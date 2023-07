Google Drive: 6 truques do app que você gostaria de ter descoberto antes

O aplicativo Google Drive , compatível com os sistemas operacionais Android e iPhone ( iOS ), oferece uma série de truques que podem facilitar o uso e gerenciamento de arquivos no app. Entre os principais estão a possibilidade de escolher a cor de pastas para melhorar a organização, identificar caracteres em arquivos PDFs e até adicionar pastas à tela inicial dos smartphones. Além desses recursos, usuários do serviço de armazenamento do Google também podem se beneficiar com buscas avançadas e uso de documentos em formatos da Microsoft . Confira, a seguir, sete recursos para potencializar o uso do Google Drive no celular.

1 de 7 Aplicativo Google Drive tem recursos muito úteis para edição e busca de arquivos no celular — Foto: Divulgação/Getty Images Aplicativo Google Drive tem recursos muito úteis para edição e busca de arquivos no celular — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Mudar cores das pastas

Alterar as cores das pastas dos arquivos do Google Drive pode tornar a organização delas ainda mais funcional. Usuários podem usar paletas de cores de acordo um objetivo. É possível manter, por exemplo, todas as pastas destinadas à organização financeira em tons de verde, pessoais em azul e arquivos de trabalho em vermelho.

Para alterar a cor, pressione a pasta desejada, clique nos três pontinhos que surgem em seguida e toque no campo “Alterar cor”. Selecione por fim uma cor de preferência entre as 24 possibilidades oferecidas.

2 de 7 Alteração na cor de pastas no aplicativo Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza Alteração na cor de pastas no aplicativo Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Adicionar atalhos no Google Drive

Os atalhos do Google Drive são úteis para o usuário ter um acesso mais fácil e prático a arquivos específicos dentro do aplicativo. Eles podem ser definidos, por exemplo, pela recorrência do uso ou nível de importância. O procedimento é simples. Basta pressionar o arquivo, seja ele documento ou imagem, clicar nos três pontinhos localizados no canto superior da tela e pressionar “Adicionar atalho ao Google Drive”. Em seguida, escolha o local que o arquivo terá o seu atalho salvo, se o seu próprio Drive, computadores, entre outros.

3 de 7 Criação de atalhos para acesso a arquivos no Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza Criação de atalhos para acesso a arquivos no Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Usar o mecanismo de busca avançada

Para encontrar um arquivo mais rápido, é possível utilizar o mecanismo de busca avançada no Google Drive nos celulares. A ferramenta facilita a busca por um arquivo no app, filtrando pelo formato dele através do menu horizontal no campo “Pesquisar”. O usuário pode buscar por PDFs, vídeos, áudios, imagens, além de usar a busca por documentos através do momento de criação, com as opções de “Hoje”, “Ontem” ou “Últimos sete dias”. A varreduraa também pode ser feita no campo “Pesquisar no Drive” através de palavra-chave que esteja disponível no arquivo.

4 de 7 Usuários do aplicativo Google Drive podem fazer busca avançada para encontrar diferentes tipos de arquivos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Usuários do aplicativo Google Drive podem fazer busca avançada para encontrar diferentes tipos de arquivos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Converter arquivos de formato Microsoft para Google

Outro recurso útil é o de converter arquivos que estejam em formatos para softwares Microsoft, como .word, .ppt ou .xlsx. Para isso, basta ter um arquivo em uma dessas configurações e abrir o documento, planilha ou apresentação no aplicativo do Google correspondente. Ou seja, em caso de Word, abrir o arquivo no app de Documentos, no caso de um Excel, abrir no Planilhas, ou no caso de um PowerPoint, abrir no app de Apresentações. O arquivo será aberto automaticamente e sua estrutura será mantida. Ao baixá-lo, será possível realizar o download do documento no formato original do Office.

5 de 7 Arquivos Microsoft podem ser facilmente convertidos dentro do Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza Arquivos Microsoft podem ser facilmente convertidos dentro do Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Identificar caracteres em PDFs

Com o Google Drive, também é possível identificar caracteres por meio da busca por uma letra, palavra ou frase. A identificação rápida é interessante nos momentos em que se precisa corrigir algum termo, encontrar uma passagem específica ou substituir uma palavra por outra. Para isso, o usuário deve abrir um documento em formato PDF e clicar no ícone de lupa, localizado no canto superior direito da tela. Após isso, basta digitar o termo que deseja buscar que serão exibidas as quantidades de vezes que ele aparece dentro do arquivo.

6 de 7 Identificação de caracteres em PDFs dentro do Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza Identificação de caracteres em PDFs dentro do Google Drive — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Adicionar um atalho à tela inicial do celular

O atalho de um arquivo também pode ser adicionado à tela inicial dos celulares. A opção é interessante para garantir maior agilidade na hora de editar e compartilhar o arquivo com outras pessoas. Para adicioná-lo à tela inicial, pressione o arquivo de interesse, clique nos três pontinhos que aparecem na sequência e toque na última opção, “Adicionar à tela inicial”. O usuário pode escolher inserir uma pasta inteira na tela inicial, onde será possível armazenar uma variedade de documentos que estejam em processo de produção.

7 de 7 Adição de arquivos do Google Drive à tela inicial do celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza Adição de arquivos do Google Drive à tela inicial do celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza

