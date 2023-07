Greve dos roteiristas vai afetar você? Veja 6 coisas que podem acontecer

A Greve dos Roteiristas de Hollywood iniciou no dia 2 de maio de 2023 e já começou a afetar algumas séries e filmes, que cessaram suas produções. A disputa entre o Writers Guild of America (WGA), que representa mais de 11.500 roteiristas, e a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) que representa empresas como Disney , Netflix , Amazon Prime Video , HBO Max , Star+ , entre outras, já se estende por mais de 70 dias. No dia 13 de julho, a associação de atores SAG-AFTRA também anunciou apoio ao movimento, após discurso da atriz e presidente Fran Drescher (The Nanny).

Os envolvidos na greve afirmam que os pagamentos caíram cerca de 23% na última década devido à ascensão de serviços de streaming. Sendo assim, as demandas incluem melhores condições de trabalho, pagamento, ganhos residuais das produções e regulamentação sobre o uso de inteligência artificial nos roteiros. Enquanto a paralisação durar, a produção de shows como Stranger Things, Abbott Elementary e Euphoria, bem como a divulgação de filmes como Oppenheimer, Barbie e Besouro Azul, será dificultada. Veja, a seguir, como a Greve dos Roteiristas de Hollywood em 2023 pode afetar você.

Greve dos Roteiristas e Atores de Hollywood 2023: serviços de streaming como Disney+, Netflix, HBO Max e Star+ poderão sentir efeitos da paralisação; saiba como você pode ser afetado

Problemas nas produções e queda de qualidade

Algumas séries, como The Lord of the Rings: Rings of Power, da Amazon Prime Video, e House of the Dragon, da HBO Max, seguirão as gravações durante a greve, mas não contarão com a presença de roteiristas nas filmagens. Isso pode causar um grande problema na qualidade das produções, afinal, durante as filmagens, o trabalho do roteirista envolve reescrever e adaptar cenas em tempo real — algo revelado por A.C. Bradley, que escreveu Ms. Marvel para a Disney+. Logo, sem a presença destes, pode haver muitos impasses e, consequentemente, queda de qualidade dos roteiros.

House of The Dragon está sendo filmada no Reino Unido e não vai ter filmagens paralisadas. No entanto, produtores executivos e roteiristas não estarão presentes no set

No caso de House of the Dragon, todos os roteiros da segunda temporada já estavam prontos antes da greve, o que diminui os riscos. No entanto, o produtor executivo Ryan Condal não realizará trabalho de escrita durante as filmagens, o que deixará a série sem oportunidade para reescrever possíveis cenas. Da mesma forma, The Lord of the Rings: The Rings of Power não terá a participação dos produtores executivos J.D. Payne e Patrick McKay.

Em 2007, uma Greve dos Roteiristas também aconteceu, e várias séries tiveram temporadas encurtadas e histórias prejudicadas. Alguns exemplos bastante conhecidos da época foram os shows Lost e Heroes, que tiveram episódios a menos e ficaram com histórias menos coesas devido às alterações feitas por conta da greve.

Atrasos nos lançamentos de séries

Enquanto a greve não afeta tanto o cronograma de filmes devido a seu longo período de produção (de 2 a 3 anos), muitas séries já estão sendo afetadas. Esse é o caso de Abbott Elementary, uma série para TV transmitida também por stream no Star+. A roteirista Brittani Nichols disse que se a greve durar um período significativo, a nova temporada não sairá a tempo e que isso poderia mudar o número de episódios disponíveis.

Abbott Elementary é uma das séries de TV e streaming que pode ser afetada pela greve dos roteiristas; aconteceu outra Greve dos Roteiristas de Hollywood em 2007

Séries originais que estavam em estágios iniciais de produção, como o novo spin-off de Game of Thrones, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", podem ficar paradas e demorar mais tempo para chegarem aos espectadores. A série, que se passa 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones, é uma das grandes apostas para o serviço de streaming Max, que unifica HBO Max e Discovery+, mas poderá sofrer um atraso devido à greve.

Além dessa, outras produções da HBO Max podem sofrer significativamente, como Euphoria (que já foi adiada para 2025), The White Lotus e The Last Of Us, que seguem sem qualquer nova informação.

Dificuldades na divulgação

Durante a greve dos roteiristas, muitas das mentes que trabalharam nas produções não estarão disponíveis para ajudar em sua divulgação, algo que pode dificultar o marketing da obra. Durante a estreia do novo filme "Barbie", em Los Angeles, a diretora Greta Gerwig saudou os roteiristas em greve e mencionou que o coescritor da produção, Noah Baumbach, não estava presente no evento em suporte à causa.

Inclusive, as dificuldades para divulgação de séries e filmes devem se tornar ainda maiores nas próximas semanas, já que a associação de atores SAG-AFTRA aderiu à greve. Assim, atores estarão proibidos de filmar qualquer série, filme ou programa de TV; participar de qualquer premiere ou coletiva de imprensa, além de não poderem promover qualquer coisa em eventos como a Comic Con.

Writers Strike 2023: Em premiere do filme Barbie, coescritor Noah Baumbach não compareceu; na premiere de Oppenheimer, atores como Cillian Murphy, Florence Pugh e Emily Blunt deixaram o carpet

Falta de temporada de séries de final do ano nos EUA

As séries de TV de final de ano nos Estados Unidos, que costumam chegar no Brasil através de serviços de streaming, são usadas para um período específico na programação. Elas são exibidas por volta de setembro, com seus roteiros escritos entre maio e junho, segundo o site Reuters.

Segundo a roteirista Brittani Nichols, de Abbott Elementary, se a greve demorar muito, haverá menos tempo para produzir episódios e preencher este espaço na programação. Dessa forma, algumas séries podem até mesmo não ter novas temporadas este ano. Isso poderia afetar a produção de títulos como Abbott Elementary, Young Sheldon, animações como Family Guy, American Dad, Bob's Burgers, entre outras.

Abbott Elementary pode ter menos episódios em sua temporada devido à greve em Hollywood; além de roteiristas, atores também estão em greve

Aumento de Reality Shows

Algo que pode acontecer devido à greve dos roteiristas é o aumento de programas nos moldes de Reality Show, que não exigem um roteiro propriamente dito. Este seria um caso da história se repetindo, já que na última paralisação, de 2007, muitas emissoras de TV dos Estados Unidos investiram na produção de programas do tipo Reality para manter conteúdo novo.

Greve de roteiristas e atores de Hollywood pode aumentar a quantidade de Reality Shows em programas de streaming, como A Batalha dos 100

Alguns dos mais populares programas no estilo, no entanto, são versões nacionais -- como Casamento às Cegas Brasil e Big Brother Brasil. Este ano na Netflix, o programa sul-coreano A Batalha dos 100 também chamou atenção e em novembro chegará um Reality Show baseado na série Round 6 (Squid Game), no qual participantes irão encarar provas direto do seriado.

Mais produções internacionais

Um efeito inesperado é que a greve dos roteiristas pode aumentar o número de produções internacionais em serviços de streaming. Empresas como a Netflix possuem uma forte representação em vários países do mundo, e a greve afeta apenas a produção nos Estados Unidos.

Um dos chefes executivos da Netflix, Ted Sarandos, comentou que eles têm um grande estoque de séries e filmes vindos de todo o mundo, e que poderiam servir os assinantes melhor que a maioria dos outros serviços por um longo tempo.