por Timothy Dalton, o filme mostra Bond tendo que escolher entre caçar um traficante que matou um agente da CIA ou seguir as ordens do MI6.

Lançado em julho de 1989, o longa-metragem conta com os atores Carey Lowell (Caçada Perigosa) e Robert Davi (Maniac Cop - O Exterminador) em seu elenco. Adaptada posteriormente para uma história em quadrinhos, a produção ganhou uma aprovação de 79% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e nota 6,6 no IMDb.

18 de 27 O longa 007 - Permissão para Matar é o décimo sexto filme da franquia James Bond — Foto: Divulgação/MGM O longa 007 - Permissão para Matar é o décimo sexto filme da franquia James Bond — Foto: Divulgação/MGM

007 Contra GoldenEye (1995)

Após um hiato de seis anos sem novas histórias de James Bond, Pierce Brosnan foi escalado para viver o famoso agente secreto em 007 Contra GoldenEye. Único filme da franquia dirigido por Martin Campbell (A Profissional), o título trouxe nomes como Judi Dench (Belfast), Sean Bean (Game of Thrones) e Izabella Scorupco (Exorcista - O Início) para seu elenco.

Na trama, Bond é chamado para matar um dissidente russo que roubou um poderoso sistema de defesa criado pelos soviéticos. Uma perigosa missão, na qual ele precisará lidar com fantasma do seu passado. Bem recebido pela crítica e o público, o longa-metragem teve 80% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e a nota 7,2 no IMDb.

19 de 27 O filme 007 Contra GoldenEye trouxe Judi Dench como a personagem M — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 Contra GoldenEye trouxe Judi Dench como a personagem M — Foto: Divulgação/MGM

007 - O Amanhã Nunca Morre (1997)

Estrelado por Pierce Brosnan, 007 - O Amanhã Nunca Morre tem direção de Roger Spottiswoode (O Sexto Dia). Além de um elenco estrelado, com Jonathan Pryce (Dois Papas) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), o filme teve sua música-tema, “Tomorrow Never Dies", de Sheryl Crow, indicada ao Oscar de Melhor Canção Original.

Na produção, após uma série de incidentes entre britânicos e chineses, Bond e a gente Wai Lin descobrem que um magnata está usando seu império midiático para jogar superpotências umas contra as outras. Embora sua bilheteria tenha perdido apenas para Titanic na semana de estreia, o filme teve 57% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 6,5 no IMDb.

20 de 27 007 - O Amanhã Nunca Morre foi o primeiro filme da franquia feito após a morte do produtor Albert R. Broccoli — Foto: Divulgação/MGM 007 - O Amanhã Nunca Morre foi o primeiro filme da franquia feito após a morte do produtor Albert R. Broccoli — Foto: Divulgação/MGM

007 - O Mundo não é o Bastante (1999)

Dirigido por Michael Apted (Seven Up!) e estrelado por Pierce Brosnan, 007 - O Mundo não é o Bastante foi o primeiro filme da franquia distribuído pela MGM. Em sua história, após um bilionário da indústria petrolífera ser assassinado, Bond é enviado para proteger sua herdeira. Porém, a missão o leva até o terrorista Renard, um de seus maiores rivais.

Co-estrelado por Robert Carlyle (Once Upon a Time), Denise Richards (Garotas Selvagens) e Robbie Coltrane (saga Harry Potter), o filme arrecadou US$ 361,8 milhões em todo o mundo. Com recepções mistas da crítica e do público, ele recebeu uma avaliação de 51% da crítica no Rotten Tomatoes e a nota 6,4 no IMDb.

21 de 27 007 - O Mundo não é o Bastante foi o primeiro filme da saga oficialmente distribuído pela MGM — Foto: Divulgação/MGM 007 - O Mundo não é o Bastante foi o primeiro filme da saga oficialmente distribuído pela MGM — Foto: Divulgação/MGM

007 - Um Novo Dia para Morrer (2002)

Vigésimo filme da franquia, 007 - Um Novo Dia para Morrer é dirigido por Lee Tamahori (O Amor e a Fúria) e estrelado por Pierce Brosnan. Em sua história, Bond é solto pelo MI6, após anos de prisão e tortura nas mãos do governo norte-coreano. Disposto a descobrir quem o traiu, ele se alia a uma espiã e passa a investigar um bilionário do ramo de diamantes.

Além de possuir uma canção-título, “Die Another Day”, cantada por Maddona, o filme conta ainda com os atores Halle Berry (Mulher-Gato), Toby Stephens (Perdidos no Espaço) e Rosamund Pike (Garota Exemplar). Último longa da saga interpretado por Pierce Brosnan, sua recepção foi de 55% da crítica no Rotten Tomatoes e 6,1 dos fãs no IMDb.

22 de 27 O filme 007 - Um Novo Dia para Morrer marcou a despedida de Pierce Brosnan da franquia; — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Um Novo Dia para Morrer marcou a despedida de Pierce Brosnan da franquia; — Foto: Divulgação/MGM

007 - Cassino Royale (2006)

Primeira aparição de Daniel Craig como o agente secreto, 007 - Cassino Royale tem direção de Martin Campbell, em seu segundo filme à frente da franquia. Com um elenco formado pelos atores Eva Green (O Lar das Crianças Peculiares) e Mads Mikkelsen (Drux - Mais Uma Rodada), o título foi indicado a oito categorias do BAFTA, ganhando o prêmio de Melhor Som.

