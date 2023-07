Frases para postar no Threads: 5 apps para ajudar nas suas postagens

O Threads , nova rede social da Meta lançada no último dia (5), tem uma estrutura de microblog que pode deixar algumas pessoas perdidas sobre o que postar. Por isso, alguns aplicativos de frases, disponíveis tanto para o sistema operacional Android como iPhone ( iOS ), podem ser muito úteis para quem está começando a se aventurar na rede de textos. O Pensamento do dia é uma boa opção para quem procura por frases mais filosóficas, já o Frases indiretas oferece mensagens irônicas. A seguir, confira a lista com cinco apps com frases para postar no Threads.

1. Pensamento do dia

O aplicativo Pensamento do dia e Sabedoria, disponível de forma gratuita apenas para dispositivos Android, é uma boa opção para se inspirar na hora de postar frases no Threads. O app pode ser útil nos dias que o usuário precisar de um conteúdo motivacional, com mensagens de sabedoria, confiança ou pensamentos mais filosóficos. Na tela inicial da plataforma, os usuários podem ver as mensagens cadastradas no app e, caso seja necessário, podem favoritar algumas delas ou compartilhar com outras pessoas. Também é possível personalizar a cor do plano de fundo da imagem com o texto, a própria fonte, tamanho e o formato.

2. Citações de Livros e Autores

Os amantes da literatura podem aproveitar o aplicativo Citações de Livros e Autores, disponível apenas para Android,e acessar diversas citações que podem ser compartilhadas nas redes sociais, incluindo o Threads. As citações são exibidas de forma aleatória, com o autor e a localidade da autoria. Porém, os usuários também podem filtrar as frases por autores e suas nacionalidades. A ferramenta também permite transformem a frase em imagem, com a possibilidade de desfocar, inserir fundo, mudar tamanho, tipo e cor da fonte, assim como a espessura, borda, margem, alinhamento e degradê.

3. Frases de indiretas

O Frases de indiretas, app gratuito e que está disponível apenas para o sistema operacional Android, é perfeito para aquelas situações mal resolvidas, que podem ser expostas ou desabafadas no Threads. OA plataforma está organizada em categorias de frases de amor, para ex-namorado, inspiradas em músicas, amor não correspondido, entre outras. As mensagens podem ser compartilhadas diretamente para o app e customizadas pelos usuários, com ajustes no tamanho, fonte, nível de brilho e cor do texto, por exemplo.

O app Frases para Fotos e Status, gratuito para o sistema Android, oferece frases que os usuários do Threads podem utilizar em todos os momentos da vida. Algumas opções são frases de amor, comemorativas, para desejar bom dia ou ainda típicas para legendas de fotos. A cada dia os usuários recebem uma frase especial e podem compartilhá-la e favoritá-la. A ferramenta também permite buscar frases por categorias, como a de “Academia”, com diversas mensagens sobre o tema. Outra possibilidade é a de buscar por frases de autores, como Augusto Cury. Assim como os demais na lista, esse aplicativo também permite criar imagens com as frases.

5. Frases

Outra sugestão é o aplicativo gratuito Frases, compatível apenas com o sistema operacional iOS. A plataforma compartilha notificações da tela de bloqueio, com duas frases de reflexão e motivação para começar o dia. Alguns recursos diferenciais são a possibilidade de mudar o idioma das frases, determinar o horário em que receberá a notificação do conteúdo e ainda compartilhar a mensagem em formato de texto ou através de imagem.

