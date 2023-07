Minha Atividade no Google: tudo sobre a página que guarda suas informações

O “Minha Atividade" do Google é uma página que permite visualizar todas as atividades de um usuário nos serviços da big tech, incluindo Chrome, Gmail e Workspace . O site é útil para gerenciar os dados, permitindo apagar itens específicos do histórico de pesquisa ou até de vídeos assistidos no YouTube , por exemplo. Segundo a empresa, as informações são coletadas para customizar a experiência de cada internauta e fazer melhorias nas plataformas. No entanto, eles também são utilizados para personalizar anúncios a cada tipo de internauta - o que pode incomodar usuários. A seguir, veja um guia de como usar o "Minha Atividade" do Google e apagar o seu histórico.

2 de 6 Veja como consultar a sua atividade no Google — Foto: Reprodução/Unsplash/Firmbee Veja como consultar a sua atividade no Google — Foto: Reprodução/Unsplash/Firmbee

O que é a Minha Atividade no Google? Para que serve?

"Minha atividade" é uma página que mostra suas informações informações pessoais armazenadas pelo Google. Pelo recurso, é possível selecionar quais dados serão compartilhados com a big tech, que rastreia a atividade dos internautas para aprimorar os serviços e produtos. Por padrão, o histórico de pesquisa é excluído após alguns meses, mas os usuários também podem personalizar as configurações para definir outros períodos de exclusão, ou ainda desativar completamente o compartilhamento de dados.

3 de 6 A página Minha Atividade permite selecionar quais informações você compartilha com o Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre A página Minha Atividade permite selecionar quais informações você compartilha com o Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Que informações posso encontrar na Minha Atividade do Google?

A página possui três controles: atividade na Web e de aplicativos, histórico de localização e histórico do YouTube. Na primeira seção, os usuários podem encontrar todas as buscas que fizeram no Google e todos os sites que visitaram a partir do buscador. Na segunda, a página mostrará os locais em que você esteve a partir de uma linha do tempo, mas apenas se a sua localização estiver compartilhada. Por fim, o site também mostra o seu histórico no YouTube, o que permite conferir todos os vídeos a que você assistiu na plataforma.

4 de 6 A página possui três controles: atividade na Web e de aplicativos, histórico de localização e histórico do YouTube. — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre A página possui três controles: atividade na Web e de aplicativos, histórico de localização e histórico do YouTube. — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Como acessar a Minha Atividade no Google?

Existem diferentes formas de acessar a página Google My Activity. Uma delas é digitar o endereço "myactivity.google.com" na barra de busca. Outra opção é, no Google Chroe, tocar em “Configurações” e, em seguida, selecionar “Gerenciar sua conta do Google”. Na parte esquerda da tela, toque na aba “Dados e privacidade" e role a página até encontrar o botão “Minha Atividade”.

Além disso, você pode acessar o recurso pelo aplicativo do Google. Para isso, abra o app e toque no ícone do seu perfil no canto superior direito. Em seguida, selecione sua conta do Google e clique no botão “Conta do Google”. Vá para a guia “Dados e privacidade” e role a página até encontrar a seção “Configurações” do histórico. Por fim, toque no botão “Minha atividade” para acessar.

5 de 6 Veja como acessar a página Minha Atividade no Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Veja como acessar a página Minha Atividade no Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Como excluir o histórico da Minha Atividade no Google?

Cada recurso de controle de atividade — seja na web e apps, na localização ou no YouTube — oferece configurações e opções específicas de frequência de exclusão automática. Por padrão, os usuários podem escolher entre excluir suas atividades a cada 18 meses ou 36 meses, mas também é possível excluí-las manualmente — o que lhe dá um maior controle sobre os dados cedidos ao Google.

Para limpar o seu histórico, basta acessar o controle de atividade e clicar em “desativar e excluir atividade”. Uma janela pop-up será exibida na tela, permitindo que você escolha quais atividades deseja excluir. Essa opção pode ser útil quando você deseja manter apenas alguns dados na página, mas é possível também recuperar o histórico completo do Google.

6 de 6 Apague o histórico da página “Minha Atividade” no Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Apague o histórico da página “Minha Atividade” no Google — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Com informações de Google e Android Police

