Memória RAM 4 GB DDR3: 6 modelos para montar um computador simples

As memórias RAM 4 GB no padrão DDR3 são ideais para montar um computador simples. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 70 , como é o caso da Kingston KVR16N11/4, que traz velocidade de 1600 MHz e é voltada para desktops. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já a 070FEXK8TBPRH conta com 240 pinos e tecnologia plug-and-play por valores que partem de R$ 91. Outra opção é a Kingston KVR13S9S84, que apresenta transmissão de dados de 1.333 MHz e voltagem de 1,5 V por cerca de R$ 149. Confira a seguir seis memórias RAM 4 GB DDR3 para comprar no Brasil.

O primeiro item da lista é a Kingston KVR16N11/4, ideal para quem busca por modelos RAM que compram memória por especificação e estão procurando memória por bons preços. O dispositivo tem cerca de 4,5 polegadas, 18 g de peso e velocidade de 1600 MHz. Seu uso é indicado para desktop e conta com 240 pinos para conexão.

A voltagem é de 1,5 Volts. O fabricante assegura garantia vitalícia e suporte técnico gratuito. Pode ser adquirida por valores a partir de R$ 70. Compradores da Amazon avaliam a KVR16N11/4 com nota 4,6 de 5, com elogios à qualidade do produto e facilidade de instalação.

Prós: velocidade de memória de 1600 MHz

velocidade de memória de 1600 MHz Contras: memória genérica

A memória Kingston KAC-VR313S/4G é indicada para uso em desktop. A velocidade de memória é de 1333 MHz, com voltagem de 1,5V. Já o período médio de atualização é de 7.8us, tendo uma temperatura menor que (tcase) 85°c.

Tem peso de 18 g e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 70. No site da Amazon, usuários avaliaram o dispositivo com nota 4,4 de 5, com comentários que elogiam a funcionalidade e o custo-benefício da Memória RAM.

Prós: preço

preço Contras: memória de 1333 MHz

A memória RAM 070FEXK8TBPRH da marca 70 é indicada para uso em notebook gamer, permitindo jogos mais estáveis. A velocidade de transmissão de dados é de 1333 MHz. Compatível com processadores Intel, se conecta a máquina por 240 pinos proporcionando menor interferência via sistema plug-and-play, ou seja, basta conectar para usar.

Tem peso de 12 g com voltagem de 1,5 V. Pode ser comprada por valores a partir de R$ 91. As avaliações no site da varejista dão nota 4,5 de 5, com comentários que dizem que o produto entrega o que promete.

Prós: sistema plug-and-play

sistema plug-and-play Contras: velocidade de transmissão de dados de 1333 MHz

O quarto modelo também é do fabricante 70, mais especificamente a memória RAM 070GMK2F97TDN. O modelo é indicado para uso em desktop e conta com 1333 MHz de velocidade de transmissão de dados, o que proporciona ótima experiência para os jogos. Tem ampla conectividade e é totalmente adequado para informações para AMD.

Conectável a máquina por 240 pinos, para menor interferência e via sistema Plug-and-play, tem peso de 20g e voltagem de 1,5 Volts. É vista à venda por valores a partir de R$ 92. Clientes da Amazon avaliaram o dispositivo com nota 3,5 de 5.

Prós: 240 pinos

240 pinos Contras: baixa nota dada pelos compradores na Amazon

A memória RAM Kingston KVR13N9S8/4 é do modelo Value, indicado para uso em desktop com velocidade de 1333 MHz e voltagem de 1,5 V. A potência de watts é de 1,2. Já a peça tem largura de 3 polegadas com 9 g de peso.

É visto à venda por valores a partir de R$ 129. Na Amazon foi avaliada com nota 4,5 de 5, com comentários que afirmam que o item entrega o que promete.

Prós: bem pequena, com 3 polegadas e 9 g de peso

bem pequena, com 3 polegadas e 9 g de peso Contras: velocidade de memória de 1333 MHz

6. Kingston KVR13S9S84 - a partir de R$ 149

A memória RAM Kingston KVR13S9S84 tem velocidade de transmissão de dados de 1.333 MHz e voltagem de 1,5 V. É indicada para uso em notebooks e tem medidas de 1,8 polegadas de largura com peso de 15,4 g.

A potência de watts é de 1,2 e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 149. As avaliações dão nota 4,5 de 5, com elogios que dizem que a peça realmente melhora o desempenho do PC.

Prós: comentários com muitos elogios na página de compra

comentários com muitos elogios na página de compra Contras: tem a mesma qualidade de modelos mais baratos

