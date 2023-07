Jogo de tiro para PC: veja os melhores grátis ou pagos para jogar agora

Os jogos de tiro sã bastante populares, principalmente nos PCs, já que o gênero nasceu nesses dispositivos e até hoje parece ter sido feito para o combo de jogabilidade de teclado e mouse. Existe uma grande variedade de jogos de tiro pagos e gratuitos, tanto FPS (em primeira pessoa, como Borderlands 3 ) quanto também em terceira pessoa como a série Gears of War (hoje apenas Gears 5 ). O TechTudo lista com os melhores jogos de tiro que rodam em qualquer PC atual, com placa de vídeo básica ou mesmo em computadores mais fracos.

Além disso, para usuários que procuram games de tiro online para PC, que não precisam de download, há ótimas opções, como BattleBit Remastered ou Krunker, que rodam diretamente no seu navegador. É válido também o uso da tecnologia de nuvem para jogar sem precisar fazer download em seu PC, como o Xbox Game Pass com o Xbox Cloud Gaming que apenas exige um joystick e boa internet. Outra característica interessante é que os jogos de tiro são mais baratos. Esses títulos são tributados como programas para computador e não games, por isso contam com imposto de importação menor.

2 de 47 Veja alguns dos melhores jogos de tiro, entre pagos e gratuitos, para você jogar agora — Foto: Reprodução/Steam Veja alguns dos melhores jogos de tiro, entre pagos e gratuitos, para você jogar agora — Foto: Reprodução/Steam

👉 Jogo de PS4 roda no PS5? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Counter-Strike: Global Offensive

Lançado em 2012, Counter-Strike: Global Offensive, ou simplesmente CS:GO, é uma das grandes referências para os fãs de jogos de tiro competitivo. O principal modo de jogo do game da Valve coloca dois times com cinco jogadores cada para se enfrentarem entre si. Enquanto um time, os terroristas, precisam plantar uma bomba, a C4, em locais conhecidos como "bombsites", os contra-terroristas precisam impedi-los e, caso necessário, desarmar a bomba. Durante os duelos, você poderá acumular dinheiro e comprar diferentes armas na loja do game. Entre elas, estão opções como pistolas, submetralhadoras e rifles, além de utilitárias como granada explosiva e de fumaça.

3 de 47 Counter-Strike: Global Offensive é um dos games mais jogados no Steam — Foto: Reprodução/Steam Counter-Strike: Global Offensive é um dos games mais jogados no Steam — Foto: Reprodução/Steam

Para aqueles que não desejam uma experiência competitiva, apenas se divertir, CS:GO apresenta outros modos de jogo, como mata-mata, Wingman, entre outros. Vale lembrar que sua sequência, Counter-Strike 2 (CS2), chegará ao Steam ainda em 2023 com conteúdos muito semelhantes, mas com destaque para a evolução gráfica. Falando em gráficos, CS:GO não exige tanto de sua máquina, sendo necessário apenas um processador Intel Core 2 Duo E6600 ou AMD Phenom X3 8750, uma placa de vídeo de, pelo menos, 256 MB e, no mínimo, 15 GB de espaço livre.

Sistema Operacional: Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP ou superior

Processador: Intel Core 2 Duo E6600, AMD Phenom X3 8750 ou superior

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: A placa de vídeo precisa ter 256 MB ou mais de memória e ser compatível com DirectX 9 e Pixel Shader 3.0

DirectX: Versão 9.0c

Espaço disponível: 15 GB de espaço disponível

4 de 47 Counter-Strike: Global Offensive — Foto: Reprodução/Steam Counter-Strike: Global Offensive — Foto: Reprodução/Steam

Apex Legends é um Battle Royale gratuito desenvolvido pela Respawn Entertainment e lançado em 2019. Os jogadores podem escolher entre diversos personagens, conhecidos como "Lendas", cada um com habilidades distintas para se adequar ao estilo de cada um. Durante a partida, são formados esquadrões de dois ou três jogadores, que serão enviados para uma arena e tentarão sobreviver a outros oponentes utilizando de armas, que podem ser coletadas pelo mapa, e de suas habilidades.

5 de 47 Apex Legends traz diversos personagens diferentes como "lendas" e altera a dinâmica de seus confrontos com novas adições — Foto: Reprodução/Steam Apex Legends traz diversos personagens diferentes como "lendas" e altera a dinâmica de seus confrontos com novas adições — Foto: Reprodução/Steam

Vale ressaltar que o game oferece suporte multiplataforma, o que significa que você poderá jogar com jogadores de consoles enquanto você utiliza de seu PC. Por sinal, apesar de ser muito bonito graficamente, Apex Legends não é uma dor de cabeça tão grande em relação aos seus requisitos mínimos, podendo rodar em uma máquina com componentes como processador Intel Core i3-6300 3,8GHz ou AMD FX-4350 4,2 GHz quad-core, placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 640 ou Radeon HD 7730, RAM de 6GB e 22 GB de espaço disponível.

Sistema Operacional: Windows 7 de 64 bits

Processador: Intel Core i3-6300 3,8GHz, AMD FX-4350 4,2 GHz quad-core ou superior

Memória RAM: 6 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 640, Radeon HD 7730 ou superior

RAM da placa de vídeo: 1 GB

Espaço disponível: 22 GB

6 de 47 Apex Legends está disponível para celulares Android e iOS (iPhone) também — Foto: Reprodução/YouTube Apex Legends Mobile Apex Legends está disponível para celulares Android e iOS (iPhone) também — Foto: Reprodução/YouTube Apex Legends Mobile

Overwatch 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa lançado pela Blizzard em 2022 como substituto de Overwatch, game lançado em 2016 que não está mais disponível. Diferentemente de seu antecessor, Overwatch 2 é gratuito, contendo apenas conteúdo adicional para ser comprado com dinheiro real. A sequência também se destaca por trazer batalhas 5v5, em vez dos duelos 6v6 no primeiro Overwatch. Antes de encarar suas partidas, você precisa escolher um personagem baseado em sua função: DPS (dano por segundo), tanque ou suporte.

