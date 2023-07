Impressora para sublimação: veja 6 modelos por a partir de R$ 709

A sublimação é uma técnica de impressão para aplicar artes em produtos como camisas, canecas e outros produtos. A impressão é uma parte importante desse processo e ter o dispositivo certo faz a diferença para quem já trabalha ou pretende trabalhar na área. A Epson possui impressoras para sublimação que atendem diferentes perfis e bolsos. A EcoTank L121, por exemplo, é mais voltada para o custo-benefício e está disponível por preços a partir de R$ 709 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já a Epson Surecolor F170 oferece controle mais preciso dos jatos de tinta e suporte para impressão em superfícies rígidas e maleáveis com seu transfer por cerca de R$ 2.766. Outra opção é a multifuncional EcoTank L8180, que conta com um reservatório de seis cores para reproduzir tons mais precisos e aparece por valores a partir de R$ 5.138. Veja a seguir seis impressoras para sublimação para comprar no Brasil.

1. Epson EcoTank L121 - a partir de R$ 709

A Epson EcoTank L121 é uma impressora tanque de tinta capaz de imprimir 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas com um único kit de tintas. Com sua impressão do tipo jato de tinta, ela oferece resolução máxima de 720 x 720 dpi e velocidade de 9 páginas por minuto (ppm) em preto e 4,8 ppm para coloridas. A impressora possui entrada para cabo USB 2.0 como recurso de conectividade. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 709.

O modelo possui 970 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas. Os comentários destacam o seu custo-benefício, facilidade de utilização e qualidade de impressão. Como ela não possui bandeja de armazenamento, é preciso tomar cuidado para que as folhas impressas não caiam no chão. Com peso de 2,4 kg, ela apresenta dimensões L x P x A de 46,1 x 28,4 x 28,5 cm quando aberta.

Prós: custo-benefício, facilidade de instalação e impressão de qualidade

custo-benefício, facilidade de instalação e impressão de qualidade Contras: não possui bandeja de armazenamento

2. Epson EcoTank L1250 - a partir de R$ 881

A L1250 é uma opção de tanque de tinta para quem busca uma impressora mais prática e versátil. Além da conexão USB, ela oferece impressão por Wi-Fi, controle pelo aplicativo Epson Smart Panel e resposta aos comandos de voz da Alexa. Ela pode imprimir até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas pretas por carga com velocidade de 15 e 33 ppm, para cada tipo com resolução máxima de 5.760 x 1.440 dpi, que permite impressão de fotos e artes em alta qualidade e com riqueza de detalhes. Sua impressão utiliza a técnica jato de tinta. O modelo aparece por cerca de R$ 881.

Com 345 avaliações no site da Amazon, a L1250 possui classificação de 4,5 estrelas. Os comentários dos compradores destacam a alta qualidade da impressão, facilidade de utilização e sua economia de tinta. No entanto, alguns relataram dificuldade de realizar impressões frente e verso por conta do puxador de folhas do modelo. Aberta, a L1250 mede 37,5 x 57,8 x 25,3 cm. Seu peso é de 2,9 kg.

Prós: alta qualidade de impressão, versatilidade e custo-benefício

alta qualidade de impressão, versatilidade e custo-benefício Contras: alguns compradores relataram dificuldade para realizar impressões frente e verso

3. Epson EcoTank L3250 - a partir de R$ 980

A EcoTank L3250 é uma impressora 3 em 1 (copia, digitaliza e escaneia) que promete uma impressão econômica, principalmente para impressões coloridas. Com um reservatório tanque de tinta, ela é capaz de imprimir até 4.500 páginas preto e 7.500 coloridas com um kit de tintas. Com impressão jato de tinta, ela oferece resolução de até 5.760 x 1.440 dpi, o que oferece alta qualidade para a impressão de fotos e gráficos detalhados. Sua velocidade é de 33 ppm para impressões em preto e de 15 ppm para impressões coloridas. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 980.

