Headset branco: 7 modelos com estilo diferenciado a partir de R$ 159

Headsets são um bom equipamento para quem busca mais conforto, imersão e um novo tipo de experiência e imersão durante a jogatina. Com isolamento de ruído e microfone embutido, as opções de cor branca podem ainda ser uma boa alternativa para quem busca deixar o setup mais exclusivo e deixando o tradicional de lado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

2 de 4 Lista reúne 7 modelos de headset branco com estilo diferenciado a partir de R$ 159 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Lista reúne 7 modelos de headset branco com estilo diferenciado a partir de R$ 159 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

1. JBL Quantum 100 - a partir de R$ 159

3 de 4 JBL Quantum 100 conta com almofadas tanto em sua haste quanto nas conchas auriculares — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 100 conta com almofadas tanto em sua haste quanto nas conchas auriculares — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 100, da JBL, é uma opção de fone de ouvido gamer da JBL. O modelo over-ear promete uma boa qualidade sonora exclusiva, sendo capaz de proporcionar um ambiente mais realista e direcional, além de ser compatível com áudio espacial. Para o conforto do usuário, o periférico conta com almofadas tanto em sua haste quanto nas conchas auriculares. Sua espuma de memória promete ergonomia mesmo durante as partidas mais duradouras.

O headset ainda possui um microfone boom direcional com recursos de silenciamento e que pode ser removido. O fone de ouvido apresenta conexão P2, sendo possível utilizá-lo no PC e em consoles como Nintendo Switch, PS5 e Xbox One. Ele também apresenta compatibilidade com Windows Sonic Spatial Sound, sistema de som surround. Seus drivers de áudio são de 40 mm. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 159 e foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas. Os compradores destacaram o alcance sonoro e o conforto.

Prós: som imersivo e áudio espacial

som imersivo e áudio espacial Contras: hastes e almofadas costuma apertar as orelhas

O HV-H2002D, da Havit, é uma boa opção de headset para quem busca por versatilidade na hora da conexão. O periférico é compatível com vários dispositivos, incluindo smartphones, PCs e as linhas de consoles Xbox One e PS4. Sendo um modelo supra auricular, as conchas oferecem acolchoamento robusto para maximizar o conforto do usuário e aumentar a imersão nos sons. O cabo mede cerca de 1,7 metro e a frequência do sistema alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. O hardware oferece drivers potentes de 53 mm, som distinto e conectividade cabeada via entrada de 3,5 mm.

A confecção do acessório promete uma construção à prova e resistência a arranhões. O visual branco mescla com os detalhes em roxo. Além disso, promete um microfone flexível com espuma: recurso que filtra o barulho externo para não comprometer o áudio. Ele é vendido por cerca de R$ 199. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o microfone é removível e atestam a boa eficiência de funcionamento dos alto-falantes, mas criticam que as conchas apertam muito as orelhas, sendo desconfortável também para quem usa óculos.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: conchas apertam as orelhas

3. Redragon Diomedes H388 - a partir de R$ 244

O Diomedes H388, da Redragon, traz um visual mais robusto com alças personalizáveis para a cabeça. O headset possui conexão 3.5 mm e promete experiência de som surround 7.1 com alta qualidade e microfone omnidirecional removível. Além disso, o Diomedes H388 também promete uma maior durabilidade do headphone. O modelo pode ser encontrado no site da Amazon por valores próximos de R$ 244.

O headset ainda traz almofadas acolchoadas para as orelhas e controle de volume na lateral. A haste ajustável promete encontrar o encaixe ideal para cabeça e orelhas de forma automática — basta colocá-lo na posição e esperar para que o fone encontre o ajuste mais confortável. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e a captação do microfone.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

4. Logitech G335 - a partir de R$ 319

O G335, da Logitech, também é um modelo versátil por ser compatível também com consoles e PCs. O periférico chama atenção por ter estrutura leve, pesando menos de 240 G. Ele possui haste de cabeça personalizável e earpads acolchoados com espuma viscoelástica e de memória, capazes de oferecer maior conforto à peça durante o uso. Seus alto-falantes têm 40 mm, e o modelo possui conexão P2. De acordo com as especificações, o microfone ainda traz o sistema "flip-to-mute", que permite mutá-lo girando-o para cima.

