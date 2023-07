Memória RAM XPG: veja 6 opções por a partir de R$ 278

A XPG é a linha gamer da empresa chinesa Adata que oferece grande catálogo de memórias RAM. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 278 , como é o caso da XPG Spectrix D60, que traz 8 GB no padrão DDR4 . Já a XPG Gammix D30 conta com frequências de até 3.200 MHz e um dissipador com acabamento metálico por cerca de R$ 428 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outra opção é a XPG Lancer, que conta com padrão DDR5 e frequências de até 6.000 MHz por valores que partem de R$ 998. Veja a seguir seis memórias RAM da XPG para comprar no Brasil.

1. XPG Spectrix D60 – a partir de R$ 278

A memória D60 é uma opção DDR4 com 8 GB e pode ser uma ótima opção de upgrade em seu PC. Ela traz velocidades que podem chegar aos 3.200 MHz, o que pode atender quem busca mais desempenho. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 278.

O modelo chama a atenção, com destaque para o visual do dissipador que traz iluminação em RGB e deixa o visual do módulo ainda mais atraente. A memória da Adata aparece com avaliação com cinco estrelas por parte de 92% dos consumidores, que destacam principalmente o bom desempenho e belo visual do item.

Prós: visual muito atraente, bom desempenho, compatibilidade

Contras: modelo simples

2. XPG Hunter – a partir de R$ 399

Outra opção DDR4 é a Hunter, que com 8 GB é mais uma alternativa compatível com um número maior de dispositivos. Apesar de não ter um design tão chamativo quanto outras soluções da marca, a memória da Adata aparece com um índice de avaliação positiva máxima na casa dos 86%. Ela é encontrado por valores a partir de R$ 399.

As frequências máximas que o módulo pode oferecer ficam na casa dos 2.666 MHz, o que não é o que há de melhor no segmento, sendo assim um dos pontos que podem fazer com que outras soluções sejam mais interessantes dependendo do seu setup.

Prós: compatibilidade, 8GB

Contras: visual mais simples, frequências não são das mais altas

3. XPG Gammix D30 – a partir de R$ 428

A XPG Gammix D30 traz um visual moderno e promessa de bom desempenho. Ela é mais uma solução que promete oferecer um bom equilíbrio entre recursos e design para o seu PC. A memória oferece frequências de até 3.200 MHz e um dissipador com acabamento metálico com parte superior iluminada. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 428.

Com avaliação de cinco estrelas por parte de 68% dos consumidores, o módulo entrega densidade de 16 GB, o que pode até mesmo fazer com que dependendo do seu propósito, possa utilizar apenas um módulo da Gammix D30 e assim já ter o suficiente para o sistema.

Prós: visual moderno, bom desempenho, volume maior, compatibilidade

Contras: custo alto

4. XPG Spectrix D60G – a partir de R$ 449

A Spectrix D60G é mais uma opção que oferece em um único modulo 16 GB, o que como vimos, em muitos casos pode ser tudo o que o sistema precisa. Assim como a outra versão dos módulos, o visual é atraente com destaque para a iluminação RGB. O produto aparece por cerca de R$ 449.

O modelo também é muito bem avaliado, tendo recebido cinco estrelas por parte de 87% dos consumidores que avaliaram o produto na Amazon. Assim como outros modelos DDR4, a frequência de operação do módulo pode chegar aos 3.200 MHz.

Prós: bom desempenho, visual muito atraente, volume maior, compatibilidade

Contras: custo alto

5. XPG D60G RGB – a partir de R$ 480

A XPG D60G RGB é um kit com dois módulos DDR4 com frequências de até 3.600 MHz e 8 GB cada. Adquirir dois módulos de 8 GB em vez de um de 16 GB pode ser interessante para utilizar recursos como o dual-channel, que aprimora o desempenho dos módulos em sistemas compatíveis. O produto aparece por cerca de R$ 480.

Como os modelos apresentados anteriormente, o visual é atraente e é um dos diferenciais que chamam a atenção dos consumidores. O kit aparece com aprovação máxima por parte de 68% dos consumidores da Amazon.

Prós: kit com dois módulos, visual atraente, mais desempenho, compatibilidade

Contras: não há

Para quem tem um sistema mais moderno, compatível com módulos DDR5, a XPG Lancer pode ser uma alternativa. O kit entrega dois módulos de 16 GB (32 GB totais) e frequências de até 6.000 MHz, o que deve oferecer muita velocidade e um desempenho extremo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 998 para comprar o produto.

O visual não é tão chamativo quanto de outras opções, com um dissipador escuro e apenas um detalhe em LED na parte central. Os módulos aparecem com uma avaliação positiva com cinco estrelas por parte de 74% dos consumidores.

Prós: desempenho extremo, visual atraente, maior volume

Contras: compatibilidade menor, custo alto

