HD externo Samsung: 4 SSDs como alternativas para transportar seus dados

HDs externos são acessórios ideais para quem quer transportar e armazenar muitos arquivos com facilidade. No entanto, os SSDs são opções mais modernas e velozes que desempenham a mesma finalidade. A Samsung oferece modelos deste tipo por preços a partir de R$ 968, como é o caso do Samsung T7 Shield, que traz velocidade de 1.050 MB/s para leitura e 1.000 MB/s para gravação. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Samsung T7 Touch oferece sistema de segurança via impressão digital e senha por cerca de R$ 1.089. Outra alternativa é o Samsung T5 que é um componente de armazenamento externo de 2 TB por R$ 1.987. Confira a seguir quatro opções para transportar arquivos com facilidade.

1. Samsung T7 Shield - a partir de R$ 968

O T7 Shield pode ser mais uma escolha para os que procuram uma opção de SSD portátil com uma maior rapidez. Este modelo possui um formato com relevos, com a parte exterior confeccionada em borracha com protetor robusto PSSD T7 e, de acordo com as especificações da marca sul-coreana, ele conta com velocidade de 1.050 MB/s para leitura e 1.000 MB/s para gravação.

O T7 Shield possui conexão USB 3.2, é compatível com PC, macOS, consoles e demais dispositivos Android. Por R$ 968, é possível adquirir o modelo de 2 TB e com certificado IP65. Os consumidores avaliaram o produto com 4, de 5 estrelas na Amazon e, muitos destacam o fato de ele não aquecer conforme o uso e ter boa durabilidade, além da velocidade.

Prós: fácil instalação e velocidade

fácil instalação e velocidade Contras: atualização de firmware apresenta erros

O T7 é uma outra opção portátil e versátil da lista. O modelo possui velocidade máxima de transferência de 1.050 MB/s devido a PCIe NVMe incorporada no sistema do periférico. Além disso, o modelo conta com Dynamic Thermal Guard (DTG), uma função que visa proteger o acessório contra superaquecimentos.

O HD externo tem conexão via USB 3.2 e a marca sul-coreana recomenda o uso de cabos Tipo C para C ou Tipo C para A. Na Amazon, o dispositivo de 2 TB é vendido por valores que partem de R$ 1.010. Atualmente, o T7 está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores destacam a portabilidade e compatibilidade dele com consoles, como Xbox Series X.

Prós: portabilidade e compatibilidade com consoles

portabilidade e compatibilidade com consoles Contras: preço elevado

3. Samsung T7 Touch - a partir de R$ 1.089

O T7 Touch é um modelo com leitor biométrico na parte de cima do case, ou seja, o modelo oferece sistema de segurança via impressão digital e senha. De acordo com as especificações, ele é resistente a impactos e quedas de até 1,5 metro, possui velocidade de leitura de até 1.050 MB/s e gravação até 1.000 MB/s. Outra característica é que o dispositivo conta com um sistema em LED, que informa o tipo de tarefa que ele está realizando.

O SSD é portátil e compacto, funciona de maneira externa, via conexão USB 3.2 e está disponível no tamanho de 500 GB de armazenamento por cerca de R$ 1.089. Ainda de acordo com a marca, ele é resistente a impactos e resiste a quedas de 1,8 m. No site da Amazon, o produto está avaliado com 4,7 de 5 estrelas e muitos compradores ressaltam a praticidade oferecida pelo sistema de segurança do periférico. Contudo, compradores relatam problemas de incompatibilidade com sistemas macOS.

Prós: sistema de segurança via impressão digital e senha

sistema de segurança via impressão digital e senha Contras: incompatibilidade em sistema macOS

O T5 é o HD externo mais caro da lista. O modelo possui as últimas atualizações de memória flash Samsung V-NAND de 64 camadas, uma técnica que aumenta a capacidade de armazenamento do chip “empilhando” células em vez de mantê-las apenas “lado a lado”. O modelo premium conta com velocidades de transferência rápidas de até 540 MB/s, resistência a quedas e criptografia segura de 256 bits, tornando ele um dos discos mais seguros do mercado.

O acessório portátil de metal foi pensando na facilidade e cabe na palma da mão. Ele inclui cabos USB tipo C para C e USB tipo C para A. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas pelos compradores, o produto se destaca pela velocidade e pela rápida de instalação. O defeito maior fica para o backup que acaba falhando algumas vezes. A versão de 2 TB pode ser adquirida por R$ 1.987 na Amazon.

Prós: velocidade de gravação

velocidade de gravação Contras: falha na hora de fazer backup

