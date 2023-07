Melhores jogos leves para jogar em PC fraco

É possível jogar diversos jogos leves em PC ou notebook fraco. Mesmo um computador fraco pode rodar games famosos e de grande sucesso, já que alguns títulos são menos exigentes e dispensam hardware de ponta. Entre eles, estão Minecraft , Undertale e até mesmo Disco Elysium . Além disso, é possível também jogar alguns games mais antigos, porém renomados, como Far Cry 3 e Fallout: New Vegas . Na lista a seguir, conheça jogos leves que rodam em PCs ou notebooks fracos. Há opções grátis e pagas.

Vale dizer que, nesta listagem, o TechTudo considerou como "PC fraco" aqueles que têm placa de vídeo integrada, com processadores dual-core de gerações mais antigas e que demandam menos memória RAM. Nas próximas linhas, confira também as especificações mínimas de cada jogo e descubra se sua máquina é capaz de rodá-los.

Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos

Stardew Valley é um jogo de fazenda que mistura RPG com elementos de simulação, exploração e sobrevivência. Grande sucesso em várias plataformas, vendeu mais de 10 milhões de cópias e conquistou uma dedicada comunidade de fãs, que investe centenas de horas na experiência. Inspirado na série Harvest Moon, o game conta com gráficos 2D bastante leves, podendo rodar até mesmo em PCs simples.

2 de 46 Stardew Valley segue os moldes da clássica série Harvest Moon e vai além, apesar de ter sido criado por apenas uma pessoa — Foto: Divulgação/ConcernedApe Stardew Valley segue os moldes da clássica série Harvest Moon e vai além, apesar de ter sido criado por apenas uma pessoa — Foto: Divulgação/ConcernedApe

Stardew Valley, na verdade, está entre os mais leves da lista. Para jogar, você precisa de um processador equivalente ou superior ao Core 2 Duo E4400 (lançado em 2007 pela Intel), 2 GB de RAM ou mais, qualquer placa gráfica com 256 MB de memória RAM, além de 500 MB de espaço livre para a instalação.

Processador: Core 2 Duo E4400 ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: 256 MB

Sendo um título já tradicional e histórico, Minecraft vendeu mais de 200 milhões de cópias até hoje, e soma 126 milhões de jogadores ativos mensalmente em suas diversas plataformas. Com premissa simples, o jogo instiga a criatividade e permite aos usuários investir centenas de horas explorando, construindo e se divertindo com suas ilimitadas possibilidades de criação. Lançado originalmente em 2010, Minecraft é bem leve para rodar no PC.

3 de 46 Minecraft já vendeu mais de 200 milhões de cópias e pode rodar em PCs fracos — Foto: Divulgação/Mojang Minecraft já vendeu mais de 200 milhões de cópias e pode rodar em PCs fracos — Foto: Divulgação/Mojang

As recomendações de hardware oficiais indicam que o usuário precisa apenas de um Core i3 3210, de 2013 (ou processadores de perfil equivalente), além de 4 GB de memória RAM e pelo menos 180 MB de espaço em disco. Com gráficos simples, Minecraft pode rodar em placas de vídeo integradas da Intel e da AMD, performando bem até mesmo em monitores antigos, de 1024 x 768 pixels de resolução máxima.

Processador: Core i3 3210, de 2013 (ou processadores de perfil equivalente)

RAM: 4 GB

Vídeo: placas de vídeo integradas da Intel e da AMD

Disco Elysium é um RPG isométrico de 2019, que venceu quatro categorias no The Game Awards e é bastante elogiado pela narrativa complexa e imersiva. Sua jogabilidade dispensa um modo de combate tradicional, favorecendo uma história profunda e cheia de nuances, que varia conforme a maneira em que você aprimora o personagem principal.

4 de 46 Disco Elysium tem gráficos caprichados em estilo isométrico, mais leves do que o 3D comum — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Disco Elysium tem gráficos caprichados em estilo isométrico, mais leves do que o 3D comum — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Embora tenha uma estética toda especial, com gráficos mais exigentes do que games como Stardew Valley ou Minecraft, Disco Elysium pode, sim, rodar em computadores mais simples. De acordo com as recomendações de hardware anunciados pelo próprio desenvolvedor, um sistema operacional de processador dual-core, com 2 GB de memória RAM e placa gráfica de 512 MB de memória, pode executar o RPG.

Processador: processador dual-core ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: 512 MB

Famoso pela dificuldade e pelo nível de desafio, Cuphead é um jogo de plataforma 2D que investe na estética dos desenhos animados da década de 1930. Com gráficos em duas dimensões, o que pesa no título é a ação frenética que apresenta. Isso, vale dizer, depende mais do processador do que placa de vídeo. Ainda assim, o jogo pode ser considerado econômico, já que roda mesmo com um Core 2 Duo de mais de dez anos atrás.

5 de 46 Cuphead tem uma direção de arte única, dificuldade elevada e ação frenética em 2D — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Cuphead tem uma direção de arte única, dificuldade elevada e ação frenética em 2D — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Embora seja mais exigente do que os outros games da lista, demandando uma placa gráfica, Cuphead pode ser jogado em PCs mais fracos. Suas recomendações mínimas são processador equivalente ou superior ao Intel Core 2 Duo E8400 (lançado em 2008), 2 GB de memória RAM, placa gráfica equivalente ou superior à GeForce 9600 GT da Nvidia (2008), além de DirectX 9.0c instalado e sistema Windows 7.

Processador: Intel Core 2 Duo E8400 ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: GeForce 9600 GT da Nvidia ou superior

Among Us virou uma febre em 2020, com sua jogabilidade que aposta em intriga e investigação. Nele, um número de quatro a dez jogadores deve identificar um impostor à bordo de uma nave para eliminá-lo e vencer a partida. Com gráficos bastante modestos, o game aposta em diversão e jogabilidade, deixando de lado visuais mais exigentes. Isso torna o título bastante indicado para PCs mais fracos.

6 de 46 Among Us tem gráficos simples e gameplay que envolve intriga e traição — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Among Us tem gráficos simples e gameplay que envolve intriga e traição — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Para você ter uma ideia do quão econômico o jogo é, um sistema com Intel Pentium 4, de 2002, poderia executá-lo sem problemas. Among Us é tão leve que a maior restrição é, na verdade, o requerimento de sistema exigido para instalar o aplicativo do Steam – que, vale dizer, é necessário para instalar a versão de PC do game.

Processador: Intel Core 2 Duo E8400 ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: GeForce 9600 GT da Nvidia ou superior

Loop Hero é um RPG com elementos rogue-like e sem um fim definido, lançado ainda em 2021. Ele vem fazendo bastante sucesso no Steam, com mais de 500 mil jogadores na plataforma. No game, o mundo acabou e cabe ao jogador reconstruí-lo, em uma jornada que envolve inúmeras aventuras.

7 de 46 Gráficos simples e gameplay envolvente são os pontos fortes de Loop Hero — Foto: Reprodução/Tais Carvalho Gráficos simples e gameplay envolvente são os pontos fortes de Loop Hero — Foto: Reprodução/Tais Carvalho

O RPG é bem leve e requer apenas processador equivalente ou superior ao Intel Core 2 Duo E4500, além de 2 GB de memória RAM, placa gráfica com acesso a 256 MB de memória e apenas 200 MB de espaço livre em disco.

Processador: Intel Core 2 Duo E4500 ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: 256 MB

Undertale é uma prova de que jogos não precisam de gráficos hiperrealistas para encantar e divertir. Fruto do trabalho de um único desenvolvedor, o game aposta em uma estética de RPG dos anos 1980 e investe em uma história inusitada, cheia de humor e diversão. Nela, o jogador pode trilhar seu próprio caminho, combatendo inimigos dentro de Undertale, ou dialogando e apaziguando conflitos.

8 de 46 RPG roda em computadores modestos e apresenta história bem humorada e gameplay inovador — Foto: Divulgação/tobyfox RPG roda em computadores modestos e apresenta história bem humorada e gameplay inovador — Foto: Divulgação/tobyfox

Com trilha sonora bastante elogiada, gameplay repleto de escolhas e finais alternativos, Undertale requer pouco do sistema. Um computador com Windows XP, 2 GB de memória RAM, placa de vídeo com 128 MB de memória e 200 MB de espaço livre em disco já dá conta do recado.

RAM: 2 GB

Vídeo: 128 MB

8. The Witcher 2: Assassins of Kings

Quem tem PC fraco também pode considerar jogos mais antigos, que um dia exigiram bastante dos computadores, mas hoje podem rodar bem mesmo em PCs mais simples. Uma das opções é The Witcher 2, que foi lançado em 2011 e oferece uma história cheia de caminhos alternativos e finais diferentes em mundo aberto.

9 de 46 The Witcher 2 é de 2011 e roda em PCs da última década — Foto: Divulgação/CD Projekt Red The Witcher 2 é de 2011 e roda em PCs da última década — Foto: Divulgação/CD Projekt Red

Na época de seu lançamento, o jogo tinha um perfil exigente, mas já tolerava computadores com processadores de alguns anos de idade. The Witcher 2 requer apenas um processador dual-core de 2,2 GHz (com mais núcleos, a velocidade pode ser menor), placa gráfica equivalente à GeForce 8800 de 2006, 2 GB de RAM e 25 GB de espaço em disco.

Processador: dual-core de 2,2 GHz ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: GeForce 8800 de 2006 ou superior

New Vegas, de 2010, está entre os títulos mais queridos da série Fallout. O RPG conta uma aventura em um mundo pós-apocalíptico, em que o jogador vive um mensageiro encarregado de fazer uma entrega na cidade do game. Após ter a encomenda roubada, o jogador precisa investigar o roubo e acaba envolvido em uma complexa disputa entre facções rivais pelo controle de New Vegas e do deserto de Mojave.

