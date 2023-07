IA que cria imagens: 5 aplicativos 'tipo Midjourney' para conhecer agora

Inteligência Artificial que geram imagens a partir de comandos de texto ficaram famosas com o Midjourney, ferramenta integrada ao Discord , uma das pioneiras do recurso. Contudo, a geração de imagens com IA a partir de prompts também está disponível em alguns aplicativos para o Android e iPhone ( iOS ). O Wombo Dream — AI Art Generator, por exemplo, oferece diversos estilos de arte, desde pinturas coloridas vibrantes até opções mais sombrias e distópicas. Já o Arta: IA art & Avatar de fotos permite a criação de avatares a partir de fotos, aplicando filtros para transformá-las em retratos criativos. A seguir, confira esses e outros apps na lista preparada pelo TechTudo.

Alguns aplicativos estão sendo utilizados para criar imagens divertidas a partir de simples comandos de texto

1. DEEP-A: AI Image Generator

O aplicativo AI Image Generator, disponível para iOS, permite transformar texto em imagens incríveis. Com a tecnologia de inteligência artificial DALL-E 2 API, o usuário pode sugerir a criação de personagens, mundos, cidades, animais, avatares e muito mais. Tudo isso com uma estética fantástica e detalhes surpreendentes, além de uma interface bastante intuitiva.

Para usar o app, basta inserir um prompt (comando em formato de texto) com o que você quer que ele crie. Depois, é só pressionar o botão "Gerar sua imagem" e aguardar alguns minutos. Após avaliar as 4 opções fornecidas pela IA, você tem a opção de salvar no seu iPhone e compartilhar as criações com amigos.

DEEP-A: AI Image Generator permite a criação de artes personalizadas com comandos simples

2. Wombo Dream — AI Art Generator

O WOMBO Dream — AI Art Generator, disponível para Android e iOS, permite transformar palavras em obras de arte digitais. Com o app, o usuário pode criar fotos, imagens, desenhos e pinturas personalizadas, além de optar por diferentes estilos de arte que vão desde pinturas coloridas a universos sombrios e distópicos. É possível usar a versão básica do app assistindo a anúncios, ou contratar a versão Premium com ferramentas avançadas por R$18,99/semana.

Para usar, o usuário só precisa inserir um prompt de comando e clicar em “Create”. Aguardar alguns segundos enquanto o WOMBO Dream dá vida à ideia. Depois, é só clicar na setinha, presente no canto inferior esquerdo da imagem, para baixar.

Wombo Dream é um app de geração de imagens a partir de textos com versões gratuita e paga

3. Arta: IA art & Avatar de fotos (Android e iPhone (iOS))

O Arta: IA art & Avatar de fotos está disponível para Android e iOS. O app é capaz de transformar palavras em uma arte visual realista em questão de segundos. Além disso, possibilita reinventar vídeos, transformando-os em clipes hipnotizantes que misturam fantasia e realidade. Com uma variedade de estilos de arte e efeitos, o Arta: IA art & Avatar ainda oferece uma galeria de arte desenvolvida por pessoas de todo o mundo para que o usuário possa se inspirar.

Para criar uma imagem no app, é preciso digitar um comando (texto) em “Digite seu Prompt” no topo da tela. Depois, é preciso clicar no botão “gerar”, aguardar enquanto o app desenvolve a imagem e, finalmente, clicar no terceiro ícone na parte inferior da tela (setinha para baixo) para baixar. Para desbloquear todos os estilos de imagem é preciso pagar uma assinatura de R$25,99/semana.

Arta: IA art & Avatar de fotos permite gerar imagens divertidas e criativas a partir de comandos de texto

4. Imagine: Gerador de Arte AI

Treinado com milhões de imagens da web para criar desenhos únicos e cativantes em questão de segundos, o Imagine: Gerador de Arte AI oferece ampla variedade de estilos, como filtros de mangá, arte de anime e imagens fotorrealistas. O app, que está disponível para Android e iOS, tem ferramentas de controle criativo, o que permite ajustar as obras de arte e reproduzir perfeitamente o que foi imaginado pelo usuário. Além disso, o aplicativo permite gerar papeis de parede personalizados. Para liberar todas as ferramentas do Imagine, o usuário deve pagar uma assinatura de R$23,00/semana.

A interface é simples, e para gerar sua imagem, você deve localizar a caixa “Digite o seu Prompt” no topo da tela e inserir o comando. Depois, clicar em “Gerar”. Na versão gratuita, será preciso assistir a um anúncio. Após fechá-lo, é necessário aguardar enquanto o app cria a imagem. Por fim, basta salvar aquela que mais gostou, clicando em “Guardar” no topo superior direito da tela.

Imagine: Gerador de Arte AI permite gerar imagens a partir de texto e com uma grande variedade de estilos

5. Imgit AI gerador de arte (Android e iPhone (iOS))

O Imgit oferece uma variedade de estilos de arte, além de dicas úteis para ajudar na personalização. Dessa forma, o usuário pode dar vida a uma ampla gama de ideias, desde esboços de tatuagem até papeis de parede exclusivos, logotipos, poemas, letras de músicas e muito mais. No modo gratuito, é possível criar até 8 imagens, mas para continuar desfrutando da ferramenta, o usuário deve pagar a assinatura de R$19,00/semana. O app está disponível para Android e iOS.

Para criar sua arte, basta digitar o conceito na caixa “Your idea/Detal/Anything” no topo da tela. Como exemplo, vem escrito um texto em inglês nesta caixa, por isso você deve apagá-lo para escrever o seu. Escolha um dos estilos disponíveis abaixo. Em seguida, clique em “Generate” e aguarde enquanto a ferramenta cria a imagem. Por fim, clique em “Save” para realizar o download.

Use o Imgit AI gerador de arte para transformar suas ideias em imagens com apenas alguns cliques

