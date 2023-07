Microfones com fio podem ser ideais para quem busca um dispositivo para chamadas, produção de conteúdo, reuniões, gravações ou mesmo apresentações musicais. Empresas como Knup, Trust e Fifine oferecem modelos por preços a partir de R$ 54 , como é o caso do Knup Kp-916, um microfone condensador com tripé. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Trust GXT 232 acompanha um tripé anti-vibração e um protetor de ruído para oferecer mais qualidade durante a captação do som por valores que partem de R$ 173. Outra opção é o Fifine K6, que traz cabo de 4,5 m e padrão cardioide por cerca de R$ 245. Veja a seguir seis microfones com fio para comprar no Brasil.

2 de 2 Microfone com fio: 6 modelos para karaokê, shows, palestras ou streaming — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin) Microfone com fio: 6 modelos para karaokê, shows, palestras ou streaming — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin)

O Knup Kp-916 é uma das opções para os que precisam de um microfone de mesa barato para produção de conteúdo, ou chamadas de vídeo. O modelo é do tipo condensador, ou seja, voltado para a captação de áudio, com sensibilidade de 30 dB, resposta de frequência de 50Hz a 16KHz e conta com um driver de isolamento de ruído. Com recurso plug and play, basta conectar o cabo USB de 1,35 m para utilizar o microfone. O Kp-916 acompanha um tripé para ser fixado.

Na loja da Knup na Amazon, o Kp-916 possui classificação de 5 estrelas com base na avaliação de três usuários. O microfone se destaca pelo seu custo-benefício e boa qualidade de gravação, sem a interferência de ruídos. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 54.

2. Trust 23790 - a partir de R$ 59

O microfone Trust 23790 também é indicado para uso em gravações, produção de conteúdo e chamadas. Condensador, ele possui padrão omnidirecional (ele captura da mesma maneira sons de todas as direções), sensibilidade de 48 dB e resposta de frequência entre 50 Hz e 16 KHz. Seu principal destaque é sua conexão dupla, que pode ser feita tanto por entrada USB com entrada para fone, quanto por entrada auxiliar. O cabo do microfone possui 1,8 m de comprimento. O modelo acompanha tripé com ângulo ajustável e pode ser encontrado por valores que partem de R$ 59.

No site da Amazon, o Trust 23790 já recebeu 365 avaliações de compradores e é avaliado com 4,4 estrelas. O modelo se destaca pelo seu custo-benefício, versatilidade e eficiência de acordo com os comentários. No entanto, por ser omnidirecional, alguns usuários relataram problemas com a captação de ruídos externos. O modelo não precisa de software para ser utilizado e é compatível com Windows, Mac OS e Chrome OS.

O par de microfones Mt-1003 da Tomate são dinâmicos, o que os torna indicados para uso em público, como reuniões ou até apresentações. Por ser padrão cardioide, ele capta melhor os sons emitidos frontalmente, e alguns laterais. O Mt-1003 conta com sensibilidade de 63 dB e responde a frequências de 100 Hz a 13 KHz. Ele possui um cabo P10 para ser conectado a dispositivos de som. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 69.

Os microfones Mt-1003 possuem 12 avaliações de compradores no site da Amazon, onde são classificados com 4,3 estrelas. O modelo se destaca pelo custo-benefício e potência. Já a qualidade do som foi um ponto que deixou a desejar de acordo com os comentários dos usuários.

O LeSon MC-200 é outra opção de microfone dinâmico com padrão cardioide. Ele possui sensibilidade de 49 dB e responde frequências entre 70 Hz a 12 KHz. O modelo se destaca por seu botão on/off que torna o seu uso mais prático e também pelo seu design, todo na cor prata. Ele conta com um cabo P10 de três metros para ser conectado aos dispositivos de som. O produto aparece por valores a partir de R$ 115.

Na loja da LeSon dentro do site da Amazon, o MC-200 já foi avaliado por 52 compradores e é classificado com 4,4 estrelas. O microfone se destaca pela qualidade do som. Já o comprimento do cabo deixou a desejar segundo algumas avaliações.

5. Trust GXT 232 - a partir de R$ 173

O GXT 232 é outro um microfone condensador da Trust, voltado para quem pode investir um pouco mais na produção de conteúdos e streaming. Omnidirecional, ele possui sensibilidade de 38 dB e capta frequências de 50 Hz a 16 KHz. Para auxiliar na captação nítida do áudio, o microfone conta com um tripé anti-vibração ajustável e proteção contra ruído para o microfone. Plug and play, ele conta com cabo USB de 1,5 m. O modelo é encontrado por cerca de R$ 173.

O Trust GXT 232 possui mais de 10,4 mil avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas. A facilidade na hora de montar, a qualidade das gravações e o preço bom para os recursos oferecidos, são os principais pontos do modelo, que fica devendo um pouco na captação de sons um pouco mais distantes.

6. Fifine K6 - a partir de R$ 245

O Fifine K6 é outra opção de microfone dinâmico para reuniões ou apresentações. Cardioide com sensibilidade de 50 dB e resposta de frequência entre 50 Hz e 18 KHz, o K6 conta com um cabo de 4,5 m que proporciona maior liberdade de movimentação. O microfone pode ser conectado a instrumentos e dispositivos de som através do seu cabo P10. O produto é vendido por preços a partir de R$ 245.

Com mais de 5,6 mil avaliações no site da Amazon, o Fifine K6 tem média de 4,4 estrelas. Os compradores elogiaram a facilidade de uso por ser compatível com diversos equipamentos e pela sua qualidade sonora. Alguns comentários relatam que a qualidade do som cai em volumes altos.

