Headset Fortrek: 6 modelos para aprimorar o jogo por a partir de R$ 102

A Fortrek apresenta grande variedade de headsets voltados para o público gamer no Brasil. A empresa conta com opções voltadas para o custo-benefício e não devem oferecem uma qualidade de som extrema. Os fones podem ser interessantes para quem busca melhorar a experiência em jogos ou até mesmo na hora do entretenimento. O acessório mais barato da lista é o Fortrek Crusader, que traz acabamento mais refinado e drivers de 50 mm, podendo ser adquirido por cerca de R$ 102 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

O Fortrek Blackfire, por exemplo, se destaca pelo design chamativo e sua tiara é revestida tende a oferecer um maior conforto para os usuários por valores a partir de R$ 119. Já o Fortrek G Pro H1+ conta com som surround 7.1 e drivers de 50 mm por cerca de R$ 192. Confira na lista seis headsets da Fortrek para comprar no Brasil.

1. Fortrek Crusader – a partir de R$ 102

O Fortrek Crusader é um modelo extra-auricular e com fio. O modelo se destaca pelo acabamento mais refinado e pela promessa de uma qualidade de áudio superior, apesar de ser um modelo custo-benefício. O headset traz drivers de 50 mm e conta com um tipo de tiara que deve garantir maior flexibilidade, o que pode trazer mais conforto para usuários, além de um som estéreo. Já o microfone oferece cancelamento de ruído.

O Crusader também traz conectividade P2 e USB. Além disso, é vendido com um adaptador para conexão P3 e traz ainda cabo com revestimento têxtil trançado, o que deve aumentar a durabilidade do cabo. Já sua lateral traz iluminação RGB Rainbow. O fone é vendido na Amazon por cerca de R$ 102. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade e o conforto após horas de uso prolongadas.

Prós: drivers grandes, promete maior conforto e visual atraente

drivers grandes, promete maior conforto e visual atraente Contras: qualidade de áudio tende a ser limitada

O Fortrek Blackfire é mais um fone da marca que tem um design mais chamativo. O modelo acompanha um visual preto conta com iluminação RGB nas conchas. O headset traz drivers de 50 mm e sua tiara é revestida tende a oferecer um maior conforto para os usuários. Além disso, o microfone é anti ruido. Esta opção é encontrada na Amazon por valores que partem de R$ 119.

As conexões disponíveis são duas P2 e uma USB, adicionando assim mais versatilidade ao equipamento. O modelo também é vendido com um adaptador para conexão P3. Em relação à qualidade do áudio, o fone deve entregar experiência semelhante aos modelos anteriores, sendo uma impedância de 22Ohms±15%, sensibilidade de 38dB±3dB e resposta de frequência de 20Hz~20Khz. Atualmente, ele foi avaliado com 4,7 de 5 estrelas, com destaques para a iluminação RGB e a captação do microfone.

Prós: visual atraente e acabamento mais refinado

visual atraente e acabamento mais refinado Contras: desempenho tende a ser similar a modelos de entrada

3. Fortrek Vickers – a partir de R$ 120

O Fortrek Vickers é similar aos modelos da linha citados acima na lista. No entanto, a diferença fica por conta do design das conchas, que possuem um visual mais arredondado, trazendo também iluminação em RGB na parte externa e som estéreo. O modelo é comercializado por preços a partir de R$ 120.

Assim como outras soluções da fabricante, o modelo também oferece tanto a conectividade por meio da entrada P2, quanto por USB, o que pode ser interessante para quem pretende utilizar o headset em notebooks, que muitas vezes não possuem todas as conexões disponíveis nos PCs. Além disso, acompanha um conector P3. Ele acompanha controle de volume no cabo e microfone com cancelamento de ruído. Sua avaliação fica para 4,6 de 5 estrelas, com destaques ao conforto e ao custo-benefício.

Prós: visual e versatilidade

visual e versatilidade Contras: sem recursos para mais qualidade de som

4. Fortrek Holt – a partir de R$ 130

O Fortrek Holt é um fone com visual mais irreverente, o que costuma agradar ao público gamer. O fone também utiliza dois conectores de 3,5 mm, mas traz adaptador P3 e também permite utilização por meio da interface USB. Para uma maior resistência, o fio de conexão possui 1,9 metro e é revestido em um têxtil trançado. Além disso, ele também acompanha iluminação RGB.

Em relação ao desempenho, o headset deve entregar algo próximo ao que é encontrado em outros modelos de entrada. Elle apresenta drivers de 50 mm, microfone omnidirecional com cancelamento de ruídos e resposta de frequência de 20hz~20khz. Os consumidores avaliaram o produto em 4,6 de 5 estrelas e precisam desembolsar cerca de R$ 130 para adquirir o produto.

Prós: visual e conexões

visual e conexões Contras: poucos recursos de áudio

5. Fortrek G Pro H3+ - a partir de R$ 189

O Fortrek G Pro H3+ uma opção com mais recursos e que pode ser ideal para quem busca uma experiência mais avançada. Além de trazer um visual que o diferencia dos outros, o headset promete som surround com suporte a áudio 7.1 e microfone omnidirecional com cancelamento de ruído. O headset é comercializado por valores a partir de R$ 189.

Além de maior imersão, o som espacial pode favorecer a jogatina em jogos que explorem esta capacidade técnica. Além disso, ele acompanha uma resposta de frequência de 20hz20khz. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o G Pro H3+ também traz um cabo de dois metros revestido em nylon com conector USB, o que deve garantir uma maior compatibilidade para o fone e iluminação RGB com até 185 milhões de cores.

Prós: suporte a som surround e bom acabamento

suporte a som surround e bom acabamento Contras: hastes não possuem altura de ajustes

6. Fortrek G Pro H1+ - a partir de R$ 192

O Fortrek G Pro H1+ é o modelo mais caro da lista. Ele pode ser uma alternativa interessante para quem busca um fone mais irreverente, mas não quer abrir mão de qualidade de som e construção. Ele apresenta suporte a som surround 7.1 e drivers de 50 mm que prometem maior potência. É possível encontrar o acessório por cifras a partir de R$ 192.

O fone também traz um cabo de dois metros revestido em nylon, de modo que o tipo de conexão utilizado é USB. Além disso, o modelo conta com microfone omnidirecional com cancelamento de ruído e sensibilidade de 48db±3db. Já a sua iluminação RGB LED promete alternar aleatoriamente através de 16,8 milhões de cores. Na Amazon, ele foi avaliado com 4,6 de 5 estrelas.

Prós: suporte a som surround, acabamento premium e iluminação RGB LED

suporte a som surround, acabamento premium e iluminação RGB LED Contras: preço elevado