10 de 46 Fallout: New Vegas leva jogadores para uma nova Las Vegas pós-apocalíptica — Foto: Reprodução/GameInformer) Fallout: New Vegas leva jogadores para uma nova Las Vegas pós-apocalíptica — Foto: Reprodução/GameInformer)

Um computador com Windows XP, processador dual-core de 2 GHz, 2 GB de memória RAM, placa gráfica GeForce ou equivalente de 2006 em diante e 10 GB de espaço livre já consegue rodar título. Assim como outros games antigos, em especial do gênero RPG, há mods disponíveis para Fallout, que podem aprimorar o gameplay.

Processador: dual-core de 2 GHz ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: GeForce ou equivalente de 2006 em diante

RPGs como os anteriores são envolventes, mas podem tomar bastante tempo. Se você busca por algo mais casual, com boa história e gameplay, Far Cry 3 pode ser uma boa escolha. Em um mundo aberto em primeira pessoa, o jogo tem enredo interessante, personagens que ficaram famosos e jogabilidade que é propícia parar gerar caos na tela e momentos divertidos.

11 de 46 Far Cry 3, de 2012, roda em computadores com especificações mais simples — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 3, de 2012, roda em computadores com especificações mais simples — Foto: Divulgação/Ubisoft

Far Cry 3 foi lançado para PCs e consoles ainda em 2012 e, por isso, consegue rodar normalmente em PCs com nove anos de idade, ou até mesmo mais antigos. Ele requer um computador com Windows XP, processador Core 2 Duo E6700 (de 2006), RAM de 2 GB, placa equivalente ou superior à GeForce GTX 8800 de 2006 e 15 GB de espaço em disco.

Processador: Core 2 Duo E6700 (de 2006) ou superior

RAM: 2 GB

Vídeo: GeForce GTX 8800 de 2006 em diante

Brawlhalla é um game de luta 2D de plataforma. Com diversos personagens e várias modalidades, o título conquista jogadores que buscam por opções leves para jogar no PC. É possível jogar em partidas online ou local com até oito jogadores. Para vencer, é bem simples: geralmente, basta empurrar o seu oponente da arena. Se você se interessou pelo jogo, saiba que ele exige bem pouco do computador:

Memória RAM: 2 GB

Armazenamento: 800 MB

Placa de vídeo: não informado

Processador: não informado

12 de 46 Brawlhalla é um jogo de luta gratuito que pode ser aproveitado nos principais consoles — Foto: Divulgação/Brawlhalla Brawlhalla é um jogo de luta gratuito que pode ser aproveitado nos principais consoles — Foto: Divulgação/Brawlhalla

Na verdade, Roblox não é um jogo, mas um aplicativo o qual permite que os jogadores criem seus próprios games. Dito isso, você pode estabelecer regras, personagens ou objetivos, por exemplo. Também é possível visitar a criação de outros players. Durante a quarentena na pandemia de Covid-19, Roblox viu o número dos seus usuários aumentar.

Com um visual que lembra Minecraft, Roblox é bem leve e não exige uma máquina poderosa para rodar. No PC, o título deve funcionar em qualquer computador com as seguintes especificações:

Processador: Qualquer processador de 1GHz

Memória RAM: 1 GB de RAM no Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

Placa de vídeo: placa de vídeo com suporte para DirectX 10 ou superior

13 de 46 Roblox permite que usuários criem experiências e visitem as criações de outros jogadores — Foto: Reprodução/Roblox Roblox permite que usuários criem experiências e visitem as criações de outros jogadores — Foto: Reprodução/Roblox

Apesar do nome, Fallout Shelter não é a mesma coisa que Fallout 4. O título funciona como uma "simulação de vida", em que é preciso construir cômodos para fornecer abrigo e trabalho aos moradores. A ideia é simples: você deve investir em estrutura e armamento para proteger os personagens de inimigos e ameaças naturais. Assim como outros nomes da listagem, o game é leve e deve rodar na maioria das máquinas. Seus requisitos mínimos são:

Processador: Intel Core 2 Quad CPU Q9550 @2.83GHZ

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTS 250 1Ghz ou Radeon HD 6970 1GHz

14 de 46 Fallout Shelter: o atributo Carisma influencia muito na taxa de sucesso — Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos Fallout Shelter: o atributo Carisma influencia muito na taxa de sucesso — Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos

14. Team Fortress 2

Team Fortress 2, também conhecido como TF2, é o jogo de tiro online da Valve. Lançado em 2007, o título até hoje se mantém ativo na mente dos jogadores. O game é dividido em dois times: RED e BLU, que competem entre si para alcançar o objetivo do mapa e vencer a partida. Com uma variedade de modalidades e um gráfico cartunesco, Team Fortress 2 exige pouco do hardware do PC:

