Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções e decida

É possível assistir a jogos de futebol ao vivo e grátis pela Internet. Diferentes sites transmitem legalmente partidas de campeonatos diversos, que podem ser assistidas pelo PC ou em aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Usuários do Globoplay , por exemplo, conseguem acompanhar todos os jogos que passam na TV Globo — e, na versão paga do serviço, também é possível ver partidas transmitidas pelo SporTV . O mesmo processo ocorre com o site do SBT e com a plataforma BandPlay , que retransmitem o sinal de suas emissoras. Veja, a seguir, cinco plataformas para ver jogos online de graça pelo PC ou celular.

1 de 6 Lista indica cinco plataformas gratuitas para assistir futebol ao vivo; confira — Foto: Reprodução/Pexels/JESHOOTS.com Lista indica cinco plataformas gratuitas para assistir futebol ao vivo; confira — Foto: Reprodução/Pexels/JESHOOTS.com

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Saiba mais no Fórum do TechTudo

O Globoplay é o streaming que retransmite gratuitamente o sinal aberto da TV Globo — ou seja, com ele, é possível assistir a todas as partidas exibidas ao vivo pela emissora. A plataforma costuma passar jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, além de campeonatos estaduais e internacionais. O acervo também conta com documentários sobre o esporte e pode ser acessado pela web ou por meio de aplicativos para dispositivos móveis.

Assinantes do serviço também podem assistir e baixar programas esportivos no SportTV, por meio do pacote Globoplay + Canais ao vivo, que custa R$ 514,80 ao ano.

2 de 6 Globoplay transmite todos os jogos exibidos na TV Globo — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Globoplay transmite todos os jogos exibidos na TV Globo — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. SBT

Outra opção para assistir a jogos de futebol online e de graça é acompanhar o sinal aberto da transmissão do SBT. Os fãs do esporte podem acessar o site da emissora (https://www.sbt.com.br/ao-vivo) pelo navegador no PC ou em celulares Android ou iPhone (iOS) — e não é necessário se cadastrar na página para ter acesso ao conteúdo.

Embora não tenha foco no futebol, o Sistema Brasileiro de Televisão tem exibido alguns campeonatos nacionais e internacionais, que vão desde a Copa do Nordeste até a Copa Sul-Americana ou a Champions League. Para conferir a programação e quais jogos serão transmitidos pelo canal, é possível acessar uma seção específica no site da emissora (https://www.sbt.com.br/programacao).

3 de 6 Sistema Brasileiro de Televisão exibe, de vez em quando, alguns jogos de futebol em sua programação — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Sistema Brasileiro de Televisão exibe, de vez em quando, alguns jogos de futebol em sua programação — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Band

A TV Bandeirantes retransmite sua programação aberta online e de graça por meio do site da emissora (band.uol.com.br) e do aplicativo BandPlay, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Pelo site, é possível assistir a partidas ao vivo que passam no canal, desde campeonatos estaduais à Série B do Brasileirão. Além disso, a plataforma também disponibiliza vídeos, programas e podcasts sobre o esporte. Para acessar o serviço de streaming pela primeira vez, é necessário fazer um cadastro gratuito.

4 de 6 Bandplay é a plataforma da Band para conteúdos online — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Bandplay é a plataforma da Band para conteúdos online — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. CazéTV

Uma opção mais descontraída para os fãs de futebol é acompanhar jogos, gratuitamente e com imagens, por meio das redes do streamer Casimiro. O comentarista faz transmissões nos seus canais do YouTube, a Cazé TV (www.youtube.com/@CazeTV), e na Twitch, Casimito (www.twitch.tv/casimito).

Atualmente, os jogos do Athletico Paranaense como mandante no Brasileirão 2023 estão sendo transmitido para membros do canal, sendo preciso pagar uma assinatura de apenas R$ 1,99/mês. Além disso, outros torneios, como a Copa do Mundo Fifa Sub-20 2023 ou o Mundial de Clubes 2022, também foram exibidos na plataforma.

5 de 6 Canal Cazé TV no YouTube — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Canal Cazé TV no YouTube — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

5. Fifa+

Por fim, o Fifa+ é outra opção para assistir a partidas de futebol pela Internet. No site (www.fifa.com/fifaplus/pt/live) e no aplicativo gratuito Fifa+, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível assistir a filmes e séries exclusivos sobre futebol, rever jogos clássicos e acessar notícias e conteúdos com ex-atletas. Em 2023, a plataforma vai exibir ao vivo e gratuitamente as disputas da Copa do Mundo Feminina.

6 de 6 Fifa+ vai transmitir a Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Fifa+ vai transmitir a Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Veja também: 4 aplicativos para assistir a filmes e séries grátis no celular