A L3250 é conectada através de um cabo USB 2.0, além de poder realizar impressões via Wi-Fi e ser controlada através do aplicativo Epson Smart Panel. A impressora pesa 3,9 kg e mede 37,5 x 57,8 x 25,3 cm quando aberta. No site da Amazon, ela já foi avaliada por mais de 12,9 mil pessoas e possui classificação de 4,8 estrelas. A alta qualidade da impressão, facilidade de instalação e utilização e seu custo-benefício, são alguns dos pontos destacados pelos compradores nos comentários.

Prós: multifuncional, qualidade da impressão, fácil uso e custo-benefício

multifuncional, qualidade da impressão, fácil uso e custo-benefício Contras: não há

4. Epson EcoTank L3210 - a partir de R$ 1.138

Outra opção de multifuncional 3 em 1 para impressões de alta qualidade é a EcoTank L3210. Com resolução máxima de 5.760 x 1.440 dpi, o modelo deve oferecer alta qualidade e riqueza de detalhes para diferentes tipos de impressão, além do seu modo otimizado para fotos. Ela utiliza a tecnologia jato de tinta para realizar impressões e se conecta ao dispositivo através do cabo USB. A impressora pesa 3,9 kg e aberta mede 37,5 x 57,8 x 25,3 cm. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.138.

A multifuncional possui mais de 1,2 mil avaliações na Amazon e é classificada com 4,7 estrelas. A alta qualidade de impressão e facilidade de instalação são os pontos mais elogiados nos comentários. No entanto, o modelo peca por não ter Wi-Fi. Com uma carga completa, a impressora tanque de tinta pode imprimir até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas pretas, com velocidade de 15 e 33 ppm para cada tipo.

Prós: impressão de alta qualidade e facilidade de instalação

impressão de alta qualidade e facilidade de instalação Contras: não possui Wi-Fi

5. Epson Surecolor F170 - a partir de R$ 2.766

A Surecolor F170 é um modelo da Epson com recursos avançados para sublimação que prometem qualidade profissional por meio da tecnologia PrecisionCore que proporciona um controle preciso das gotículas de tinta. Outro recurso que a torna ideal para sublimação é seu papel transfer Epson DS Multi-Use que produz imagens em materiais maleáveis e rígidos. A F170 oferece resolução de 1200 x 600 dpi e imprime uma folha A4 na velocidade de 65 segundos. Ele aparece por valores que partem de R$ 2.766.

Como opções de conectividade, a Surecolor possui entrada USB e conexão Wi-Fi. No site da Amazon, o modelo possui 59 avaliações e classificação de 4,6 estrelas. De acordo com os comentários, o modelo se destaca pela sua qualidade de impressão, especialmente pelas cores vivas e recursos que facilitam a utilização como a limpeza automática do cabeçote de impressão. Aberta, a F170 mede 37,5 x 50,3 x 18,7 cm. Seu peso total é de 3,9 kg.

Prós: alta qualidade de impressão, fácil utilização, recursos nativos para sublimação

alta qualidade de impressão, fácil utilização, recursos nativos para sublimação Contras: valor elevado

6. Epson EcoTank L8180 - a partir de R$ 5.138

A multifuncional EcoTank L8180 é voltada para impressões fotográficas. Além da resolução de 5.760 dpi x 1.440 dpi, a impressora possui um sistema de impressão jato de tinta otimizado para fotografias e seis reservatórios de tinta para gerar tons mais precisos. Com uma carga completa, ela é capaz de imprimir até 2.300 fotos coloridas de 10 x 15 cm. Sua velocidade de impressão é de 32 ppm em preto ou em cores e de 15 segundos para fotografias coloridas 10 x 15. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.138 para comprar o produto.

Com 30 avaliações de compradores no site da Amazon, a EcoTank L8180 é classificada com 4,2 estrelas no site da Amazon. Os comentários destacam a L8180 pela elevada qualidade de impressão e facilidade de instalação. A impressora pesa 11,1 kg e apresenta dimensões de 52,3 x 37,9 x 16,9 cm. Ela pode ser conectada aos dispositivos por cabo USB, Wi-Fi e também pode ser controlada pelo aplicativo Epson Smart Panel.

Prós: qualidade de impressão elevada e aprimorada para fotografia, fácil utilização

qualidade de impressão elevada e aprimorada para fotografia, fácil utilização Contras: valor elevado

