Impressora 3D: 6 modelos para criar objetos por a partir de R$ 1.190

A impressora 3D é uma alternativa viável para quem deseja elaborar projetos ou construir miniaturas sem custos elevados e, atualmente, possuem cada vez mais opções que visam o custo-benefício. Empresas como Creality e Elegoo disponibilizam modelos por valores a partir de R$ 1.190 , como é o caso da Creality Ender 3, que conta com um software de código aberto e dois fusíveis que prometem proteger o equipamento contra falhas elétricas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outro destaque é a Creality Ender 3 S1 Pro, que pode imprimir a uma temperatura de 300° C, é equipada com uma tela sensível ao toque e é vista por aproximadamente R$ 3.699. Já a Elegoo ‎Saturn 2, possui um sistema com filtro de carvão, trabalha com 48 luzes LED UV e pode ser obtida por cerca de R$ 4.299. Veja a seguir seis impressoras 3D disponíveis no Brasil.

1. Creality Ender 3 – a partir de R$ 1.190

A Creality Ender 3 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este item dispõe de um sistema “Sprite”, caracterizado por utilizar duas engrenagens diretas; possui nivelamento automático e promete precisão na hora da impressão. O dispositivo é vendido por valores que se iniciam em R$ 1.190.

Outra característica é que a impressora é capaz de retomar a impressão de onde parou, caso ocorra alguma queda de energia. O modelo pode ser gerenciado via uma tela sensível ao toque, possui conectividade por cabo USB-C e também oferece uma entrada para cartão SD. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que o equipamento está de acordo com o preço cobrado. Porém, alguns alegam que o dispositivo apresentou defeito com seis meses de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam defeito com menos de seis meses de uso

2. Creality Halot One – a partir de R$ 1.222

A Creality Halot One é outra alternativa para quem busca criar objetos em três dimensões. Segundo a marca, este dispositivo vem equipado com uma tela sensível ao toque de cinco polegadas, que promete ser de uso prático, além de também contar com uma placa-mãe ARMCortex M4 e uma CPU de quatro núcleos. A impressora está disponível a partir de R$ 1.222.

A fabricante ressalta que o dispositivo possui uma fonte de luz integral, capaz de realizar cortes precisos na impressão dos objetos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores comentam que a impressora atende à proposta. No entanto, alguns relatam que o modelo possui um uso complexo e outros alegam que o equipamento é de difícil limpeza.

Prós: modelo vem com uma placa-mãe ARMCortex M4

modelo vem com uma placa-mãe ARMCortex M4 Contras: alguns compradores apontam que o dispositivo é de difícil limpeza

A Creality ‎Ender 3V2 é mais uma escolha abaixo dos R$ 2.000. De acordo com a fabricante, este modelo é capaz de realizar impressões silenciosas e precisas, além de também oferecer um design compacto. A impressora pode ser gerenciada por meio de uma tela sensível ao toque, com 4,3 polegadas. O produto pode ser adquirido pela economia de R$ 1.682.

Assim como o primeiro item desta lista, este também vem com um sistema que permite continuar a impressão, em casos de quedas de energias ou outros tipos de interrupções. O modelo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores definem que este equipamento é ideal para os iniciantes em impressão 3D. Porém, alguns reclamam que ela não possui nivelamento automático.

Prós: atende à proposta

atende à proposta Contras: os compradores reclamam que a impressora não possui nivelamento automático

A Creality Ender-3 S1 é mais uma opção de impressora 3D. Segundo as especificações da marca, este modelo conta com conectividade via USB, possui dimensões de 45,3 cm x 48,7 cm x 62,2 cm e consegue imprimir até 150 mm por segundo. O item também consegue continuar o processo, após ser interrompido por motivos inesperados. O equipamento é comercializado por aproximadamente R$ 2.555.

Diferente do item anterior, este conta com sistema de nivelamento automático, que possibilita ajustar a altura do corte, de acordo com o tamanho de cada objeto. Na Amazon, o item é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a impressora.

Prós: sistema de nivelamento automático

sistema de nivelamento automático Contras: não há

5. Creality Ender 3 S1 Pro – a partir de R$ 3.699

Outra escolha que pode agradar os usuários é a Creality Ender 3 S1 Pro. De acordo com a fabricante, este modelo oferece nivelamento automático, suporte modular a laser e é capaz de imprimir em temperaturas de 300° C e é compatível com diversos tipos de materiais, entre eles, madeira, ABS, TPU, PLA, PA e PETG. É possível obter essa impressora por cerca de R$ 3.699.

A impressora pode ser gerenciada por meio de uma tela de 4,3 polegadas, com menus disponíveis em nove idiomas diferentes. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam a eficiência da impressora, a praticidade de uso e a beleza do design. Entretanto, alguns alegam que o cabo da mesa de aquecimento se rompeu com poucos dias de uso.

Prós: compatível com diversos tipos de materiais

compatível com diversos tipos de materiais Contras: alguns compradores relatam que o cabo da mesa de aquecimento rompeu com poucos dias de uso

A Elegoo ‎Saturn 2 é a opção mais cara desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este dispositivo vem equipado com uma tela LCD de 10 polegadas, que dispõe de uma resolução de 7680 x 4320 pixels e permite ajustar com precisão à impressão dos modelos 3D. O produto também conta com 48 luzes LED UV. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.299.

Além disso, o equipamento também possui um sistema de filtragem de carvão, que visa absorver e reduzir o odor do ambiente. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ela é capaz de imprimir perfeitamente objetos de diferentes tamanhos. Por outro lado, alguns relatam dificuldades durante as primeiras impressões.

Prós: modelo conta com uma tela LCD de 10 polegadas

modelo conta com uma tela LCD de 10 polegadas Contras: preço elevado