Reinício da franquia, a trama acompanha Bond logo após ele se tornar o agente secreto e adquirir licença para matar. Como sua primeira missão, ele deve acabar com Le Chiffre, terrorista que enfrenta em um perigoso jogo de pôquer. Aclamado pela crítica, o longa ganhou 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e 8,0 no IMDb.

23 de 27 O filme 007 - Cassino Royale funcionou como um reboot da franquia 007 — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 - Cassino Royale funcionou como um reboot da franquia 007 — Foto: Divulgação/MGM

007 - Quantum of Solace (2008)

Dirigido por Marc Forster (Guerra Mundial Z) e novamente protagonizado por Daniel Craig, 007 - Quantum of Solace é uma sequência direta de 007 - Cassino Royale. Na trama, o espião se une a agente Camille Montes na caçada a Dominic Green, empresário que planeja um golpe militar na Bolívia com o intuito de controlar os recursos naturais do país.

Co-estrelado por Olga Kurylenko (Hitman) e Mathieu Amalric (O Quarto Azul), o filme teve uma bilheteria mundial de US$ 589 milhões. Menos aclamado do que seu antecessor, mas ainda com uma recepção favorável, o título conquistou 64% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,6 no IMDb.

24 de 27 Quem será o novo 007 depois de Daniel Craig? 007 - Quantum of Solace é o segundo filme da saga 007 estrelado pelo ator — Foto: Divulgação/MGM Quem será o novo 007 depois de Daniel Craig? 007 - Quantum of Solace é o segundo filme da saga 007 estrelado pelo ator — Foto: Divulgação/MGM

007 - Operação Skyfall (2012)

Estrelado por Daniel Craig, 007 - Operação Skyfall tem direção de Sam Mendes (1917). Sequência dos outros filmes com Craig, o filme traz os personagens Q e Moneypenny de volta para as telonas. Entre o elenco, nomes como Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez), Ralph Fiennes (O Menu) e Naomie Harris (Cores da Justiça) ganham destaque.

Na trama, após ter sido “sacrificado” por M durante uma perseguição, Bond finge estar morto. No entanto, seus dias de isolamento chegam ao fim quando o MI6 sofre um ataque terrorista e o espião decide voltar à ativa. Interpretada por Adele, a música tema do filme, "Skyfall", ganhou o Oscar de Melhor Canção Original. Sucesso entre a crítica e o público, o filme teve uma aprovação de 92% da crítica no Rotten Tomatoes (selo "Fresco") e nota 7,8 no IMDb.

25 de 27 Filme 007 - Operação Skyfall tem uma das maiores bilheterias da história da Sony, tendo arrecadado US$ 1,109 bilhão — Foto: Divulgação/MGM Filme 007 - Operação Skyfall tem uma das maiores bilheterias da história da Sony, tendo arrecadado US$ 1,109 bilhão — Foto: Divulgação/MGM

007 Contra Spectre (2015)

Repetindo a dobradinha Daniel Craig e Sam Mendes, 007 Contra Spectre é um dos filmes mais caros já produzidos em Hollywood. Lançado em 2015, ele segue os passo de Bond quando, após receber uma mensagem secreta, o agente se infiltra na organização criminosa SPECTRE e descobre terríveis verdades.

Co-estrelado por Christoph Waltz (Bastardos Inglórios) e Léa Seydoux (Azul é a Cor Mais Quente), o título ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Canção Original pela música “Writing's on the Wall”. Com avaliações bastante distintas, o longa recebeu uma aprovação de 63% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,8 no IMDb.

26 de 27 O filme 007 Contra Spectre traz a famosa organização SPECTRE de volta às histórias do agente — Foto: Divulgação/MGM O filme 007 Contra Spectre traz a famosa organização SPECTRE de volta às histórias do agente — Foto: Divulgação/MGM

007 - Sem Tempo para Morrer (2021)

Despedida de Daniel Craig da franquia, 007 - Sem Tempo para Morrer tem direção de Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation). A sequência mostra a última aventura vivida por James Bond, um espião do MI6 agora aposentado, quando ele decide ajudar um velho amigo e se depara com o poderoso vilão Safin.

Co-estrelado por Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e Léa Seydoux, que repetiu seu último papel, o filme precisou ser adiado devido à pandemia do coronavírus. Apesar disso, ele arrecadou mais de US$ 700 milhões e foi bem recebido pela crítica e o público, alcançando 83% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e nota 7,3 no IMDb.

27 de 27 Qual o último filme do 007? Até o momento, o longa 007 - Sem Tempo para Morrer é a produção mais recente da franquia, e marcou a despedida de Daniel Craig como o agente — Foto: Divulgação/MGM Qual o último filme do 007? Até o momento, o longa 007 - Sem Tempo para Morrer é a produção mais recente da franquia, e marcou a despedida de Daniel Craig como o agente — Foto: Divulgação/MGM

Com informações de MGM, 007 e Movie Web.

Veja também: Seis truques para usar na Netflix