7 de 47 Overwatch 2 celebra o Natal com o evento Paraíso Congelado e modos exclusivos — Foto: Divulgação/Blizzard Overwatch 2 celebra o Natal com o evento Paraíso Congelado e modos exclusivos — Foto: Divulgação/Blizzard

O jogo disponibiliza uma série de mapas, cada um bem diferente entre si, seja por estratégias ou por objetivos, que podem ser metas como defender um ponto específico ou empurrar uma carga. É uma opção de jogo bastante interessante, seja para se divertir ou competir pelos ranques mais altos. Vale lembrar que o FPS exige, pelo menos, um PC com Intel Core i3 ou AMD Phenom X3 8650, placa de vídeo NVIDIA GeForce da série GTX 600 ou AMD Radeon da série HD 7000, 6 GB de memória RAM e um armazenamento mínimo de 50 GB.

Sistema Operacional: Windows 10 de 64 bits

Processador: Intel Core i3, AMD Phenom X3 8650 ou superior

Memória RAM: 6 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce (série GTX 600), AMD Radeon (série HD 7000) ou superior

Espaço disponível: 50 GB

8 de 47 Overwatch 2 é um interessante FPS que traz arenas e modos de jogo bem inovadores para o gênero — Foto: Reprodução/Blizzard Overwatch 2 é um interessante FPS que traz arenas e modos de jogo bem inovadores para o gênero — Foto: Reprodução/Blizzard

Fortnite é um jogo de tiro em terceira pessoa gratuito lançado pela Epic Games em 2017. O game carrega a fórmula do Battle Royale, onde diversos jogadores, sejam sozinhos, em duplas ou em esquadrões maiores, duelam em uma enorme ilha para serem os últimos a sobreviverem. Fortnite se destacou por levar uma mecânica de construção, onde os jogadores podem levantar estruturas com recursos encontrados pela arena e utilizarem delas para se defenderem de disparos. Além disso, o jogo também conta com muitas parcerias, como Marvel, DC Comics e diversas celebridades.

9 de 47 Montarias no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Montarias no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Para aqueles que não se adaptam ou simplesmente não gostam das construções, Fortnite ainda oferece o modo construção zero, concedendo uma experiência muito mais voltada ao jogo de tiro. O game ainda conta com outros modos de jogo, uma série de eventos que ocorrem com regularidade e não exige um computador tão robusto para rodar na configuração mínima, sendo necessário apenas um processador Core i3-3225 3.3 GHz, Intel HD 4000 ou AMD Radeon Vega 8 de placa de vídeo e 8GB de RAM.

Sistema Operacional: Windows 10 / Windows 11 64 bits ou macOS Mojave 10.14.6

Processador: Intel Core i3-3225 3.3 GHz ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: Intel HD 4000 no PC, AMD Radeon Vega 8 ou superior

Espaço disponível: 15 GB

10 de 47 Fortnite é um dos grandes sucessos dos Battle Royales — Foto: Divulgação/Fortnite Fortnite é um dos grandes sucessos dos Battle Royales — Foto: Divulgação/Fortnite

Valorant é o jogo de tiro em primeira pessoa gratuito da Riot Games. Lançado em 2020, o game utiliza de uma fórmula muito semelhante daquela já conhecida no Counter-Strike, com dois times de cinco integrantes, um no ataque buscando plantar a bomba e outro na defesa tentando impedir. No caso de Valorant, a bomba em questão é chamada de "spike" e as regiões do plant são chamadas de "spikesites". Contudo, a maior diferença no FPS da Riot está na possibilidade de escolher personagens com habilidades distintas e até histórias, que evoluem conforme há mais adições ao elenco.

11 de 47 Valorant pode rodar em um PC mais fraco — Foto: Divulgação/Riot Games Valorant pode rodar em um PC mais fraco — Foto: Divulgação/Riot Games

Como esperado de um jogo da Riot Games, Valorant pode rodar em um PC mais fraco, sendo recomendado no mínimo um processador Intel Core 2 Duo E8400 ou AMD Athlon 200GE, placa de vídeo Intel HD 4000 ou Radeon R5, e 4GB de memória RAM.

Sistema Operacional: Windows 10 (Build 17134+) ou Windows 11 64-bit

Processador: Intel Core 2 Duo E8400, AMD Athlon 200GE ou superior

Memória RAM: 4 GB

VRAM: 1 GB

Placa de vídeo: Intel HD 4000, AMD Radeon R5 200 ou superior

Espaço disponível: 10 GB

12 de 47 Valorant possui uma fórmula bastante parecida ao CS, mas com personagens que utilizam de habilidades diferentes — Foto: Divulgação/Riot Games Valorant possui uma fórmula bastante parecida ao CS, mas com personagens que utilizam de habilidades diferentes — Foto: Divulgação/Riot Games

Doom Eternal é a última versão da aclamada franquia de tiro em primeira pessoa desenvolvida pela id Software. Lançado em 2020, o game conta com ótimos gráficos, muito sangue e violência. Você poderá assumir o papel de Slayer em uma campanha single player, utilizar de armas futuristas, encarar demônios de diferentes dimensões e salvar a humanidade, tudo enquanto escuta uma trilha sonora focada no gênero heavy metal. Você ainda poderá jogar online contra outros jogadores, inclusive jogando do lado dos demônios.

