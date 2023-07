Microfone AKG: veja 5 modelos por a partir de R$ 319

Microfones AKG podem ser uma alternativa interessantes para os que pretendem criar conteúdo para internet, seja na gravação de vídeos para o YouTube, podcasts ou até mesmo para auxiliar no home office. A marca disponibiliza modelos de diferentes formatos, por valores que partem de R$ 319 , como é o caso do AKG P3S, que promete reduzir os ruídos externos e vem com um conector XLR. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o AKG Pro Perception 220, dispõe de uma estrutura de metal, pode alcançar 155 dB e é vendido por aproximadamente R$ 1.399. Outro destaque é o AKG P420, que possui uma frequência que varia entre 20 Hz e 20000 Hz, é indicado para gravação em ambientes abertos e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.785. Veja a seguir cinco microfones AKG para comprar no Brasil.

1. AKG P3S – a partir de R$ 319

O AKG P3S é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é indicado para backing vocals, guitarras ou violão. Além disso, conta com uma frequência que varia entre 40 Hz a 20.000 Hz e possui um padrão polar cardióide, que visa captar apenas o que está na frente do microfone e reduzir os sons de outras direções. O item está disponível por valores que começam em R$ 319.

Este microfone possui um conector XLR e conta com uma estrutura confeccionada em metal. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do equipamento. Porém, alguns alegam que a captação dele deixa a desejar quando se encontra em movimento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam que ele não capta o áudio muito bem, quando se encontra em movimento

2. AKG Lyra C44 Ultra – a partir de R$ 989

O AKG Lyra C44 Ultra é mais uma alternativa para auxiliar os usuários. Segundo a fabricante, este modelo consegue conta com uma captação de áudio Ultra HD e é compatível com PCs, Mac, dispositivos iOS ou Android. A marca ressalta que a instalação também é prática e não exige drives externos. O produto está disponível a partir de R$ 989.

O modelo conta com uma conexão USB 2.0, uma sensibilidade de 54 dB e possui uma frequência que vai de 20 Hz a 22 kHz. Este dispositivo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do áudio e o design. No entanto, alguns reclamam que ele capta muito ruído e outros apontam que para usá-lo em iPhone ou iPad, é preciso usar um adaptador, que não vem com o microfone.

Prós: compatível com inúmeros sistemas

compatível com inúmeros sistemas Contras: alguns compradores reclamam do fato de o microfone necessitar de um adaptador para funcionar em iPhones ou iPad

O AKG P120 é mais uma escolha voltada para gravação. De acordo com a marca, este produto é indicado tanto para estúdios profissionais, quanto para os estúdios caseiros. O dispositivo dispõe de uma frequência que varia entre 20 Hz a 20.000 Hz e possui uma sensibilidade de 19 dB. O microfone pode ser adquirido pela economia de R$ 1.138.

O dispositivo oferece uma saída XLR, conta com um padrão polar cardióide e possui 165 mm de comprimento e 54 mm de diâmetro. Já a tensão varia entre 44 V e 52 V.

Prós: modelo funcional

modelo funcional Contras: não possui conexão USB

4. AKG Pro Perception 220 – a partir de R$ 1.399

O AKG Pro Perception 220 é uma opção para quem quer gastar até R$ 1.500 em um microfone. Segundo a fabricante, este produto pode alcançar um nível de sensibilidade de 155 dB, possui uma frequência que vai de 20 Hz a 20.000 Hz e oferece um padrão polar cardióide. O equipamento pode ser conectado via entrada XLR e está disponível por aproximadamente R$ 1.399.

Além disso, a marca ressalta que o microfone conta com 165 mm de comprimento e 54 mm de diâmetro, que pode atender os que procuram algo compacto. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam positivamente a qualidade do material e da captação de áudio. Porém, alguns informam que ele possui uma configuração complexa.

Prós: garante uma captação de áudio satisfatória

garante uma captação de áudio satisfatória Contras: alguns compradores indicam que ele pode ser de difícil configuração

O AKG P420 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da marca, este dispositivo oferece múltiplos padrões polares, entre eles: unidirecional, omnidirecional, e bidirecional, que pode ser indicado para gravações em diferentes tipos de ambientes. O modelo também conta com conexão XLR. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.785.

Além disso, o microfone pode alcançar uma sensibilidade de 155 dB e opera em uma frequência que varia de 20 Hz e 20.000 Hz. No site da Amazon, o equipamento é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a variedade de recursos, a qualidade do áudio e a estrutura do material. Por outro lado, alguns apontam que ele é muito pesado e pode não ser indicado para alguns suportes.

Prós: possui diferentes tipos de padrões polares

possui diferentes tipos de padrões polares Contras: preço elevado

