Microfone de lapela para celular: 5 modelos para fazer gravações no smartphone

Os microfones de lapela para celular podem oferecer praticidade na hora de realizar gravações de vídeos, podcasts ou lives pelo smartphone. Eles ficam presos na camisa, trazendo uma facilidade maior na hora do uso, deixando o usuário com as mãos livres para se expressar. Empresas como Knup, Boya, Audio Technica , Sony e Greika oferecem modelos a partir de R$ 19 , como é o caso do Knup KP-911, que possui captação omnidirecional e conexão plug & play. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Boya BY-M1 acompanha um cabo de seis metros, ideal para os que precisam gravar distantes dos dispositivos e também possui padrão de conexão P3 por aproximadamente R$ 71. Outra possibilidade é o Sony ECMLV1, que possui clipe rotativo flexível, permitindo colocar o microfone em qualquer ângulo, plug no formato P2 e está acessível por cerca de R$ 218. Acompanhe a lista com cinco modelos de microfones com lapela para celular:

2 de 3 Microfone de lapela da Shure usa P2 do seu celular ou tablet, dispensando adaptador — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Microfone de lapela da Shure usa P2 do seu celular ou tablet, dispensando adaptador — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

3 de 3 Knup KP-911 tem um formato compacto e é recomendado para para multimídias e videoconferências — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-911 tem um formato compacto e é recomendado para para multimídias e videoconferências — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-911 é o microfone com o melhor custo-benefício da lista. Ele é indicado para quem precisa preservar o som emitido sem a interferência de ruídos, principalmente em ambientes externos. Outro aspecto que pode soar como vantagem para alguns consumidores é o tamanho compacto do produto, capaz de otimizar o transporte e o uso em diversos locais. Já o funcionamento é do tipo plug and play, dispensando a instalação de softwares para operar. O modelo mais barato da lista custa cerca de R$ 19.

De acordo com as especificações, ele também foi pensado para multimídias e videoconferência. Em termos de estrutura, oferece um cabo com comprimento de 90 cm e um plug no formato P2. A conexão mencionada, de 3,5 mm, tende a ser compatível com celulares, tablets e computadores, desde que eles tenham a entrada mencionada. O produto é avaliado em 3,8 de 5 estrelas na Amazon. Entre os comentários de pessoas que adquiriram o microfone, é possível encontrar pontuações positivas quanto à captação de áudio, mas também alertas sobre o tamanho do fio, que pode deixar a desejar.

Prós: formato compacto

formato compacto Contras: tamanho do fio pode limitar a mobilidade

O By-M1, da Boya, possui padrão polar omnidirecional, que pode favorecer gravações em ambientes internos. O modelo acompanha um cabo de 6 metros, ideal para os que precisam gravar distantes dos dispositivos e também possui padrão de conexão P3, compatível com celulares, câmeras e computadores. Além disso, ele promete uma sensibilidade de 30 dB.

A caixa também acompanha um clipe que permite prender o acessório na roupa. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade da captação de áudio e recomendam o acessório para os iniciantes na produção de conteúdo para internet. No entanto, alguns consideram que o tamanho do cabo é exagerado. O produto é visto por valores que partem de R$ 71.

Prós: compatível com diversos dispositivos

compatível com diversos dispositivos Contras: alguns compradores reclamam que o tamanho do cabo é exagerado

3. AudioTechnica ATR3350IS – a partir de R$ 166

O ATR3350IS, da Audio Technica, é um modelo de microfone no estilo locutor. Ele oferece um padrão de captação onidirecional, proporcionando uma cobertura mais completa e ampla. Sua resposta de frequência é de 50 a 18.000 Hz, enquanto sua sensibilidade de circuito aberto é -54 d. Para uma maior facilidade, ele acompanha controle conveniente e adaptador de microfone e headphone.

Além disso, o modelo acompanha um cabo integrado de 6 m com miniplugue dual-mono de 3,5 mm para uso com a maioria das câmeras. A caixa também acompanha um prendedor para gravata, pilha e espuma de vento. Ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 166 na Amazon. Avaliado em 4 de 5 estrelas, os compradores destacam que ele só é compatível com sistemas Android.

Prós: modelo locutor

modelo locutor Contras: só é compatível com sistema Android

4. Greika Microfone GK-CM1-GK-LM1 – a partir de R$ 171

O microfone GK-CM1-GK-LM1, da Greika, possui uma estrutura simples e de fácil manuseio. Ele é confeccionado em plástico e metal, que permitem uma estrutura mais leve com cerca de 70 g. O padrão de captação é omnidirecional de alta sensibilidade, que permite uma captação em cobertura total de 360 graus. Além disso, ele possibilita uma captação com alcance de frequência de 50Hz a 7KHz, com sensibilidade de -32+/-3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) e uma relação sinal/ruído de >75dB SPL. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 171.

Ele acompanha um cabo de 6 metros com plug P2 (3,5mm) de outro e 4 polos, que facilita ainda mais no momento de utilização. De acordo com as especificações, ele é compatível com iOS e Android, câmeras, computadores e gravadores de áudio, produzindo áudio de excelente qualidade para gravações. Para uma fácil utilização, ele conta com um clipe para fixação do equipamento em lapela e protetores contra ruídos. Ele foi avaliado com 3,6 de 5 estrelas. Nos comentários, os compradores destacam a boa qualidade da captação e a fácil instalação nos aparelhos móveis.

Prós: alta sensibilidade e captação rápida

alta sensibilidade e captação rápida Contras: requer cuidado por conta do cabo longo

5. Sony ECMLV1 – a partir de R$ 218

O ECM-LV1, da Sony, é um microfone de lapela versátil adequado a várias situações e aplicações. De acordo com a marca, ele foi concebido como microfone discreto, para um posicionamento próximo da boca do falante e boa captação de áudio, tendo apenas 32 mm de comprimento e 11 mm de diâmetro. O clipe rotativo flexível permite colocar o microfone em qualquer ângulo. Além de qualquer orientação, em plano horizontal, na lapela ou gravata, ou vertical, com um clipe de bolso. Interessados vão precisar desembolsar R$ 218.

Em termos de estrutura, oferece um plug no formato P2. O modelo promete um som estéreo. Além disso, as cápsulas omnidirecionais no centro são capazes de oferecer um som nítido de qualidade. O periférico é compatível com diversos dispositivos eletrônicos, funcionando com dispositivos equipados com uma entrada de microfone externo, como PCs e gravadores de voz digitais. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o modelo se destaca pela qualidade e pelo visual discreto. No entanto, os compradores ressaltam o valor alto da peça.

Prós: boa captação de áudio

boa captação de áudio Contras: preço elevado