13 de 47 Em Doom Eternal o personagem conhecido apenas como Doom Slayer voltará para lutar contra demônios — Foto: Divulgação/Bethesda Em Doom Eternal o personagem conhecido apenas como Doom Slayer voltará para lutar contra demônios — Foto: Divulgação/Bethesda

Por ser um jogo mais recente e com ótimos visuais, Doom Eternal pode não ser tão acessível para todos. Além da versão base custar R$ 149,90, no Steam, para os requisitos mínimos, o game exige processador Intel Core i5 3.3 GHz ou AMD Ryzen 3 3.1GHz, placas como NVIDIA GeForce GTZ 1050Ti ou AMD Radeon R9 290, e 8 GB de RAM.

Sistema Operacional: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

Processador: Intel Core i5 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 3.1GHz ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) ou AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

Espaço disponível: 80 GB

Outras observações: 1080p / 60 FPS / Qualidade Gráfica Baixa

14 de 47 Doom Eternal leva uma experiência com muita ação, sangue, violência e heavy metal — Foto: Reprodução/Steam Doom Eternal leva uma experiência com muita ação, sangue, violência e heavy metal — Foto: Reprodução/Steam

Halo Infinite é o título mais atual da famosa franquia desenvolvida pela 343 Industries, que faz parte da Xbox Game Studios da Microsoft. O game de 2020 segue a mesma fórmula de seus antecessores, com o estilo de tiro em primeira pessoa e o cenário envolvendo militares em história de ficção científica. Você pode jogar o clássico modo multiplayer gratuitamente e aproveitar de diversos mapas, modos de jogo, eventos e constantes atualizações. Entretanto, para jogar a campanha, onde você poderá aproveitar a história e jogar como o Master Chief, protagonista da série, o custo base é de R$ 249 no Steam.

15 de 47 Halo Infinite traz de volta Master Chief em uma nova aventura no grande mundo aberto de Zeta Halo — Foto: Reprodução/Microsoft Store Halo Infinite traz de volta Master Chief em uma nova aventura no grande mundo aberto de Zeta Halo — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Para jogar o FPS nas configurações mínimas, é necessário ter, pelo menos, processador AMD Ryzen 6 1600 ou Intel i5-4440, placa de vídeo GTX 1050 Ti ou AMD RX 570, 8 GB de RAM e 50 GB de espaço disponível.

Sistema Operacional: Windows 10 RS5 x64

Processador: AMD Ryzen 6 1600, Intel i5-4440 ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: GTX 1050 Ti, AMD RX 570 ou superior

Espaço disponível: 50 GB

16 de 47 Halo Infinite continua com a jogabilidade tradicional da franquia — Foto: Divulgação/343 Halo Infinite continua com a jogabilidade tradicional da franquia — Foto: Divulgação/343

8. PUBG

PUBG: Battlegrounds é uma ótima opção de Battle Royale gratuito. Desenvolvido pela KRAFTON, Inc e lançado em 2017, PUBG foi um dos jogos que mais ajudou a popularizar o gênero, levando outras desenvolvedoras a criarem seus próprios Battle Royales com o passar dos anos. O título da KRAFTON carrega a receita clássica de colocar os jogadores em uma enorme arena até que reste apenas um sobrevivente. É possível criar estratégias desde o pouso na arena e sair coletando recursos, como armas e suprimentos, para obter sucesso. Vale destacar ainda a possibilidade de jogar em primeira ou em terceira pessoa.

17 de 47 PUBG — Foto: Divulgação/PUBG Mobile PUBG — Foto: Divulgação/PUBG Mobile

Segundo os dados divulgados no Steam, para jogar PUBG na configuração mínima, é necessário processador Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 960 2GB ou AMD Radeon R7 370 2GB, 8GB de RAM e 40 GB de espaço disponível.

Sistema Operacional: Windows 10 64-bit

Processador: Intel Core i5-4430, AMD FX-6300 ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB, AMD Radeon R7 370 2GB ou superior

Espaço disponível: 40 GB

18 de 47 PUBG: Battlegrounds foi um dos primeiros games Battle Royale e popularizou vários dos conceitos do gênero — Foto: Reprodução/Steam PUBG: Battlegrounds foi um dos primeiros games Battle Royale e popularizou vários dos conceitos do gênero — Foto: Reprodução/Steam

Battlefield 5 ou Battlefield V é um jogo que se preocupa em levar a experiência da guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial, para a tela de seu computador. Desenvolvido pela DICE e lançado em 2018, Battlefield V é fiel à gameplay que consagrou a franquia.

Os jogadores podem utilizar de diversos tipos de armas e dispositivos, além dos diversos veículos disponíveis para serem guiados. Você pode jogar sozinho aproveitando do conteúdo single player, que inclui diversas campanhas baseadas em acontecimentos históricos, e multiplayer online, que conta com modos como Conquista, Ruptura e Dominação. O jogo custa R$ 229 em sua versão definitiva no Steam, mas pode ser acessado se você fizer parte do EA Play, que custa R$ 20 mensais.

19 de 47 Battlefield 5 — Foto: Divulgação/EA Games Battlefield 5 — Foto: Divulgação/EA Games

São razoáveis as configurações necessárias para se rodar Battlefield V no mínimo em seu PC. É preciso processador AMD FX-8350 ou Intel Core i5 6600K, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 ou AMD Radeon RX 560, 8GB de RAM e 50 GB de espaço disponível.

