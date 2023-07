Mensagem de Dia do Amigo: veja 4 apps com frases para mandar

O Dia do Amigo é comemorado no dia 20 de julho e internautas podem utilizar diversos aplicativos nos Android para enviar facilmente mensagens especiais e celebrar a data com eles. O Frases de Amizade , por exemplo, tem milhares de opções que podem ser compartilhadas através de redes sociais. O Frases e Mensagens, por sua vez, é dividido em diferentes categorias e permite fazer o envio por diferentes locais, como mensagens SMS.

Esses apps também têm conteúdos voltados para outros temas, como motivação, reflexão, bom dia, sabedoria, entre muitos outros. A seguir, confira a lista com quatro apps para você acessar e enviar uma frase para os seus amigos nesta quinta-feira especial.

1. Frases de Amizade

O aplicativo Frases de Amizade, exclusivo para celulares Android, é uma boa opção para enviar mensagens para amigos. Nele, usuários vão encontrar mais de 30 mil frases divididas por categorias, além da possibilidade de criar imagens personalizadas. Também é possível favorita-las e fazer a busca por qualquer uma delas mesmo sem Internet.

Para enviar mensagens pelo app, é preciso abri-lo e na tela inicial clicar em “Categorias de Frases”. Na sequência, escolha a aba de interesse - nesse caso, a opção “Amizade” - e selecione a frase de sua preferência. Em seguida, é possível fazer algum ajuste no texto da imagem, e depois de finalizada, é preciso clicar em “Utilizar Frase”. Na aba seguinte, pressione o ícone de compartilhamento, localizado no canto superior direito do app. Por fim, escolha a rede social na qual você fará o envio, como o Instagram e o WhatsApp.

2. Mensagens e Frases de carinho

Com o app Mensagens e Frases de carinho, também disponível apenas para celulares Android, usuários conseguem acessar frases rapidamente para enviar para amigos. O app tem uma coleção de imagens com frases emocionantes que, após serem acessadas, permanecem salvas no campo “Mais Vistas”. Também é possível favorita-la com um toque no ícone de coração.

Para fazer o envio de uma mensagem, basta abrir o app na tela inicial e clicar em uma na lista disponível. Depois de escolher o texto de interesse, clique no ícone de compartilhamento, que está localizado na parte inferior do app e selecione por onde deseja enviá-la. Nesse momento, o usuário poderá fazer o envio por redes sociais como o WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outras.

3. Frases e mensagens

Já o aplicativo Frases e Mensagens, disponível apenas para dispositivos Android, além de ter mensagens para enviar a amigos, oferece textos motivacionais e para aniversário. Com o app, usuários podem fazer o envio das frases nos formatos de texto ou imagem por SMS, através de aplicativos como Facebook e Instagram, email, entre outros. O app também opera mesmo offline e tem o recurso de histórico, que faz o salvamento das frases favoritas dos usuários. Além disso, o aplicativo está dividido em temas como sabedoria, amor, amizade, citações e muitas outras.

Para fazer o envio da frase para um amigo, é preciso clicar nos três traços horizontais localizados no canto superior esquerdo do app e buscar na lista de categorias disponíveis a opção “Amizade”, localizada na parte inferior. Após selecionar a frase, é possível ainda editá-la com a inserção de planos de fundos personalizados. Por fim, clique no ícone de compartilhamento, localizado no canto inferior esquerdo da tela e faça o envio pelo meio de interesse.

4. Frases bonitas

O Frases bonitas, compatível com dispositivos Android, também é uma excelente opção para enviar mensagens para seus amigos. O app também possui categorias divididas para facilitar a identificação do conteúdo de interesse. Entre as opções disponíveis estão amizade, motivação, frases de músicas, reflexão, entre outras. As frases podem ser copiadas facilmente e coladas diretamente no chat de redes sociais ou enviadas em formato de imagem.

Para realizar o envio da frase, clique na opção de categorias, representada pelo ícone com quatro quadrados no canto inferior direito. Na sequência, escolha a opção “Amizade”, deslize a tela para baixo para escolher a frase desejada, e, em seguida, toque no ícone de compartilhamento. Escolha o contato para fazer o envio e finalizar a ação.

Com informações de Google Play Store