Processador: qualquer processador de 1.7 GHz ou superior

Memória RAM: 512 MB

Placa de vídeo: não informado

15 de 46 Team Fortress 2 se tornou um dos games de tiro mais populares dos últimos anos e até hoje tem muitos jogadores — Foto: Reprodução/Steam Team Fortress 2 se tornou um dos games de tiro mais populares dos últimos anos e até hoje tem muitos jogadores — Foto: Reprodução/Steam

Lançado em 2018, Magic: The Gathering Arena é a versão online do famoso jogo de cartas dos anos 90. Com um belo visual e funções inéditas, o título mantém a dificuldade que tornou o original famoso e apresenta modos como o Padrão e o Histórico. MTGA é uma ótima escolha para quem curte jogos de cartas ou para aqueles com um PC mais fraco. Os requisitos mínimos são os seguintes:

Processador: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ ou equivalente

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: GeForce GTX 8800 ou equivalente

16 de 46 Magic: The Gathering Arena é a nova versão do card game que foi sucesso nos anos 90 — Foto: Divulgação/Wizards of the Coast Magic: The Gathering Arena é a nova versão do card game que foi sucesso nos anos 90 — Foto: Divulgação/Wizards of the Coast

Neverwinter, de 2013, é outro de muitos jogos que utilizam como base o clássico Dungeons & Dragons. O MMORPG de ação tem o seu nome inspirado na cidade de Neverwinter, a qual é situada em Forgotten Realms – que é um dos principais cenários de D&D. Você pode esperar por aventuras, criaturas fantásticas e histórias épicas. Para rodar no PC, o game exige:

Processador: Core 2 Duo 2.2Ghz ou equivalente

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: NVidia GeForce GTX 4xx, ATI/AMD Radeon HD 5xxx ou Intel HD Graphics 4xxx

17 de 46 Neverwinter Nights: Enhanced Edition traz um clássico RPG baseado em Dungeons & Dragons com visuais melhorados — Foto: Divulgação/Beamdog Neverwinter Nights: Enhanced Edition traz um clássico RPG baseado em Dungeons & Dragons com visuais melhorados — Foto: Divulgação/Beamdog

17. OpenTTD

OpenTTD é um jogo de simulação de negócios. Nele, os jogadores utilizam meios de transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos para transportar cargas e passageiros, recebendo dinheiro em troca. O jogador deve construir, aprimorar e transportar recursos afim de completar os objetivos do game. O título funciona como um remake e expansão do Transport Tycoon Deluxe, de 1995. Os requisitos são:

Processador: qualquer processador de 2+ GHz

Memória RAM: 512 MB

Placa de vídeo: não informado

18 de 46 OpenTTD é um jogo de simulação de negócios que utilizada meios de transportes como base — Foto: Reprodução/Steam OpenTTD é um jogo de simulação de negócios que utilizada meios de transportes como base — Foto: Reprodução/Steam

Criado em 1998, StarCraft é um marco na história da Blizzard Entertainment. O jogo é considerado um clássico dos RTS (Real Time Strategy. Em português, Estratégia em Tempo Real) e ficção científica. Na trama, os jogadores se veem envolvidos na batalha pelo domínio da galáxia entre os Terrans, Zergs e Protoss (as espécies do game). Há uma versão atualizada do título, chamada StarCraft Remastered.

Se você se sentiu interessado, é possível jogar a versão remasterizada em qualquer máquina. Para isso, basta o seu computador disponibilizar os requisitos mínimos listados abaixo. Confira:

Processador: Intel Pentium D ou AMD Athlon 64 X2

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 6800 (256 MB), ATI Radeon X1600 Pro (256 MB) ou superior

19 de 46 Starcraft: Remastered mantém a mesma jogabilidade do original — Foto: Divulgação/ Activision Blizzard Starcraft: Remastered mantém a mesma jogabilidade do original — Foto: Divulgação/ Activision Blizzard

Albion Online é um MMORPG de mundo aberto com a temática de fantasia medieval. O jogo possui um sistema de economia baseado nos jogadores. Sendo assim, muitos dos itens encontrados na jogatina foram criados por outros usuários. É possível vender, comprar e negociar com diversos players nos mercados locais.

O título não possui um sistema de classes. Por essa razão, as armas e armaduras definem as suas habilidades. Também é possível trocar de armamento e e equipamento a qualquer momento, seja em batalhas de grande escala ou em confrontos em grupos. Para rodar o game no computador, é necessário possuir os requisitos a seguir:

Processador: processador Intel/AMD com SSE2

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: cartão gráfico com suporte a DirectX 10 ou superior

20 de 46 Albion Online é um RPG online de graça para PC e celulares — Foto: Divulgação/Sandbox Interactive GmbH Albion Online é um RPG online de graça para PC e celulares — Foto: Divulgação/Sandbox Interactive GmbH

Nos anos 2000, Ragnarok foi um dos nomes que reinaram no universo dos jogos online. Com uma temática focada na mitologia nórdica, o MMORPG mistura o 2D e o 3D. O título apresenta diversas classes, que possuem estilos de luta, evoluções e árvores de skills distintas. Os usuários conseguem batalhar em grupo ou uns contra os outros, evoluindo as habilidades no processo.