Sistema Operacional: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 e Windows 10

Processador: AMD FX-8350, Intel Core i5 6600K ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB ou AMD Radeon RX 560 / HD 7850 2GB

Espaço disponível: 50 GB

20 de 47 Battlefield V coloca você em um cenário de guerra, onde se pode conduzir os mais diversos veículos nas batalhas — Foto: Divulgação/EA Games Battlefield V coloca você em um cenário de guerra, onde se pode conduzir os mais diversos veículos nas batalhas — Foto: Divulgação/EA Games

Call of Duty: Vanguard foi lançado em novembro de 2021. O jogo de tiro em primeira pessoa buscou repetir alguns acertos em jogos mais antigos da franquia e chegou com um conteúdo bastante interessante. Seu modo campanha apresenta alguns momentos da Segunda Guerra Mundial na perspectiva dos protagonistas do campo de batalha.

É possível, por exemplo, acompanhar a Batalha de Stalingrado e a Batalha da Normandia. Contudo, o maior agrado em Vanguard está no seu modo multiplayer com mais de 20 mapas disponíveis e até um modo com zumbis para diferenciar um pouco sua experiência. Sua edição padrão custa R$ 249 no Steam.

21 de 47 Call of Duty: Vanguard promete trazer a Segunda Guerra Mundial com um nível de detalhes e escala nunca antes vistos — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Call of Duty: Vanguard promete trazer a Segunda Guerra Mundial com um nível de detalhes e escala nunca antes vistos — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Para poder se divertir em Vanguard com os gráficos no mínimo, você precisa de um processador Intel Core i5 3.3 GHz ou AMD Ryzen 3 3.1 GHz, placa de vídeo semelhante a GTX 1050ti ou AMD Radeon R9 280, 8 GB de RAM e 80 GB de espaço disponível.

Sistema Operacional: Windows 7 64-bit ou Windows 10 64-bit

Processador: Intel Core i5 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 3.1 GHz ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) ou AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

Espaço disponível: 80 GB

Outras observações: 1080p / 60 FPS / Qualidade Gráfica Baixa

22 de 47 No mais recente capítulo da série, Call of Duty: Vanguard, jogadores podem ver atores perfeitamente digitalizados — Foto: Reprodução/Activision No mais recente capítulo da série, Call of Duty: Vanguard, jogadores podem ver atores perfeitamente digitalizados — Foto: Reprodução/Activision

Call of Duty: Black Ops foi lançado em 2010, colocando os jogadores para atuar como um membro de elite das forças especiais dos EUA. Na pele de Alex Mason, você age por trás das linhas inimigas, participando de guerras secretas e operações confidenciais. O título promete uma experiência cinematográfica durante a Guerra Fria, com alto foco na narrativa.

23 de 47 Call of Duty: Black Ops é um dos títulos mais conhecidos da franquia de jogos de tiro — Foto: Reprodução/Steam Call of Duty: Black Ops é um dos títulos mais conhecidos da franquia de jogos de tiro — Foto: Reprodução/Steam

Processador: Intel Core2 Duo E6600 ou AMD Phenom X3 8750 ou superior

Memória RAM: 2 G

Placa de vídeo: Shader 3.0 ou superior NVIDIA GeForce 8600GT/ATI Radeon X1950Pro com 256 MB ou superior

Ano de lançamento: 2010

É grátis ou pago? Pago

24 de 47 Call of Duty Black Ops Cold War leva os tiroteios intensos da franquia para o meio da Guerra Fria nos anos 80 — Foto: Reprodução/Xbox Store Call of Duty Black Ops Cold War leva os tiroteios intensos da franquia para o meio da Guerra Fria nos anos 80 — Foto: Reprodução/Xbox Store

A história de Titanfall 2 é focada no fuzileiro Jack Cooper e seu titã BT-7274, o qual pertencia ao capitão Tai Lastimosa. Ao longo da jornada, a dupla precisa lidar com suas diferenças enquanto se esforça para evitar uma catástrofe e o avanço da IMC, a principal antagonista. Conforme a trama avança, os jogadores testemunham o companheirismo entre homem e máquina.

25 de 47 Titanfall 2 conta a história de Jack Cooper — Foto: Divulgação/EA Titanfall 2 conta a história de Jack Cooper — Foto: Divulgação/EA

Processador: Intel Core i3-3600t ou equivalente

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA Geforce GTX 660 2GB ou AMD Radeon HD 7850 2GB

Ano de lançamento: 2016

É grátis ou pago? Pago

26 de 47 Com robôs gigantescos e muita ação, Titanfall 2 foi lançado em 2016 — Foto: Reprodução/Steam Com robôs gigantescos e muita ação, Titanfall 2 foi lançado em 2016 — Foto: Reprodução/Steam

Destiny 2 continua diretamente os eventos do título original, lançado em 2014. Através de DLCs, o jogo é atualizado constantemente. Sendo assim, os jogadores podem esperar por novos personagens, histórias, planetas, inimigos, armamentos, armaduras e eventos. Além de um visual atraente, o game conta com fases desafiadoras que exigem trabalho em equipe e muita habilidade.

