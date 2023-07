Meu INSS: o que é e como emitir a carteira virtual pelo aplicativo

1 de 4 Aplicativo do Meu INSS — Foto: Gisele Souza/TechTudo Aplicativo do Meu INSS — Foto: Gisele Souza/TechTudo

A carteira virtual pode ser emitida por aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de maneira fácil e rápida. A seguir, o TechTudo explica como a carteira funciona e o passo a passo para acessar o documento por meio do aplicativo para smartphones.

O que é a carteira digital do Meu INSS e para que serve

A carteira digital do Meu INSS é um documento cuja finalidade é comprovar a condição de segurado da Previdência Social, sem precisar imprimir comprovantes ou comparecer a uma agência do INSS. Nela constam informações como o número do benefício, dados pessoais do segurado, entre outras informações relevantes. A carteira digital é uma forma mais moderna e prática de comprovar a condição de segurado, substituindo o antigo cartão magnético.

Por meio da carteira digital, o beneficiário pode não só ter acesso a informações importantes, como também garantir descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outras vantagens oferecidas aos cidadãos que recebem o seguro social.

Quem pode emitir a carteira digital do Meu INSS

A emissão da carteira digital do Meu INSS está disponível para todos os segurados da Previdência Social, que possuírem benefício(s) ativo(s) no INSS, sejam eles aposentados, pensionistas ou aqueles que contribuem regularmente para o sistema. Entretanto, quem recebe Seguro-desemprego Pescador Artesanal, em específico, não pode emitir a carteira digital.

2 de 4 Ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg, durante assinatura da portaria — Foto: Divulgação/Governo Federal Ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg, durante assinatura da portaria — Foto: Divulgação/Governo Federal

Quais as vantagens em emitir a carteira do Meu INSS

A principal vantagem em emitir a carteira digital do Meu INSS é a praticidade e agilidade na hora de comprovar o benefício. Com o documento em formato digital, não é necessário carregar um cartão físico para comprovar a condição de segurado, o que pode facilitar o dia a dia do usuário. Além disso, a carteira digital pode ser acessada a qualquer momento pelo aplicativo, sem a necessidade de ir até uma agência da Previdência Social.

Segundo o atual ministro da Previdência, Carlos Lupi, apresentar a carteira virtual do Meu INSS pode garantir até 70% de desconto em farmácias, por exemplo.

Como pedir a carteira virtual do Meu INSS

Para solicitar a carteira digital do Meu INSS, é necessário baixar o aplicativo no celular Android ou iPhone (iOS) por meio da Google Play Store ou App Store, respectivamente. No aplicativo, basta fazer login com as credenciais do gov.br e, na tela seguinte, tocar em “Carteira do Beneficiário”.

3 de 4 Como emitir a carteira digital do Meu INSS — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Como emitir a carteira digital do Meu INSS — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Se você tiver um benefício ativo no INSS, o aplicativo vai solicitar uma foto, que pode ser aplicada direto pelo celular. Depois de escolher uma foto, clique no quadrado informando que está “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”. Em seguida, clique em “Continuar”.

Por fim, clique em “Baixar PDF” para fazer o download da carteira virtual do Meu INSS na memória do smartphone. Ao entrar no aplicativo e clicar na carteira do beneficiário, o beneficiário poderá acessar a carteira virtual com sua identificação e um QR code, que vai mudar mês a mês. É com esse dispositivo de segurança que as informações do segurado são checadas.

4 de 4 A carteira digital do Meu INSS é validada por meio de um QR code — Foto: Divulgação/Governo Federal A carteira digital do Meu INSS é validada por meio de um QR code — Foto: Divulgação/Governo Federal

Como saber se foi aprovada

A carteira digital do Meu INSS fica disponível assim que o PDF é gerado no aplicativo. Não é necessário aguardar aprovação do órgão para usar o benefício, e o documento sai na hora. Vale lembrar que o recurso não está disponível para quem não recebe benefícios ativos do INSS e para quem recebe Seguro-Desemprego Pescador Artesanal.

Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo, o INSS recomenda ligar para o número 135 por meio de um telefone. Assim, um atendente treinado consegue ajudar na solicitação.

Com informações de Governo Federal (1, 2).

