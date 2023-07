Inteligência Artificial no iPhone? Veja 4 apps que aproveitariam bem o recurso

A Apple pode estar desenvolvendo uma inteligência artificial generativa para competir com o ChatGPT e o Google Bard . De acordo com Bloomberg, a empresa criadora do iPhone está preocupada em ficar de fora dessa nova tecnologia e está montando um time especializado para trabalhar em sua Inteligência Artificial. Segundo informações, a base para essa ferramenta já foi criada: um framework chamado Ajax, que está sendo usado para criar um modelo de linguagem próprio, similar ao PaLM2 da Google e ao GPT-4 da OpenAI . O projeto, no entanto, ainda está em processo de elaboração e não tem previsão para ser lançado.

Por mais que a Inteligência Artificial da Apple ainda esteja longe de chegar ao público, já é possível imaginar o que essa tecnologia pode trazer de benefícios para seus usuários. Com um chatbot conversacional integrado à Siri, por exemplo, a assistente de voz poderá ser otimizada, dando a ela mais usabilidade. Além disso, é possível melhorar outros recursos como tornar a câmera mais inteligente, aprimorar ferramentas de bem-estar e muito mais. A seguir, saiba tudo sobre a inteligência artificial da Apple e as melhorias que ela pode trazer para os futuros lançamentos da marca.

Rumores sobre a Inteligência Artificial da Apple

A Apple sempre foi pioneira em Inteligência Artificial. Com a sua assistente virtual Siri, a empresa prometia dar mais praticidade para a vida dos usuários, permitindo realizar diversas tarefas usando comando de voz. No entanto, essa tecnologia foi pouco desenvolvida nos últimos anos e se tornou obsoleta após o lançamento dos chatbots conversacionais, como o ChatGPT e o Google Bard, que conseguem realizar tarefas mais elaboradas e conversar com os usuários de forma natural.

Publicamente, a Apple tem evitado comentar sobre o desenvolvimento de uma inteligência artificial generativa. Porém, de acordo com a Bloomberg, nos bastidores existe uma força-tarefa dedicada a criar um produto capaz de competir com o ChatGPT e o Google Bard. Até o momento, já existe um framework – chamado internamente de Ajax –, que está sendo usado para criar um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM). Esses modelos são a base da Inteligência Artificial generativa e são treinados com um imenso volume de dados, tornando-os capazes entender, processar e reproduzir uma linguagem similar à humana.

Ainda de acordo com os rumores divulgados pela Bloomberg, tanto o Ajax quanto uma ferramenta de chatbot – chamada por funcionários de AppleGPT – já estão sendo usados internamente para auxiliar na criação de novos protótipos. Segundo fontes internas citadas na reportagem, o chatbot já tem a capacidade de resumir textos e responder a perguntas. No entanto, o projeto ainda está sendo tratado com total sigilo e é preciso de uma permissão especial para acessar o “AppleGPT”.

O CEO da Apple, Tim Cook, já falou publicamente que esse tipo de tecnologia, apesar de promissora, ainda guarda alguns problemas a serem resolvidos. De acordo com as fontes da Bloomberg, uma das maiores preocupações da Apple são as questões de privacidade relacionadas à IA. Vale ressaltar que a Inteligência Artificial generativa da Apple não tem previsão de ser lançada e, aparentemente, ainda vai demorar um pouco até chegar aos usuários.

No entanto, assim que essa notícia foi divulgada, começaram as especulações sobre as melhorias que essa tecnologia poderia trazer aos seus produtos. É importante apontar que a Apple já utiliza IA em alguns de seus recursos, porém, com uma tecnologia mais aprimorada, será possível otimizar ainda mais suas funcionalidades. A seguir, conheça 4 ferramentas que podem ficar ainda melhores com a nova Inteligência Artificial da Apple. Vale ressaltar que essas possibilidades são baseadas nos rumores sobre os recursos que estão sendo desenvolvidos e no desejo dos usuários. Afinal, não é possível projetar se a empresa irá integrar esses aplicativos ao chatbot que está sendo projetado.

1.Siri mais inteligente

A principal aposta até o momento é que o chatbot inteligente que está sendo desenvolvido possa ser integrado à Siri. A assistente virtual já possui a capacidade de aprender, mas suas habilidades ainda são bastante limitadas e sua tecnologia não demonstrou muito desenvolvimento nos últimos anos.

Com a implementação da nova Inteligência Artificial, a Siri pode se tornar mais proativa e personalizada. Além disso, com modelos de linguagem mais refinados, a assistente de voz poderá compreender melhor as instruções, fazer recomendações mais inteligentes e responder de forma precisa e natural. Sem falar que a Siri, possivelmente, poderá ser capaz de aprender padrões e os costumes para que sua assistência seja moldada às necessidades do usuário.

2. App Saúde com mais recursos e coach

Em paralelo ao desenvolvimento do chatbot conversacional, a Apple planeja lançar melhorias em seu aplicativo de saúde, utilizando Inteligência Artificial para ajudar os usuários a terem uma rotina mais saudável. Além disso, de acordo com a Bloomberg, a empresa também está desenvolvendo o Quartz, um recurso que recolhe dados do Apple Watch para criar programas personalizados e promete agir como um coach de bem-estar.

Ambas as ferramentas parecem bastante inovadoras, utilizando IA para dar recomendações aos usuários baseadas nos dados de frequência cardíaca, padrões de sono, respiração e outros. No entanto, caso sejam integrados aos modelos de linguagem que o Ajax está desenvolvendo, o usuário poderá conversar com o “coach”, explicar suas necessidades e questionar as recomendações. Assim, os programas criados pelo Quartz e pelo app de saúde serão ainda mais personalizados, levando em consideração as vontades do usuário, não apenas os dados coletados.

3. Melhorias na câmera

Outra melhoria que a nova ferramenta de inteligência artificial da Apple pode trazer é relacionada às câmeras de seus smartphones. Desde o iPhone 11, a empresa já utiliza técnicas de aprendizado de máquina (machine learning) para otimizar as fotos tiradas pelo celular, com o lançamento do Deep Fusion, que melhora a qualidade das imagens, principalmente as que foram tiradas com pouca iluminação.

A implementação de uma Inteligência Artificial mais refinada, poderia aprimorar ainda mais alguns recursos de câmera. A maior aposta é elevar a capacidade de otimização, deixando a qualidade das imagens ainda melhor. Além disso, a Apple poderia usar a tecnologia para implementar ferramentas de edição de imagem mais potentes, além de aprimorar o recurso de recortar pessoas e objetos apenas tocando na tela, permitindo que elementos indesejados sejam removidos facilmente.

4. Busca mais precisa

A ferramenta de busca do sistema iOS ainda é bastante rudimentar. Usar a barra de pesquisa dos iPhones para encontrar recursos específicos nem sempre é uma tarefa simples. Além disso, em outras situações, como consultas mais detalhadas dentro de aplicativos como fotos, lembretes ou e-mails, a ferramenta se mostra bastante incerta e, em alguns casos, ineficiente.

Integrando o modelo de linguagem do Ajax, que tem a capacidade de coletar e processar uma grande quantidade de dados, essas buscas certamente ficariam mais inteligentes e assertivas. Além disso, a Inteligência Artificial ainda pode aprimorar os recursos de mapas e de GPS.