27 de 47 Destiny 2: A Queda da Luz traz novos desafios para os Guardiões, novos poderes da Treva e mais — Foto: Reprodução/Steam Destiny 2: A Queda da Luz traz novos desafios para os Guardiões, novos poderes da Treva e mais — Foto: Reprodução/Steam

Processador: Intel Core i3 3250 3.5 GHz ou Intel Pentium G4560 3.5 GHz ou AMD FX-4350 4.2 GHz

Memória RAM: 6 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB ou GTX 1050 2GB ou AMD Radeon HD 7850 2GB

Ano de lançamento: 2017

É grátis ou pago? Grátis (no entanto, as DLCs são pagas)

28 de 47 Destiny 2 é um jogo de tiro que conquista jogadores para que invistam muitas horas em busca de se tornarem mais fortes — Foto: Reprodução/Steam Destiny 2 é um jogo de tiro que conquista jogadores para que invistam muitas horas em busca de se tornarem mais fortes — Foto: Reprodução/Steam

CrossFire é um dos melhores jogos de tiro para quem tem um PC fraco. Lançado em 2007, o título fez um enorme sucesso no Brasil na década passada. Até hoje, ele se mantém na memória dos fãs de FPS e serve como alternativa para quem está enjoado de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ou Combat Arms. O game disponibiliza diversos modos, mapas, armamentos e itens que tornam a jogatina dinâmica.

29 de 47 CrossFire conta com personagens mais detalhados — Foto: Divulgação / Z8 Games CrossFire conta com personagens mais detalhados — Foto: Divulgação / Z8 Games

Processador: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ 2.4GHz ou Intel Core2 Duo Processor T6400 2.0GHz

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 9500 GT, AMD Radeon HD 6450 ou Intel HD Graphics 3000

Ano de lançamento: 2007

É grátis ou pago? Grátis

Far Cry é uma série bem conhecida pelo público gamer. Far Cry 6, título mais recente da franquia, é um dos melhores jogos de tiro da atualidade. Com o aclamado ator Giancarlo Esposito (Breaking Bad) interpretando o vilão, o game apresenta aos jogadores a ilha fictícia de Yara, que é dominada por Antón Castillo. Os usuários, no papel de um guerrilheiro, devem libertar o local e impedir os planos do ditador.

30 de 47 Far Cry 6 foi o último jogo lançado da série — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 6 foi o último jogo lançado da série — Foto: Divulgação/Ubisoft

Processador: AMD Ryzen 3 1200 3. GHz ou Intel Core i5-4460 3.1 GHz

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: AMD RX 460 (4 GB) ou NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

Ano de lançamento: 2021

É grátis ou pago? Pago

31 de 47 Far Cry 6 é o título mais recente da franquia de tiro, ação e aventura — Foto: TechTudo Far Cry 6 é o título mais recente da franquia de tiro, ação e aventura — Foto: TechTudo

Em 2010, outro jogo conquistou o público das lan houses brasileiras: Point Blank. Concorrente direto de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) e CrossFire, o PB, como também é conhecido, possui até hoje um cenário competitivo e uma base de fãs. O título disponibiliza diversos modos de jogo como Escape, Head Hunter, Cross-Counter e o Modo Zumbi.

32 de 47 Confira uma lista com os 10 piores games da franquia Transformers — Foto: Reprodução/Point Blank Media Confira uma lista com os 10 piores games da franquia Transformers — Foto: Reprodução/Point Blank Media

Processador: Dual Core 2.8GHz ou AMD Athlon II X2 250

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: Nvidia GeForce 9600GT ou Radeon HD 5570

Ano de lançamento: 2008

É grátis ou pago? Grátis

33 de 47 Point Blank — Foto: Divulgação / Ongame Point Blank — Foto: Divulgação / Ongame

17. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Se você está se perguntando quais são os melhores jogos de tiro para PC, talvez devesse dar uma chance a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Integrante de uma das franquias de FPS mais famosas do mundo, o título é focado no multiplayer e na competitividade. Assim como outros nomes da listagem, o game oferece experiências frenéticas com seus diversos modos e mapas.

Processador: Intel Core i3 560 3.3 GHz ou AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz

Memória RAM: 6 GB

Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM)

Ano de lançamento: 2015

É grátis ou pago? Pago

34 de 47 Tom Clancy's Rainbow Six é baseado no livro do autor Tom Clancy — Foto: Reprodução/Steam Tom Clancy's Rainbow Six é baseado no livro do autor Tom Clancy — Foto: Reprodução/Steam

Em Deathloop, os usuários controlam o assassino Colt, que tem como objetivo eliminar oito alvos na ilha de Blackreef. No entanto, há um problema: caso o jogador não consiga finalizar a tarefa, o relógio reseta e é necessário fazer tudo novamente. Com uma proposta diferente, o título promete uma experiência única e desafiadora.

35 de 47 Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena a personagem a reviver o mesmo dia eternamente — Foto: Divulgação/Xbox Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena a personagem a reviver o mesmo dia eternamente — Foto: Divulgação/Xbox

Processador: Intel Core i5-8400 2.80GHz ou AMD Ryzen 5 1600

Memória RAM: 12 GB

Placa de vídeo: Nvidia GTX 1060 (6GB) ou AMD Radeon RX 580 (8GB)

Ano de lançamento: 2021

É grátis ou pago? Pago

19. Ready or Not

Ready or Not é um jogo que coloca o usuário como um membro da SWAT. O objetivo dos jogadores é controlar situações de hostilidade e confronto. Foca no realismo, o título conta com diversas missões, as quais exigem estratégias diferentes para serem concluídas. No PC, o game disponibiliza os modos cooperativo online e single-player.

36 de 47 Ready or Not — Foto: Reprodução/Steam Ready or Not — Foto: Reprodução/Steam

Processador: Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB ou AMD Radeon R7 370 2GB

Ano de lançamento: 2021

É grátis ou pago? Pago

Deep Rock Galactic é um FPS de ficção científica focado na diversão e trabalho em equipe. Você pode agir em grupo para explorar e lutar em cavernas, que são habitadas por hordas de diferentes tipos de inimigos. As cavernas são geradas aleatoriamente e totalmente destrutíveis, oferecendo aos jogadores diversas maneiras de concluir um objetivo.

37 de 47 Deep Rock Galactic é um FPS de ficção científica cooperativo — Foto: Reprodução/Steam Deep Rock Galactic é um FPS de ficção científica cooperativo — Foto: Reprodução/Steam

Processador: Intel i5 terceira geração ou equivalente

Memória RAM: 6 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Ano de lançamento: 2018

É grátis ou pago? Pago

21. Back 4 Blood

Lançado em 2021, Back 4 Blood é um game FPS focado em multiplayer cooperativo da Turtle Rock Studios, empresa responsável pelo aclamado game de tiro com zumbis Left 4 Dead 2. O jogo segue a mesma fórmula do game de sucesso, no qual 4 jogadores encarnam no papel de sobreviventes e enfrentam hordas de inimigos, mas agora com infectados alienígenas no lugar dos tradicionais mortos-vivos. Há também um modo competitivo PvP (Jogador vs. Jogador).

38 de 47 Back 4 Blood é um jogo de tiro voltado para multiplayer com vários elementos de seu "antecessor", Left 4 Dead, do mesmo estúdio — Foto: Reprodução/Steam Back 4 Blood é um jogo de tiro voltado para multiplayer com vários elementos de seu "antecessor", Left 4 Dead, do mesmo estúdio — Foto: Reprodução/Steam

Durante o jogo há um sistema de cartas que garante habilidades para seu sobrevivente e deixa cada partida com um toque diferente. No entanto, o que deixa cada tentativa realmente única é a função "Diretor do Jogo", uma inteligência artificial que analisa as condições da partida e tenta surpreender os jogadores de acordo com sua performance. O jogo está disponível a preço cheio por R$ 279,99, mas constantemente entra em promoções úteis para convencer seus amigos a começarem a jogar.

Processador: Intel Core i5-6600 3,3 GHz ou AMD Ryzen 5 2600 3,4 GHz

RAM: 8 GB

Vídeo: GeForce GTX 1050 Ti ou Radeon RX 570

Ano de lançamento: 2021

É grátis ou pago? Pago

22. Borderlands 3

O terceiro game da saga Borderlands chegou em 2020 como o melhor representante do gênero "Looter Shooter", um misto de tiro FPS com elementos de RPG que coloca jogadores para completar missões em uma jornada com um toque de humor. Além de saber atirar bem é importante subir de nível para ficar cada vez mais forte e partir em busca de armas sempre mais potentes e com atributos melhores. A história segue 4 novos Vault Hunters, caçadores de recompensas que tentarão impedir um culto chamado Children of the Vault e seus líderes, os Gêmeos Calypso.

39 de 47 Borderlands 3 é um jogo FPS com elementos de RPG, o principal no gênero "Looter Shooter" em que obter melhores armas é continuamente ficar mais forte é o ponto central do jogo — Foto: Reprodução/Steam Borderlands 3 é um jogo FPS com elementos de RPG, o principal no gênero "Looter Shooter" em que obter melhores armas é continuamente ficar mais forte é o ponto central do jogo — Foto: Reprodução/Steam

Ao perguntar para fãs de FPS quais são os melhores jogos de tiro para PC a série Borderlands constantemente surge como resposta, pois seus elementos de RPG a tornam viciante e ainda por cima é possível jogar em multiplayer cooperativo com até 4 pessoas. Caso seus amigos tenham alguma dúvidas sobre como baixar jogos de tiro para PC indique nosso tutorial de como baixar jogos no Steam. Borderlands 3 é vendido por R$ 119,90, mas também entra em promoção com frequência.



Processador: Intel Core i5-3570 ou AMD FX-8350

RAM: 6 GB

Vídeo: GeForce GTX 680 2GB ou Radeon HD 7970

Ano de lançamento: 2020

É grátis ou pago? Pago

Neste game gratuito de 2017, os jogadores encontrarão uma mistura de FPS, terror e multiplayer cooperativo e competitivo assimétrico, semelhante a Dead by Daylight, mas com uma pitada de Among Us. Cinco jogadores são colocados em um mapa pelo vilão Game Master e desafiados a escapar encontrando itens úteis, porém alguns deles estão infectados com um vírus que os transforma em monstros cujo objetivo é matar todos os sobreviventes.

40 de 47 Deceit é um jogo de tiro com elementos de terror e intriga social, já que há traidores infiltrados em seu grupo — Foto: Reprodução/Steam Deceit é um jogo de tiro com elementos de terror e intriga social, já que há traidores infiltrados em seu grupo — Foto: Reprodução/Steam

Os sobreviventes, chamados de Inocentes, não sabem quem são os Infectados e precisam descobrir antes que eles os matem. A cada passagem de "estágio" no mapa há um apagão nas luzes durante o qual os infectados são liberados para se transformar e os jogadores restantes precisam se defender contra eles. Se algum participante vir os infectados se transformando ou tiver fortes suspeitas pode tentar eliminá-los em sua forma humana se os outros inocentes concordarem.

Processador: Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

Vídeo: Geforce GTX 750 Ti ou Radeon R7 265

Ano de lançamento: 2017

É grátis ou pago? Grátis

Para fãs do clássico multiplayer da série Halo nos consoles Xbox e Xbox 360, Splitgate é um jogo grátis de 2019 que utiliza a série da Microsoft de base, mas a expande com a introdução de portais que funcionam como os da série Portal da Valve. Além de caçar seus adversários ou completar objetivos em mapas multiplayer, nos quais oito jogadores se dividem em equipes com quatro integrantes, é preciso também ficar atento a portais criados pelos adversários.

41 de 47 Splitgate é um game que mistura o clássico multiplayer da série Halo com portais para criar uma experiência nova e agitada — Foto: Reprodução/Steam Splitgate é um game que mistura o clássico multiplayer da série Halo com portais para criar uma experiência nova e agitada — Foto: Reprodução/Steam

Os portais em Splitgate funcionam como em Portal, no qual o jogador dispara um portal em uma superfície e depois dispara mais um portal em algum outro ponto, criando uma ponte instantânea de ficção científica entre esses dois locais. O jogador pode usar essa "janela" para outro local do mapa como uma forma de transporte, para disparar de um local mais seguro ou com visão vantajosa e até mesmo ficar de olho na sua própria retaguarda ou emboscar inimigos. Há também suporte a crossplay para jogar com amigos nos consoles PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Processador: Dual Core (qualquer modelo)

RAM: 6 GB

Vídeo: Geforce GTX 660 1GB

Ano de lançamento: 2019

É grátis ou pago? Grátis

25. Wolfenstein 2: The New Colossus

A clássica série Wolfenstein que foi precursora dos FPS nos anos 90 retornou com um reboot em 2014 chamado Wolfenstein: The New Order, o qual trouxe muita ação em um jogo de tiro com vários elementos que remetem aos clássicos. Este reboot recebeu então uma sequência em 2017, Wolfenstein 2: The New Colossus, vendido atualmente na loja digital Steam e GOG (GOG Galaxy) por R$ 155.

42 de 47 Wolfenstein 2 The New Colossus tem inimigos bem armados — Foto: Divulgação/Bethesda Wolfenstein 2 The New Colossus tem inimigos bem armados — Foto: Divulgação/Bethesda

O game segue a história do primeiro em um mundo alternativo no qual os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e o herói de guerra William "B.J." Blazkowicz lidera uma força rebelde para enfrentá-los. Neste capítulo, B.J. tenta libertar os Estados Unidos das forças inimigas para usar o território como um ponto de partida para salvar todo o mundo.

Processador: Intel Core i5-3570, i7-3770 ou AMD FX-8350, Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Vídeo: Geforce GTX 770 4GB ou Radeon R9 290 4GB

Ano de lançamento: 2017

É grátis ou pago? Pago

26. Gears 5

O quinto game da série Gears of War, chamada agora apenas de Gears, foi lançado em 2019 e acompanha uma nova protagonista, Kait Diaz, que já havia aparecido em Gears of War 4 e precisa descobrir sua conexão com a horda de inimigos Locust do jogo. O game de tiro em terceira pessoa (na qual é possível ver o personagem de costas) mantém sua estrutura "Cover Shooter", na qual é preciso se proteger atrás de obstáculos em meio a tiroteios, porém com maior liberdade para jogadores que querem mais ação.

43 de 47 Gears 5 é um ótimo jogo de tiro para jogar com amigos em modos cooperativos e pode ser jogado também na nuvem pelo Xbox Game Pass Ultimate no Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Steam Gears 5 é um ótimo jogo de tiro para jogar com amigos em modos cooperativos e pode ser jogado também na nuvem pelo Xbox Game Pass Ultimate no Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Steam

Durante a campanha também foram introduzidas áreas mais abertas para explorar e missões secundárias que usuários podem realizar além da história principal. O multiplayer continua uma grande parte da franquia com cooperativo na campanha, modos extras coop como o Horde Mode e o novo Hivebuster, além de modos competitivos PvP (Jogador vs. Jogador). Usuários podem adquirir este jogo de tiro (PC download) no Steam e Microsoft Store por R$ 199 ou jogar através do Xbox Game Pass (Xbox Cloud Gaming) direto em seu navegador a versão do Xbox Series X/S.

Processador: Intel Core i3 Skylake ou AMD FX série 6000

RAM: 8 GB

Vídeo (Windows 10): Geforce GTX 760 ou Radeon R9 280

Vídeo (Windows 7): Geforce GTX 1050

Ano de lançamento: 2019

É grátis ou pago? Pago

27. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Baseado no clássico RPG de mesa "Vampiro: A Máscara", este é um Battle Royale gratuito em terceira pessoa no qual jogadores se enfrentam como vampiros de diferentes clãs baseados no universo do "Mundo das Trevas". Até 45 jogadores são lançados na cidade de Praga, na República Tcheca, para enfrentar outros vampiros e membros de uma força paramilitar chamada Entidade, cuja missão é eliminar mortos vivos. Os confrontos podem ser realizados com armas e também com poderes sobrenaturais.

44 de 47 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt é um Battle Royale com tiros e poderes sobrenaturais baseados no RPG de mesa Vampiro: A Máscara — Foto: Reprodução/Steam Vampire: The Masquerade - Bloodhunt é um Battle Royale com tiros e poderes sobrenaturais baseados no RPG de mesa Vampiro: A Máscara — Foto: Reprodução/Steam

Vampiros podem usar humanos como fonte de alimento para ganhar mais poder, porém é preciso manter a discrição para não ser desconto, o conceito de "A Máscara". Se um humano perceber sua natureza, será iniciada uma caçada Bloodhunt para eliminá-lo. Apesar de ter sido lançado apenas em 2022, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt irá encerrar suas novidades em setembro de 2023, já que o jogo não encontrou um público. Ainda assim, a produtora pretende manter seus servidores rodando 28. enquanto for possível, então aproveite para jogá-lo enquanto há tempo.

Processador: Intel Core i5-7400 ou AMD Ryzen 1300X

RAM: 8 GB

Vídeo: Geforce GTX 970 ou Radeon RX 580

Ano de lançamento: 2022

É grátis ou pago? Grátis

28. BioShock: The Collection

A clássica trilogia FPS BioShock ganhou uma coleção em 2016 que inclui BioShock Infinite, versões remasterizadas de BioShock 1 e BioShock 2 e todos os seus DLCs. A série é conhecida por contar histórias sombrias sobre uma utopia submarina chamada Rapture em seus dois primeiros games, no qual o jogador vê uma sociedade corrompida pelo poder.

Em BioShock Infinite o cenário muda para a cidade voadora de Columbia, com temas semelhantes, mas personagens mais profundos com o protagonista Booker DeWitt e a jovem Elizabeth, aprisionada desde sua infância. A ação dos games se inspira no clássico System Shock com tiroteios, habilidades sobrenaturais, elementos de RPG, além de saquear inimigos derrotados em busca de itens, hackear tecnologias e mais.

45 de 47 BioShock: The Collection reúne os três clássicos games da série em uma coletânea com remasterizações e muita ação — Foto: Reprodução/Steam BioShock: The Collection reúne os três clássicos games da série em uma coletânea com remasterizações e muita ação — Foto: Reprodução/Steam

No Steam e Epic Games Store é possível comprar BioShock: The Collection por R$ 119,00, enquanto nos consoles a coletânea sai por R$ 207,90. Retornando à questão, por que jogos de PC são mais baratos? Neste caso um dos motivos pode ser porque BioShock Infinite é a mesma versão de 2013, sem melhorias, apesar de ainda ser um dos melhores jogos de tiro. PC fraco não deverá ser um problema já que esta versão exige requisitos mínimos bem modestos, enquanto as remasterizações do 1 e 2 exigem um pouco mais de potência.

BioShock 1 e 2 Remastered

Processador: Intel Core 2 Duo 2,66 GHz ou AMD Athlon X2 2,7 GHZ

RAM: 4 GB

Vídeo: Geforce GTX 670 ou Radeon HD 7770 2GB

É grátis ou pago? Pago

BioShock Infinite

Processador: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ou AMD Athlon X2 2,7 GHz

RAM: 2 GB

Vídeo: Geforce 8800 GT, Radeon HD 3070, Intel HD Graphics 3000 (integrada)

É grátis ou pago? Pago

29. Ion Fury

Inicialmente chamado de Ion Maiden, o game de tiro Ion Fury é uma viagem ao passado para a época dos FPS dos anos 90, dos mesmos criadores e com a mesma tecnologia de Duke Nukem 3D. O jogo segue a especialista em explosivos Shelly "Bombshell" Harrison da Global Defense Force que precisa enfrentar o vilão Dr. Jadus Heskel que pretende dominar o mundo com um exército de criaturas cibernéticas. O jogo traz áreas grandes para explorar com vários caminhos alternativos e segredos.

46 de 47 Ion Fury é um game FPS nos moldes dos jogos dos anos 90 e é um daqueles jogos de tiro que rodam em qualquer PC — Foto: Reprodução/Steam Ion Fury é um game FPS nos moldes dos jogos dos anos 90 e é um daqueles jogos de tiro que rodam em qualquer PC — Foto: Reprodução/Steam

Lançado em 2019, Ion Fury é um daqueles jogos de tiro que rodam em qualquer PC pois utiliza praticamente a mesma tecnologia de décadas atrás, a Build Engine, conhecida por títulos como Duke Nukem 3D, Shadow Warrior Classic e Blood. Ele pode ser adquirido por R$ 47,49 na loja digital Steam e também na loja de clássicos Good Old Games (GOG Galaxy). Vale ressaltar que Ion Fury tem bastante violência e sangue.

Processador: Intel ou AMD 64 Bits (qualquer modelo)

RAM: 1 GB

Vídeo: 512 GB (qualquer placa de vídeo)

Ano de lançamento: 2019

É grátis ou pago? Pago

30. The Cycle: Frontier

Na mais recente onda de games de extração, The Cycle: Frontier é um FPS online competitivo grátis com elementos PvPvE (Jogador vs. Jogador vs. Ambiente). Usuários, no papel dos soldados Prospector, realizam incursões em busca de recursos valiosos no planeta Fortuna III enquanto enfrentam outros jogadores e criaturas do planeta. Seu objetivo é coletar o máximo de recursos, realizar missões e conseguir escapar vivo com todo o saque que obteve.

47 de 47 The Cycle: Frontier é um game de tiro FPS PvPvE, no qual jogadores enfrentam uns aos outros, mas também precisam se preocupar com ameaças do ambiente no hostil planeta Fortuna III — Foto: Reprodução/Steam The Cycle: Frontier é um game de tiro FPS PvPvE, no qual jogadores enfrentam uns aos outros, mas também precisam se preocupar com ameaças do ambiente no hostil planeta Fortuna III — Foto: Reprodução/Steam

É possível jogar sozinho ou com amigos em modo de duplas ou trios. Assim como Vampiro: The Masquerade - Bloodhunt o game foi lançado em 2022 e já terá seus servidores fechados em setembro de 2023, porém após esse período não será mais possível jogar. Então vale a pena correr para aproveitar a experiência enquanto ainda é possível.

Processador: Intel Core i5-4590 ou AMD Ryzen 3 1200

RAM: 6 GB

Vídeo: Geforce GTX 760 ou Radeon R9 270 2GB

Ano de lançamento: 2022

É grátis ou pago? Grátis

Veja também: Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos