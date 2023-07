Gostou de jogar Final Fantasy XVI? Veja 6 games que você também vai amar

Final Fantasy XVI é o título mais recente da famosa franquia da Square Enix e um dos exclusivos de PlayStation 5 ( PS5 ) de mais sucesso no momento. O jogo é descrito como um RPG de ação e tem atraído a atenção do público por conta de sua narrativa, gameplay e gráficos. FF XVI opta por deixar de lado o clássico combate por turnos para focar em algo mais versátil. Se você curtiu o novo capítulo da saga de fantasia, o TechTudo elaborou uma lista com seis jogos parecidos que provavelmente conquistarão o seu interesse. Confira a seguir:

The Witcher 3: Wild Hunt é o terceiro game da franquia inspirada na obra literária do polonês Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Nos livros, o autor narra as aventuras e a vida do bruxo Geralt de Rívia, um assassino de monstros. Assim como em Final Fantasy XVI, o universo criado por Sapkowski é cheio de seres mágicos e criaturas poderosas.

Devil May Cry 5 e Final Fantasy XVI têm o mesmo diretor de combate, Ryota Suzuki. O desenvolvedor atuou ativamente em ambos os jogos, o que pode explicar as semelhanças nos momentos de luta. Sendo assim, se você curtiu a ação do novo título da Square Enix, provavelmente vai gostar de DMC 5.

A história de Devil May Cry 5 se passa cinco anos após Devil May Cry 4. Na trama, Nero fundou sua própria agência de caçadores de demônios. Com isso, ele, Dante, Lady e Trish se reúnem com um objetivo em comum: derrotar um demônio que plantou uma árvore demoníaca em Red Grave City. O título está disponível para compra no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).

3. Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake é o jogo da franquia mais recente antes de FF XVI, apesar de ser uma recriação do clássico de 1997. Lançado originalmente em 2020, o game recebeu uma versão para os consoles da nova geração chamada de Intergrade, a qual trouxe visuais aprimorados, desempenho superior e uma DLC exclusiva.

O enredo foca em Cloud Strife, um ex-agente da SOLDIER. Ele e seus aliados, um grupo rebelde chamado Avalanche, lutam contra a Shinra, uma empresa poderosa que controla o Mako (a energia vital da Terra), além de ter grande influência no exército e na imprensa. O objetivo dos heróis é livrar o Mako das garras dessa associação. O jogo está disponível para compra no PS5, PS4 e PC (via Steam e Epic Games Store).

Em Diablo 4, os jogadores testemunham a eterna batalha entre o Paraíso Celestial e o Inferno Ardente. A principal antagonista é Lilith, filha de Mephisto e uma das criadoras do Santuário, lugar onde o jogo é situado. Após anos aprisionada, a vilã se liberta e leva com ela escuridão e sofrimento, forçando os heróis a iniciarem uma tentativa de pará-la. Seu sistema de RPG lembra muito Final Fantasy XVI, mas ambos os jogos misturam muito bem estes elementos com a ação desenfreada.

Na trama, os usuários testemunham a jornada de um Maculado, que pretende reunir os fragmentos do Elden Ring a fim de se tornar o Elden Lord. Situado em um mundo mágico, cheio de criaturas mágicas e inimigos poderosos, o título é um prato cheio para quem gosta de fantasia. O jogo está disponível para compra nas plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam).

Tales of Arise conta a história de Alphen e Shionne. O primeiro é um escravo do planeta Dahna, enquanto a segunda é uma jovem do planeta Rena, que impõe uma tirania sobre os habitantes de outros astros. A dupla busca acabar com essa injustiça, precisando superar as diferenças e se unir a aliados para decidirem os destinos de seus mundos. Com gráficos que lembram animes e um combate frenético, o título está disponível para compra no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam).

Com informações de The Gamer, GameRant e CBR