O modelo permite conexões com celulares, PCs, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Já para uma maior facilidade durante o uso, o modelo também conta com controles de volume na lateral. Ele é classificado por consumidores com nota 4,6 de 5. Usuários que adquiriram a peça destacam a beleza e o conforto do modelo como pontos positivos, mas criticam a qualidade do microfone e o isolamento do áudio durante as partidas. O modelo está disponível nas cores branco e azul, verde com lilás e o clássico preto, e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 319.

Prós: conforto e leveza

conforto e leveza Contras: consumidores criticam a qualidade do microfone

5. Redragon Zeus 2 Sakura Edition - a partir de R$ 348

4 de 4 Redragon Zeus 2 Sakura Edition traz um design elegante, com detalhes em rosé gold e microfone destacável — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Zeus 2 Sakura Edition traz um design elegante, com detalhes em rosé gold e microfone destacável — Foto: Divulgação/Redragon

O Zeus 2 Sakura Edition, da Redragon, apresenta um tom rose especial com acabamentos em branco. O estilo do periférico é indicado para quem procura um aparelho eficiente, mas que chama a atenção pela aparência e sofisticação. Ele oferece um microfone omnidirecional removível, que acompanha uma espuma para isolar os ruídos do ambiente. As conchas e o arco da cabeça foram desenvolvidos com courino e com uma espessa camada de espuma, o que deve apresentar maior conforto ao consumidor.

O sistema de hardware promete drivers de 53 mm e som surround 7.1. O fone oferece um cabo de conexão com entrada USB. Um de seus diferenciais é a compatibilidade com PCs, dispositivos móveis, e consoles como PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam o software utilizado, os detalhes e a resistência do material do headset. Porém, informam que o modelo não acompanha luzes RGB. Ele pode ser comprado por valores que partem de R$ 348.

Prós: compatibilidade com vários dispositivos

compatibilidade com vários dispositivos Contras: não possui luzes RGB

6. Sades Snowwolf - a partir de R$ 348

Snowwolf, da Sades, é um headset multiplataforma com som estéreo. Sua conexão é feito com conector de 4 pólos de 3,5 mm, tornando-o compatível com PCs, PS4, Xbox One Nintendo Switch, VR e a maioria dos dispositivos móveis. De acordo com as informações, o microfone do acessório é destacável e flexível, sendo capaz de captar a voz com extrema clareza. Além de possuir botões de controle na lateral e silenciador de microfone.

O modelo acompanha headband personalizável e deslizante, permitindo que você encontre o tamanho ideal. Na Amazon, ele pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 348. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a durabilidade do modelo. No entanto, pontuam que a parte deslizante costuma travar e causar incômodo.

Prós: durabilidade e resistência

durabilidade e resistência Contras: relatam que ele é desconfortável

7. Logitech G733 - a partir de R$ 925

O G733, da Logitech, é o modelo mais caro da lista e com características mais avançadas. O modelo é totalmente Bluetooth a partir de um conector USB e promete uma autonomia de até 29 horas. O periférico utiliza drivers dinâmicos PRO-G de 40 mm e também conta com iluminação em RGB com mais de 16,8 M de cores, duas zonas e predefinições e animações personalizadas. Já na parte sonora, ele possui um som balanceado e surround 7.1. Os drivers PRO-G reduzem a distorção e reproduzem um som mais limpo e imersivo. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 925.

Seu microfone é destacável e pode ser removido para transformar o modelo em um headphone. O modelo pesa cerca de 278 g, conta com faixa elástica personalizável para o tamanho da cabeça e também possui earpads almofadados em espuma de memória. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5. Os consumidores que compraram o headset destacaram a durabilidade da bateria, o conforto do modelo e a qualidade de construção dos fones.

Prós: luzes RGB e som surround 7.1

luzes RGB e som surround 7.1 Contras: preço elevado

