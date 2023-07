Memória RAM Asgard: veja 4 modelos por a partir de R$ 242

A memória RAM é o dispositivo responsável por manter o desempenho do computador e pode ser essencial para tarefas mais pesadas, como renderização de vídeos ou jogos. A empresa Asgard oferece modelos DDR4 , personalizadas com RGB, que podem ser adquiridas por valores a partir de R$ 242 , como é o caso da Asgard Loki W2 16 GB, que acompanha dois pentes de 8 GB e possui frequência de 3.200 MHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o modelo Valkyrie V5, acompanha dois pentes na cor branca, está disponível em duas opções de frequências e pode ser obtido por aproximadamente R$ 317. Outro destaque é o kit Asgard Loki W2 32 GB, que conta com dois pentes de 16 GB, trabalha em uma tensão de 1.35 V e é vista por cerca de R$ 543. Veja a seguir quatro modelos de memória RAM da Asgard disponíveis no Brasil em 2023.

2 de 2 Memória RAM Asgard: acompanhe quatro modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Freepik - pikisuperstar Memória RAM Asgard: acompanhe quatro modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Freepik - pikisuperstar

Como escolher memória RAM? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Asgard Loki W2 16 GB (2x8 GB) – a partir de R$ 242

O kit Asgard Loki W2 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o conjunto acompanha dois pentes de memória RAM no padrão DDR4, de 8 GB cada, que totalizam 16 GB. Além disso, estes modelos operam em uma frequência de 3.200 MHz, o que pode garantir um bom desempenho para a máquina. O produto está disponível a partir de R$ 242.

A marca reforça que estes modelos operam em uma tensão de 1.35 V e que cada pente conta com RGB na parte superior, o que pode oferecer mais estilo ao setup. O kit é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho proporcionado e com o preço cobrado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o RGB pode ser simplificado para alguns usuários

2. Asgard Valkyrie V5 16 GB (2x 8 GB) – a partir de R$ 317

O modelo Valkyrie V5, da Asgard, é mais uma opção que pode proporcionar desempenho para o computador. Segundo a marca, este kit acompanha 16 GB de memória RAM DDR4, que são distribuídos em dois pentes. Esta opção está disponível nas frequências de 3.200 MHz e 3.600 MHz, por valores que se iniciam em R$ 317.

O modelo conta com RGB na parte superior do pente, porém, diferente de outros itens desta lista, este se destaca por vir na cor branca. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que as memórias são funcionais e que não é necessário alterar a frequência manualmente na BIOS.

Prós: disponível em duas opções de frequências

disponível em duas opções de frequências Contras: em relação ao item anterior, a única mudança fica por conta do aspecto visual

3. Asgard XMP2.0 16 GB (2x 8 GB) – a partir de R$ 399

O conjunto XMP2.0, da Asgard, é mais uma alternativa para os gamers. De acordo com a fabricante, o kit acompanha dois pentes de memória RAM DDR4, de 8 GB cada, com frequência de 3.200 MHz, que juntos somam 16 GB. A marca ressalta que os componentes vêm com função de overclock automático, que visa oferecer uma velocidade satisfatória. O produto pode ser adquirido pela economia de R$ 399.

Outros destaques, é que a iluminação do RGB pode ser controlada via software e o modelo oferece compatibilidade com placas-mães Asus e MSI. Este kit é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: iluminação RGB que pode ser gerenciada via software

iluminação RGB que pode ser gerenciada via software Contras: não há

4. Asgard Loki W2 32 GB (2x 16 GB) – a partir de R$ 543

O modelo Loki W2, da Asgard, é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este kit acompanha dois pentes de memória RAM DDR4, de 16 GB cada, que totalizam 32 GB. Além disso, os componentes contam com uma frequência de 3.200 MHz e operam em uma tensão de 1.35 V. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 543.

Assim como os demais itens desta lista, este também vem com RGB na parte superior dos pentes, que podem proporcionar um visual mais estiloso para o setup. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: kit reúne 32 GB de memória RAM

kit reúne 32 GB de memória RAM Contras: preço elevado

