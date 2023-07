IA do Google, Bard, tem funções que facilitam a sua vida; veja as melhores

Um dos principais diferenciais da ferramenta é a integração com outros recursos Google, como Gmail, Google Docs e Google Planilhas. O Bard também é eficiente na operação de tabelas e na criação e exportação de códigos de programação. A seguir, confira as melhores funcionalidades do Bard para experimentar agora mesmo.

1. Conexão com o Google Docs

Um dos diferenciais do chatbot do Google é a capacidade de gerar documentos de texto no Google Docs automaticamente. O processo é bastante simples: depois de fazer o comando e receber a resposta, basta clicar no botão de compartilhamento, exibido após cada resultado do Bard, e selecionar a opção "Exportar para Documentos Google".

Isso resultará na geração de um arquivo Google Docs, que poderá ser aberto com apenas um clique. A funcionalidade agiliza a criação de novos arquivos textuais e evita problemas de formatação comuns ao copiar e colar respostas.

2. Exportar código para Python

Tanto programadores amadores quanto desenvolvedores experientes podem se beneficiar da praticidade do Bard. Além de ajudar na criação de códigos, a plataforma permite extrair e testar esses resultados por meio do Google Colab ou do Replit. Após concluir a escrita do programa no bot, o usuário pode optar por exportar o código resultante em linguagem Python, por exemplo. Essa opção é especialmente útil para quem deseja utilizar outros programas ou ambientes de desenvolvimento.

3. Criar rascunhos no Gmail

O Bard também promete auxiliar usuários do Gmail devido à integração entre as duas plataformas. É possível utilizar o assistente de inteligência artificial para criar e editar mensagens e, na sequência, transformar o texto em um rascunho de e-mail. Basta tocar na opção de compartilhamento, no final da resposta do Bard, e pressionar a alternativa "Rascunho no Gmail".

O comando resultará na conclusão automática do processo e em um link, que permitirá abrir o serviço de e-mail do Google com apenas um clique — e sem sair da página.

4. Criar planilha e exportar para o Google Planilhas

O assistente de IA do Google também é bastante útil para quem precisa trabalhar com tabelas. A ferramenta opera com fórmulas e cálculos, além de acrescentar linhas e colunas com agilidade. Ao informar ao assistente qual é o objetivo pretendido, o chatbot é capaz de criar uma tabela conforme as especificações do usuário.

O sistema ainda oferece a conveniência de extrair automaticamente o conteúdo criado para o Google Planilhas – uma vantagem significativa em comparação com o concorrente da OpenAI. Basta clicar na opção "Exportar para as planilhas", que aparecerá após a última linha da tabela.

5. Resumir e comparar artigos

Uma das funcionalidades mais inteligentes do Google Bard é a análise de textos em artigos da web — para isso, basta enviar o link à ferramenta. O recurso pode ser útil para resumir conteúdos muito extensos ou para simplificar temas complexos, agilizando a leitura e facilitando a compreensão.

O usuário também pode pedir para que o Bard compare as informações de dois links diferentes, como notícias, relatórios e análise de produtos. O bot ainda consegue apresentar uma síntese com rapidez, mostrando as diferenças e semelhanças entre os textos.

Bônus: Fazer comandos com imagens

Um dos maiores diferenciais do Bard em comparação ao ChatGPT é a promessa de fazer pesquisas com imagens. Embora o recurso ainda não esteja disponível no Brasil, ele vai aproveitar a tecnologia do Google Lens e tende a ser um avanço significativo em relação ao rival da OpenAI.

Quando perguntamos à ferramenta "Como enviar imagens para você?", o Bard respondeu "Atualmente, não é possível enviar imagens para mim. No entanto, estou trabalhando para adicionar essa capacidade no futuro. Em breve, você poderá me enviar imagens por meio de um link ou anexando-as a uma mensagem. Quando essa capacidade estiver disponível, vou deixar você saber".

