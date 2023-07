MIT App Inventor: o que é e como usar?

De acordo com o CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory), laboratório de criação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a ferramenta já apresenta mais de 400 mil usuários ativos mensais únicos em todos os países. Além disso, mais de 22 milhões de aplicativos já foram criados com a ferramenta. Alguns exemplos são um app para auxiliar crianças cegas a se locomoverem dentro das escolas e outro para auxiliar socorristas em áreas de inundação — ambos criados por alunos em sala de aula. Confira, a seguir, como funciona o MIT App Inventor e como acessar a ferramenta.

1 de 2 MIT App Inventor: ferramenta foi criada para auxiliar crianças em sala de aula a criarem aplicativos — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo MIT App Inventor: ferramenta foi criada para auxiliar crianças em sala de aula a criarem aplicativos — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

O que é MIT App Inventor?

O MIT App Inventor é um ambiente virtual de programação intuitiva, que pode ser utilizado por iniciantes em programação e crianças a partir dos seis anos de idade, de forma gratuita. O MIT foi criado no Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial, em tradução livre) no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A plataforma tem o objetivo de conduzir alunos em sala de aula a realizarem a criação de aplicativos para dispositivos Android e iOS.

A ferramenta usa programas de codificação baseado em blocos, no estilo “arrastar e soltar”, semelhantes aos da linguagem de codificação Scratch. Além disso, o software utiliza cores vivas, botões claros e novos usuários são orientados por um tutorial dentro da ferramenta.

Como funciona o MIT App Inventor?

Ao entrar no MIT App Inventor, o usuário é direcionado por um tutorial no processo de codificação básica. O app pode ser testado no aparelho do criador, com códigos que utilizam o hardware do dispositivo. Sendo assim, é possível executar ações no próprio celular, como por exemplo, criar um programa que acenda a lanterna do aparelho apenas chacoalhando o dispositivo. É possível configurar e conectar o MIT App Inventor ao celular, de forma que os dois funcionem sincronizados e em tempo real, para facilitar a criação e teste do aplicativo.

2 de 2 O MIT App inventor foi pensado para ensinar programação a crianças e iniciantes na área — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes O MIT App inventor foi pensado para ensinar programação a crianças e iniciantes na área — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Como criar um aplicativo no MIT App Inventor?

Para criar um aplicativo no MIT App Inventor, entre em (https://appinventor.mit.edu/) e toque em “Create Apps”. Em seguida, o site irá apresentar alguns tutoriais para serem acompanhados, de acordo com o objetivo do seu app. Ao escolher, toque em “Go to tutorial”, o ambiente de criação será aberto. Também é possível iniciar um novo projeto em branco.

Na barra lateral esquerda, um menu com as opções que podem ser adicionadas ao app é apresentado, como por exemplo, adição de botões, caixas de seleção, imagens, controles deslizantes, caixas de textos etc. Para incluir, basta arrastar a opção do menu até o layout.

Tutorial do MIT App Inventor: onde encontrar?

O MIT App Inventor apresenta um canal no YouTube onde é possível acessar alguns tutoriais em inglês de como utilizar a ferramenta. Para acessar o serviço, basta acessar o canal através do site https://www.youtube.com/@MITAppInventor/videos.

