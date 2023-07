Google 'secreto': veja 8 termos curiosos que você deveria pesquisar agora

1 de 9 Conheça truques que você deveria testar no Google agora mesmo — Foto: Reprodução/Pexels Conheça truques que você deveria testar no Google agora mesmo — Foto: Reprodução/Pexels

📝 Como pausar texto reproduzido em áudio no Google Tradutor? Veja no Fórum do TechTudo.

1. Do a barrel roll

Ao pesquisar ''Do a barrel roll'' — que, em tradução livre, significa "faça um ioiô" — o Google irá girar a interface do buscador em 360 graus duas vezes. O comando foi criado em novembro de 2011 e está ativo até hoje. O estar egg é uma referência ao game "Star Fox 64", lançado originalmente em 1997, no qual o jogador era instruído a fazer uma manobra "barrel roll" em sua nave. O truque pode ser repetido diversas vezes e está disponível tanto no PC quanto em celulares Android e iPhone (iOS).

2 de 9 Resultado de pesquisa para ''Do A Barrel Roll'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado de pesquisa para ''Do A Barrel Roll'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Askew

O próximo termo vai incomodar os perfeccionistas, que gostam de estruturas alinhadas e padronizadas. Pesquisando "Askew" no Google, a interface do buscador fica levemente inclinada para a direita, o que pode fazer com que internautas desavisados achem que há alguma coisa errada com seus computadores. A palavra pode ser traduzida como "torto" para o português e, depois de pesquisar outra coisa no site, a tela volta ao normal. A brincadeira, inclusive, inspirou a criação de uma extensão (https://chrome.google.com/webstore/detail/askew/akmnlkamdcbmmcnglokpdlnicdkmhkee) para o Google Chrome, que desalinha a interface do browser durante toda a navegação.

3 de 9 Resultado de pesquisa para palavra ''Askew'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado de pesquisa para palavra ''Askew'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

3. Google Gravity (no Estou com sorte)

Em vez de entortar levemente a interface do buscador, o próximo termo curioso brinca com o conceito de gravidade e faz com que a tela inicial do Google desmorone completamente. Para testá-lo, basta digitar "Google Gravity" e clicar no botão "Estou com Sorte". Logo em seguida, todos os elementos que compõem a página vão cair lentamente como se, de fato, houvesse gravidade. O mais interessante é que, mesmo depois de despencar, a interface ainda funciona — e você pode, inclusive, fazer buscas normalmente nessa condição.

4 de 9 Resulta do truque ''Google Gravity'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resulta do truque ''Google Gravity'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

4. Anagrama

O Google também tem um easter egg sobre anagramas. O termo se refere ao ator de transpor as letras de uma palavra para gerar novos vocábulos — "Davi", por exemplo, é anagrama de "vida". Se pesquisar "anagrama" no buscador, o usuário vai se deparar com o recurso "Você quis dizer", comumente utilizado quando há erros de digitação no site. A função vai sugerir a busca "ama angra", que é um anagrama da própria palavra "anagrama". Ou seja, com uma piadinha, o Google explica o significado da palavra.

5 de 9 Anagrama do Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Anagrama do Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

5. Sons de animais

A busca por "Sons de animais" no Google resulta em uma seleção de ilustrações de animais. Logo abaixo delas, há um ícone sonoro que, ao ser clicado, mostra o barulho que a espécie faz. A função pode ser interessante para crianças ou mesmo para adultos que não conhecem o som, por exemplo, de um furão ou de um tamanduá. Clicando na setinha para a direita e, depois, em "mais sons", o buscador vai exibir uma audioteca com os barulhos que mais de 50 animais reproduzem.

6 de 9 Resultado de pesquisa para o termo ''Sons de animais'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado de pesquisa para o termo ''Sons de animais'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

6. Cha cha Slide

Cha Cha Slide é uma música do artista estadunidense DJ Casper que ficou conhecida, nos anos 2000, pelos seus passos de dança. Pesquisando o termo no Google e clicado no ícone de microfone — e, depois, nos ícones seguintes — a música será reproduzida de maneira interativa. Por exemplo, quando a música diz "slide to the left", a tela realmente faz o movimento da dança de forma espelhada — como se o Google estivesse dançando.

7 de 9 Resultado de pesquisa para o termo ''Cha cha slide'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado de pesquisa para o termo ''Cha cha slide'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

7. Google 1998

Digitar "Google 1998" e clicar em "Estou com sorte" no buscador é viajar no tempo virtualmente. O resultado retrata como o Google era no ano em que foi criado, 1998. Com o easter egg, o usuário pode testar como era o funcionamento da ferramenta pesquisando algum termo neste layout. No entanto, é bem provável que você não consiga muitos resultados efetivos.

8 de 9 Layout do Google em 1988 — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Layout do Google em 1988 — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

8. Flip A Coin

Por fim, a frase "Flip a coin" pode ser traduzida como "lance uma moeda" em português. Pesquisando-a no Google, o site reproduz a brincadeira "Cara ou Coroa", comumente utilizada para escolher entre duas possibilidades — como para decidir o mando de campo em jogos de futebol. Embora seja um easter egg, o comando pode ser útil para quem não tem uma moeda em mãos.

9 de 9 Resultado de pesquisa para ''Flip a Coin'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado de pesquisa para ''Flip a Coin'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Make Use Of

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer