Marvel Snap: veja tier list com os melhores decks para subir na ranqueada

Marvel Snap , desenvolvido pela Nuverse e Second Dinner, é um jogo de cartas gratuito disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) e PC (via Steam ). O título se inspira no universo dos quadrinhos da Marvel Comics para criar seus cards. Com diversos personagens da editora, o game apresenta uma jogabilidade simples e dinâmica. No entanto, é preciso estar atento ao meta para vencer as partidas. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com cinco baralhos para ajudar você a subir nas ranqueadas.

Vale ressaltar que, para montar a tier list, alguns fatores como popularidade, média de cubos por jogo e win rate foram considerados. Além disso, os decks abaixo geralmente são versáteis e apresentam mais de uma estratégia de jogo, facilitando na hora de surpreender o oponente e garantir a vitória.

1 de 6 Marvel Snap é um jogo de cartas gratuito baseado no universo dos quadrinhos da Marvel Comics — Foto: Reprodução/Steam Marvel Snap é um jogo de cartas gratuito baseado no universo dos quadrinhos da Marvel Comics — Foto: Reprodução/Steam

Evolved Lockjaw (Tier 1)

2 de 6 O baralho de Dentinho é um dos mais consistentes do meta do Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder O baralho de Dentinho é um dos mais consistentes do meta do Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder

Nas últimas semanas, o Marvel Snap foi dominado pelo baralho de Dentinho. Com muitas cartas pesadas, tanto em poder quanto em custo, o deck consegue surpreender os adversários e virar jogos rapidamente. Graças ao efeito do Lockjaw, você consegue invocar cartas poderosas sem pagar o custo elevado delas.

Como jogar?

A principal ideia do baralho é utilizar cartas mais fracas, como a Vespa e o Mjölnir, combinadas com o Dentinho. Por essa razão, geralmente é possível colocar bastante poder no tabuleiro sem gastar muita energia. No entanto, é preciso tomar cuidado: o campo do Lockjaw costuma ficar forte, mas é necessário ter em mente estratégias para contestar outros terrenos.

Possíveis adições:

Odin;

Doutor Destino;

Lista de cartas | Evolved Lockjaw Vespa Dentinho Thor Dracula Jubileu Alto Evolucionário Visão Jane Foster, a Poderosa Thor America Chavez Hulk Magneto Infinauta

Sera Controle (Tier 1)

3 de 6 Sera Controle é um baralho com respostas para diversas ameaças — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder Sera Controle é um baralho com respostas para diversas ameaças — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder

O baralho de controle da Sera sempre aparece nas listas sobre o meta. O conjunto é bastante versátil: possui o Killmonger para lidar com ameaças de baixo custo e conta com a ajuda do Shang-Chi contra cartas pesadas. Além disso, ainda pode trocar um campo ruim com o auxílio da Feiticeira Escarlate. Com tantas ferramentas à sua disposição, Sera Controle se mantém firme entre os decks mais poderosos.

Como jogar?

Como já dito, o baralho está cheio de formas de lidar com imprevistos. Então, o recomendado é deixar a prioridade com o oponente de propósito. Sendo assim, as cartas do adversário são reveladas primeiro. Quando isso acontece, suas chances de contornar ameaças com o Shang-Chi ou Killmonger, por exemplo, aumentam.

O deck também tem a capacidade de colocar muito poder em campo no turno 6. Cartas como Kitty Pryde, Hit-Monkey e Mysterio são perfeitas para essa ocasião. A Sera é quem torna esse tipo de estratégia possível: com o poder de reduzir o custo dos cards na mão, ela potencializa o estrago causado no último turno.

Possíveis adições:

Porco Aranha;

Sentinela;

Jeff;

Lista de cartas | Sera Controle Kitty Pryde Nova Angela Assassímio Mulher Invisível Feiticeira Escarlate Mysterio Bishop Killmonger Shang-Chi Encantor Sera

Bounce (Tier 1)

4 de 6 Com muitas versões, o deck Bounce já é conhecido nos metas do Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder Com muitas versões, o deck Bounce já é conhecido nos metas do Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder

Resumidamente, Bounce é um arquétipo que disponibiliza diversas cartas de baixo custo. Apesar de parecer inofensivo, o baralho é bastante poderoso quando consegue buffar cards como a Angela, o Bishop e o Hit-Monkey. Para isso, você deve administrar tanto a sua mão quanto os campos ao utilizar cartas como o Fera.

Como jogar?

O baralho consiste em lançar unidades de baixo custo repetidamente. Kitty Pryde e Fera são cards que tornam esse plano mais fácil. Ao relançar as cartas várias vezes, você consegue benefícios como: aumentar os poderes da Angela e do Bishop, atrapalhar a mão do adversário com o Homem de Gelo e controlar o espaço disponível no tabuleiro.

Nos turnos 5 e 6, é quando você deve se comprometer com os campos. Antes disso, utilize os poderes das suas cartas para atrapalhar o adversário e montar a melhor mão possível. Então, use o Fera para administrar os locais e a sua mão enquanto potencializa seu último turno. A flexibilidade é um dos pontos positivos desse baralho.

Possíveis adições:

Homem Formiga;

Medusa;

Falcão;

Colecionador;

Lista de cartas | Bounce Capuz Kitty Pryde Bast Porco Aranha Homem de Gelo Angela Assassímio Mysterio Bishop Fera Homem de Ferro America Chavez

Evolved Lockdown (Tier 2)

5 de 6 Evolved Lockdown é um baralho focado em controlar os campos — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder Evolved Lockdown é um baralho focado em controlar os campos — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder

O Evolved Lockdown é um baralho conhecido como "fecha campos". Ele ganhou esse apelido por conta de sua facilidade em bloquear os locais. Para isso, o deck conta com cartas como Tempestade, Homem-Aranha e Professor Xavier. O baralho é bastante interessante para aqueles jogadores que gostam de um estilo de jogo focado no controle.

Como jogar?

A ideia é garantir um campo antes do turno 6. Feito isso, você pode tomar outro local com o Hulk evoluído. Cards como Tempestade, Homem-Aranha e Professor Xavier são peças fundamentais para que essa estratégia funcione. No entanto, também é possível tirar vantagem das cartas que se fortalecem com a energia não gasta, como o Ciclope, ou dos poderes do Doutor Destino.

Possíveis adições:

Mancha Solar;

Misty Knight;

Demolidor;

Lista de cartas | Evolved Lockdown Vespa Porco Aranha Nebula Jeff Tempestade Ciclope Alto Evolucionário Coisa Professor X Homem-Aranha Doutor Destino Hulk

Pure Evolution (Tier 2)

6 de 6 O Pure Evolution é um deck que se beneficia quase totalmente dos efeitos do Alto Evolucionário — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder O Pure Evolution é um deck que se beneficia quase totalmente dos efeitos do Alto Evolucionário — Foto: Reprodução/Marvel Snap Zone deck builder

O baralho de "Evolução Pura" se baseia quase totalmente no Alto Evolucionário para funcionar. Abominável, Ciclope, Coisa, Hulk, Vespa e Misty Knight são cartas que ativam uma "habilidade secreta" quando o Evolucionário está no deck. Com isso em mente, você deve tentar ao máximo não gastar totalmente a sua energia para alcançar totalmente o potencial dos seus cards.

Como jogar?

Decks baseados no Alto Evolucionário querem lançar cartas enquanto não gastam totalmente a energia. No early game, o baralho tem potencial para atingir um poder alto ao combinar Mancha Solar e Misty Knight. Dito isso, no turno cinco você pode colocar a Onda (Wave) em campo, anulando uma possível virada do seu oponente no turno seguinte. No sexto e último turno, o Hulk evoluído funciona como um poderoso finalizador.

Possíveis adições:

Nebula;

Shocker;

Doutor Destino;

Odin;