Apesar de não ter mais o sucesso estrondoso de antes, Ragnarok Online merece a sua atenção por ser um clássico e demandar pouco da sua máquina. Veja, a seguir, os requisitos para rodar o game sem problemas:

Processador: Intel/AMD 1 GHz, Intel/AMD 1.8 GHz ou superior

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: placa de vídeo de 64MB ou placa de vídeo de 128MB

21 de 46 Ragnarok Online foi um fenômeno nos PCs dos anos 2000 — Foto: Divulgação/GRAVITY Ragnarok Online foi um fenômeno nos PCs dos anos 2000 — Foto: Divulgação/GRAVITY

Warframe é um shooter futurista em terceira pessoa. O título opta por focar no trabalho cooperativo, saindo um pouco do lado competitivo. Os personagens vestem o Warframe, um traje de biometal que oferece habilidades únicas e poderosas aos seus usuários. Cada vestimenta possui seus próprios poderes, os quais podem aumentar conforme você avança na jogatina e libera novos recursos.

Recheado de ação, itens, habilidades e armamentos, o game da Digital Extremes é perfeito para aqueles que gostam de reunir amigos para vivenciar aventuras. Para jogá-lo, você precisa seguir os seguintes requisitos:

Processador: Intel Core i7 860, Intel Core i5 750 ou AMD FX-4100 (requer suporte para SSE 4.2)

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: cartão gráfico com suporte a DirectX 11+

22 de 46 Warframe é um shooter online em terceira pessoa ganhador de análises muito positivas no Steam — Foto: Divulgação/Digital Extremes Warframe é um shooter online em terceira pessoa ganhador de análises muito positivas no Steam — Foto: Divulgação/Digital Extremes

Com um visual retrô, o qual lembra clássicos da Nintendo, Spelunky é um jogo de plataforma difícil. Durante as jogatinas, as fases nunca são parecidas entre si – fato esse que contribui para desafios ainda maiores. É possível destruir os cenários para elaborar novas rotas, coletar tesouros, derrotar monstros e explorar locais. No PC, o título exige:

Processador: Intel Core 2 Duo 2.8GHz ou equivalente

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: placa gráfica 3D

23 de 46 Em Spelunky cada tentativa de adentrar as cavernas é diferente da outra e todas são extremamente desafiadoras — Foto: Reprodução/Steam Em Spelunky cada tentativa de adentrar as cavernas é diferente da outra e todas são extremamente desafiadoras — Foto: Reprodução/Steam

Awesomenauts chama a atenção por sua proposta inusitada: é uma espécie de MOBA em 2D. No jogo, os usuários podem escolher um entre diversos personagens para duelar e destruir a base inimiga. No entanto, o título possui algumas diferenças em relação a outros games do gênero: não há um barra de experiência, uma vez que os heróis sobem de nível ao coletar Solar (a moeda do jogo). Os requisitos mínimos são:

Processador: qualquer processador com 2 Cores

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: AMD ou NVIDIA com pelo menos 512 MB

24 de 46 Awesomenauts ficou conhecido como o "MOBA do espaço" — Foto: Divulgação/dtp Entertainment Awesomenauts ficou conhecido como o "MOBA do espaço" — Foto: Divulgação/dtp Entertainment

Transformice é um jogo em que você controla um pequeno ratinho. O objetivo é bem simples: ir até um pedaço de queijo e transportá-lo de um lado para o outro. Quanto mais bem sucedido o usuário for, mais conteúdo ele libera. O jogo é bastante leve, o que facilita na hora de baixar e jogar no computador. Confira as especificações:

Processador: qualquer processador de 1 GHz

Memória RAM: 512 MB

Placa de vídeo: não informado

25 de 46 Transformice é um jogo onde ratos são os verdadeiros protagonistas — Foto: Reprodução/Steam Transformice é um jogo onde ratos são os verdadeiros protagonistas — Foto: Reprodução/Steam

O TFT é o 'auto chess' do universo de League of Legends (LoL). O jogo consiste em batalhas de turnos entre oito jogadores, os quais precisam posicionar peças que lutam de forma automática. O tabuleiro e a forma como os personagens são posicionados lembram o xadrez, dando origem ao apelido desse gênero de games. Para rodar o título no PC, veja os requisitos mínimos:

Processador: Intel: Core i3-530, AMD: A6-3650, ARM: não é compatível

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: NVIDIA: GeForce 9600GT, AMD: HD 6570 ou Intel HD 4600 integrada

26 de 46 Set 9 do TFT vem sendo elogiado pelos jogadores — Foto: Divulgação/TeamFight Tactics Set 9 do TFT vem sendo elogiado pelos jogadores — Foto: Divulgação/TeamFight Tactics

Assim como o TFT, o Legends of Runeterra (LoR) também é baseado no League. O jogo de cartas ainda expande a lore do game principal, através de diálogos entre os cards ou informações sutis sobre determinados personagens. No título, você pode montar baralhos com até 40 cartas divididas em campeões, lacaios e feitiços para duelar no PvP ou PvE. Os requisitos mínimos são:

Processador: qualquer processador de 3GHz

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: GPU com 512MB+ VRAM

27 de 46 Legends of Runeterra (LoR) é um jogo de cartas — Foto: TechTudo Legends of Runeterra (LoR) é um jogo de cartas — Foto: TechTudo

É impossível falar sobre jogos de cartas e não mencionar Hearthstone, um dos maiores clássicos do gênero. Você pode criar um deck com 30 cartas divididas em raridades distintas: comum, raro, épico e lendário. Além disso, é possível escolher um herói do universo de World of Warcraft, que tem seu próprio poder heroico. Confira as especificações do título para PC:

Processador: Intel Pentium D ou AMD Athlon 64 X2

Memória RAM: 3 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 8600 GT ou ATI Radeon HD 2600XT ou superior

28 de 46 Hearthstone ganha novas regras que muda sistema de jogo — Foto: Divulgação/Blizzard Hearthstone ganha novas regras que muda sistema de jogo — Foto: Divulgação/Blizzard

World of Warships é um jogo de batalhas navais. Você pode escolher entre mais de 600 navios, segundo a descrição do game no Steam, personalizar a embarcação, treinar comandantes e jogar sozinho ou com amigos. Também é possível selecionar quatro classes diferentes. Se interessou? O título não exige quase nada da máquina:

Processador: Intel Core i3-3210 3.2GHz ou AMD Athlon II X2 245 2.9 GHz

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 640, AMD Radeon R7 240 ou Intel HD 4000

29 de 46 World of Warships e World of Tanks são jogos que valorizam a estratégia acima de reflexos rápidos para atirar em seus adversários — Foto: Reprodução/Steam World of Warships e World of Tanks são jogos que valorizam a estratégia acima de reflexos rápidos para atirar em seus adversários — Foto: Reprodução/Steam

29. The Odyssey of Mammoth

The Odyssey of the Mammoth é um jogo focado em uma mãe mamute e o seu filhote. Juntos, eles precisam chegar até a Ilha Wrangel – o último refúgio conhecido da espécie deles. Durante a jornada, você pode descobrir e explorar até três ambientes diferentes e lutar contra inimigos. Para rodar o título no computador, basta seguir os requisitos mínimos:

Processador: 3.0GHz CPU Dual Core

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: GTX 550 Ti 1GB ou Radeon 6950 1GB

30 de 46 The Odyssey of the Mammoth é um jogo sobre a jornada de uma mãe mamute e o seu filhote — Foto: Reprodução/Steam The Odyssey of the Mammoth é um jogo sobre a jornada de uma mãe mamute e o seu filhote — Foto: Reprodução/Steam

Guild Wars 2 é um MMORPG de mundo aberto com foco na ação e exploração. Você pode receber recompensas ao ajudar personagens, completar eventos e escolher entre profissões distintas, por exemplo. Ainda é possível equipar e personalizar o seu herói do jeito que achar melhor, transitando entre diversos estilos de jogo. Confira, a seguir, os requisitos mínimos para rodar o título no PC:

Processador: Intel i3 3.4 GHz, AMD Athlon x4 3.8 GHz ou superior

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 680 ou AMD Radeon HD 7970

31 de 46 Guild Wars 2 é um MMORPG gratuito com combates dinâmicos — Foto: Reprodução/ArenaNet Guild Wars 2 é um MMORPG gratuito com combates dinâmicos — Foto: Reprodução/ArenaNet

World Of Tanks é um jogo de ação focado no combate entre tanques de guerra: há mais de 600 modelos para escolher. Além disso, há cinco opções diferentes de veículos e cada um possui habilidades e características únicas. É um game ideal para aqueles que gostam de desenvolver estratégias ao jogar.

Processador: Intel Pentium E2180 ou AMD Athlon 64 X2 4200+

Memória RAM: 3 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 8600 ou ATI Radeon HD 4550

32 de 46 World Of Tanks é um jogo que valoriza as estratégias elaboradas pelos jogadores — Foto: Reprodução/Steam World Of Tanks é um jogo que valoriza as estratégias elaboradas pelos jogadores — Foto: Reprodução/Steam

32. The Elder Scrolls II: Daggerfall

Lançado há 27 anos, The Elder Scrolls II: Daggerfall é parte da famosa franquia The Elder Scrolls. No jogo, o imperador Uriel Septim VII envia um campeão para High Rock. O objetivo do herói é ajudar o espírito do rei de Daggerfall a encontrar paz e impedir que uma arma poderosa caia nas mãos erradas. No PC, o jogo exige:

Processador: Intel i486 DX2

Memória RAM: 8 MB

Placa de vídeo: não informado

33 de 46 The Elder Scrolls II: Daggerfall faz parte da famosa série The Elder Scrolls — Foto: Reprodução/Steam The Elder Scrolls II: Daggerfall faz parte da famosa série The Elder Scrolls — Foto: Reprodução/Steam

33. Dungeon Defenders 2

Dungeon Defenders 2 faz parte de um nicho nos jogos chamado de "tower defense". Nesse estilo de game, o usuário deve erguer estruturas, melhorar seus lacaios, descobrir novos recursos e elaborar estratégias para proteger um determinado local ou construção. Se você gosta de títulos assim, provavelmente vai curtir Dungeon Defenders 2.

Processador: 2.0 Ghz Dual-Core CPU

Memória RAM: 3 GB

Placa de vídeo: ATI Radeon HD 2600 ou superior e NVIDIA GeForce 8600 ou superior

34 de 46 Dungeon Defenders 2 é um jogo de ação e defesa de torres com elementos de RPG — Foto: Reprodução/Steam Dungeon Defenders 2 é um jogo de ação e defesa de torres com elementos de RPG — Foto: Reprodução/Steam

Elsword é considerado uma espécie de sucessor espiritual do Grand Chase. O título é um RPG que conta com elementos dos gêneros ação e plataforma. Com inúmeros personagens e classes, Elsword abre espaço para combates dinâmicos e estilos de jogo distintos. É possível batalhar de forma cooperativa ou então duelar no PvP.

Processor: Intel Core i5 ou superior

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: NVIDIA Geforce GTX 1050 ou superior

35 de 46 Elsword é um RPG online que mistura elementos de plataforma com ação e luta — Foto: Divulgação/Steam Elsword é um RPG online que mistura elementos de plataforma com ação e luta — Foto: Divulgação/Steam

35. Shop Titans

No Steam, Shop Titans é descrito como um "RPG de simulação de comerciantes". Nele, os jogadores precisam fabricar equipamentos, batalhar, negociar e vender para heróis. Você também pode contratar aventureiros para sair em missões e liberar novos recursos para a sua loja. Com um gráfico leve, o jogo exige apenas:

Processador: não informado

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: não informado

36 de 46 Shop Titans é um RPG de comerciantes gratuito — Foto: Reprodução/Steam Shop Titans é um RPG de comerciantes gratuito — Foto: Reprodução/Steam

Unturned é um jogo de sobrevivência em que os jogadores precisam lidar com uma infestação de zumbis. Com gráficos que lembram Roblox e Minecraft, o título exige que o usuário cace, pesque, plante, alimente-se da natureza e busque abrigo para se manter vivo. Também é possível interagir com outros jogadores e personagens não jogáveis.

Processador: qualquer processador de 3 GHz

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: não informado

37 de 46 Diferente de Minecraft, Unturned conta com muitos zumbis e foca-se no confronto contra eles com armas de fogo — Foto: Reprodução/Steam Diferente de Minecraft, Unturned conta com muitos zumbis e foca-se no confronto contra eles com armas de fogo — Foto: Reprodução/Steam

37. EVE Online

EVE Online é um MMO espacial do estilo Sandbox, ou seja, o jogador tem bastante liberdade para fazer o que quiser. Entre as diversas possibilidades fornecidas pelo jogo, estão: a exploração de sistemas solares, mineração, batalhas PvP, mais de 350 tipos diferentes de naves e comércio. Para jogar no PC, você precisa seguir os seguintes requisitos:

Processador: Intel Dual Core 2.0 GHz ou AMD Dual Core 2.0 GHz

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: AMD Radeon 5450 ou NVIDIA GeForce 420 ou superior com pelo menos 1024 MB VRAM

38 de 46 O complexo mundo espacial de Eve Online — Foto: Divulgação O complexo mundo espacial de Eve Online — Foto: Divulgação

Rift é mais uma alternativa para quem busca um MMORPG gratuito e leve. Na história do jogo, você é um Ascendente, um herói de Telara, que precisa proteger o seu lar de invasores. Seguindo a fórmula dos games desse gênero, o título disponibiliza raças e personagens distintos, cada um com seus próprios poderes e funções.

Processador: Dual Core 2.0 GHz ou superior

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: Nvidia GeForce FX 5900, ATI/AMD Radeon X300, Intel GMA X4500 ou superior

39 de 46 Rift é mais um MMORPG gratuito para você jogar online — Foto: Reprodução/Steam Rift é mais um MMORPG gratuito para você jogar online — Foto: Reprodução/Steam

Krunker é outro game com o visual dominado por cubos. O título é um FPS inspirado em nomes como Call of Duty e Counter-Strike. Além de apresentar modalidades como "todos contra todos" e "capture a bandeira", o jogo conta com um diferencial: ele pode ser jogado através do navegador. No entanto, possui versões para PC e celulares Android e iPhone. Confira os requisitos mínimos para rodar no PC:

Processador: processador de 2.33GHz

Memória RAM: não informado

Placa de vídeo: não informado

40 de 46 Krunker é um FPS com gráficos de Minecraft e gameplay de CS:GO; veja como baixar e jogar — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Krunker é um FPS com gráficos de Minecraft e gameplay de CS:GO; veja como baixar e jogar — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

War Thunder é um MMO com foco no combate. Nele, os jogadores podem travar batalhas no céu, na terra e no mar utilizando veículos militares da época da 2ª Guerra Mundial. Entre os principais recursos do jogo estão: conteúdo PvE, 100 mapas que recriam guerras, cerca de 2000 veículos recriados com precisão histórica e PvP.

Processador: Dual-Core 2.2 GHz

Memória RAM: 4 GB

Placa de vídeo: Geforce GTX 660 ou Radeon 77XX (720p)

41 de 46 War Thunder oferece combates em terra, mar e ar com diferentes níveis de realismo de acordo com o gosto do jogador — Foto: Reprodução/Steam War Thunder oferece combates em terra, mar e ar com diferentes níveis de realismo de acordo com o gosto do jogador — Foto: Reprodução/Steam

41. Soccer Manager 2022

Soccer Manager 2022 é um jogo de administração esportiva com foco no futebol. É possível escolher entre 900 clubes distribuídos por 35 países. Como técnico, você pode gerenciar o treinamento do time, decidir as táticas a serem utilizadas na partida, transferências e desenvolver instalações, por exemplo. Confira os requisitos mínimos do game no PC:

Processador: processador de 1 GHz ou superior

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: placa compatível com Shader Model 3.0

42 de 46 Em Soccer Manager 2022, você interpreta um treinador que deve levar o seu time a excelência — Foto: Reprodução/Steam Em Soccer Manager 2022, você interpreta um treinador que deve levar o seu time a excelência — Foto: Reprodução/Steam

GTA: San Andreas é um clássico que dispensa apresentações. A trama é focada em CJ, o protagonista, lidando com a sua vida, família e amigos na cidade de San Andreas. Graças ao mundo aberto, os jogadores podem explorar diversos pontos da região enquanto jogam. No computador, o jogo exige bem pouco para funcionar:

Processador: Intel Core i5-6600K ou AMD FX-6300

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 760 de 2GB ou AMD Radeon R9 280 de 3GB

43 de 46 GTA San Andres é um dos jogos no Google Play Game Week — Foto: Divulgação/Rockstar GTA San Andres é um dos jogos no Google Play Game Week — Foto: Divulgação/Rockstar

43. Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms se inspira no famoso RPG Dungeons & Dragons. No jogo, os usuários podem concluir aventuras baseadas nos livros oficiais do D&D, desbloquear campeões do multiverso do RPG clássico e visitar cidades como Waterdeep, Neverwinter e Baldur's Gate. Confira, a seguir, os requisitos mínimos do game no PC:

Processador: processador de 2.33GHz ou superior compatível com x86

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: cartões gráficos compatíveis com DirectX 10

44 de 46 Idle Champions of the Forgotten Realms se baseia no famoso jogo Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam Idle Champions of the Forgotten Realms se baseia no famoso jogo Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam

Trackmania Nations Forever é um divertido jogo de corrida. Além de permitir a competição online entre vários jogadores, o título ainda conta com um editor para customizar pistas próprias, modo carreira com 65 pistas novas, uma oficina para customizar veículos e um estúdio para editar vídeos. Felizmente, o game é bem leve:

Processador: Pentium IV 1.6GHz ou AthlonXP 1600+

Memória RAM: 256 MB

Placa de vídeo: acelerador 3D de 16 MB placa gráfica compatível com DirectX 9c

45 de 46 Trackmania Nations Forever é um jogo de corrida eletrizante — Foto: Reprodução/Steam Trackmania Nations Forever é um jogo de corrida eletrizante — Foto: Reprodução/Steam

Trove é um MMO de ação com gráficos quadrados. Os jogadores podem lutar em masmorras, criar mundos e itens, colecionar espólios e explorar reinos diferentes. É possível também selecionar entre classes como Cavaleiro, Pistoleiro, Sábio do Gelo, Dracólito, Pirata com Papagaio e muitas outras. Se você curte jogar games divertidos com seus amigos, Trove é uma boa escolha.

Processador: Intel Core i5-2XXX 2.0GHz ou AMD Phenom II X4 2.6GHz

Memória RAM: 1 GB

Placa de vídeo: Intel HD Graphics 3000 ou superior

46 de 46 Trove traz a aparência e possibilidade de criação de Minecraft para o tradicional mundo dos MMOs — Foto: Reprodução/Steam Trove traz a aparência e possibilidade de criação de Minecraft para o tradicional mundo dos MMOs — Foto: Reprodução/Steam

