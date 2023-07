Mouse Corsair: 6 modelos para usar no seu PC gamer

A Corsair é uma marca conhecida por oferecer um amplo portfólio de equipamentos com foco no público gamer, incluindo mouses que prometem durabilidade, conforto e agilidade. Os periféricos trazem recursos como botões programáveis, luzes RGB, teclas numéricas na lateral e até mesmo sistema de ajuste de peso que podem agilizar determinadas ações nas partidas e aprimorar a experiência de jogo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

O Corsair Katar CH-9303111-NA é o modelo mais barato da lista e conta com cabo paracord, que reduz resistência, permitindo movimentos do mouse mais rápidos e precisos por cerca de R$ 174. Já o Corsair Nightsword CH-9306011-NA é equipado com um cabo flexível revestido em corda de paraquedas que reduz atritos, prometendo movimentos responsivos, reflexos e fluidos por preços que partem dos R$ 390. Outra opção é o Corsair Sabre CH-9303111-NA, que conta com um cabo flexível e promete 50 milhões de cliques por preços a partir de R$ 390. Confira a seguir sete mouses da Corsair para comprar no Brasil.

1. Corsair Katar CH-930C111-NA - a partir de R$ 174

O Corsair Katar CH-930C111-NA é o modelo mais em conta da lista e é indicado para quem procura um mouse para games FPS ou MOBA acelerado. O modelo acompanha um formato mais compacto e simétrico, tornando ele uma opção para estilos de pegada em garra e na ponta dos dedos. O cabo paracord, que reduz resistência, permite movimentos do mouse mais rápidos e precisos. Além disso, o periférico acompanha rastreamento de precisão e alta precisão personalizável em etapas de 1 DPI com predefinições de 3 DPI devido ao sensor óptico de 18.000 DPI.

Sua conexão é plug-and-play, ou seja, basta apenas conectá-lo a uma porta USB. Já a iluminação RGB, presente na roda de rolagem do mouse, permite uma personalização com as cores a escolha do comprador. O modelo pesa 73 g e pode ser encomendado por preços que partem de R$ 174 na Amazon. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o Corsair Katar CH-9303111-NA se destaca pelo custo-benefício e por ser um mouse confortável.

Prós: RGB personalizável e modelo garra

Contras: botão do mouse quebra com facilidade

2. Corsair Harpoon CH-9301011-NA - a partir de R$ 219

O Corsair Harpoon CH-9301011-NA apresenta um formato mais minimalista e discreto, embora o emblema da fabricante exiba uma pequena fonte de luz LED programável. O produto ainda conta com uma sensibilidade alta de DPI: cerca de 12 mil níveis. O periférico também oferece botões lateralizados para a configuração de atalhos, e um cabo de conexão com porta USB.

O modelo foi confeccionado para apresentar peso bastante leve e um rastreamento de sensor óptico. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 estrelas, os consumidores destacam a sensibilidade do sensor e por ele ser um modelo leve. Porém, relatam problemas crônicos de cliques duplos e reclamam que o material quebra com facilidade. Na Amazon, ele é visto por preços que partem de R$ 219.

Prós: taxa alta de DPI

Contras: ausência de iluminação RGB mais robusta

3. Corsair Scimitar CH-9304111-NA - a partir de R$ 289

O Corsair Scimitar CH-9304111-NA é um modelo de mouse com botões laterais mecânicos, criados exclusivamente por jogadores profissionais. De acordo com as informações da marca, o mouse é capaz de impulsionar as partidas através do sensor óptico personalizável com a precisão de 16.000 DPI, do armazenamento de perfis interno, que conta com a reprodução de macros de hardware, além do sistema de controle patenteado Key Slider, que permite o comprador reposicione os botões laterais para se encaixarem confortavelmente na posição que ele preferir.

É possível ajustar as posições do botão até 8 mm para bloqueá-los com segurança com um sistema de controle de macros com patente pendente, que mantém todas as teclas ao alcance para qualquer estilo de jogo. Já os revestimentos texturizados dos botões laterais aprimoram a aderência e a sensibilidade para controle consistente, feedback tátil e controle de precisão. Além disso, é possível criar perfis MMO/MOBA predefinidos ou com ações personalizadas e efeitos de iluminação. Avaliado com 4,5 de 5 na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 289.

Prós: é possível criar perfis personalizáveis

Contras: botões laterais são muito pequenos

4. Corsair Ironclaw CH-9307011-NA - a partir de R$ 292

O Corsair Ironclaw CH-9307011-NA é um modelo criado da marca para ser ideal para todos os tamanhos de mãos. De acordo com a fabricante, o periférico é esculpido especificamente para palm-grip, formato caracterizado pelo ato de colocar toda a mão sobre o mouse. Os switches do modelo têm vida útil de até 50 milhões de cliques e o periférico também traz sete botões programáveis para aprimorar ações durante as partidas.

Além disso, ele é equipado com um sensor óptico de precisão Pixart PMW3391 nativo personalizado de 18.000 DPI com etapas de resolução de 1 DPI, pesa cerca de 105g, Switches Omron ultra-duráveis classificados para mais de 50 milhões de cliques e também detalhes em LED RGB com dezenas de cores e efeitos personalizáveis. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas, o CH-9307011-NA se destaca pela durabilidade e conforto. No site da Amazon, é possível encontrar o modelo por preços que partem de R$ 292.

Prós: modelo palm-grip

Contras: material do revestimento sai com facilidade

5. Corsair Nightsword CH-9306011-NA - a partir de R$ 359

O Corsair Nightsword CH-9306011-NA é um modelo que promete um encaixe confortável nas mãos. O periférico traz revestimento emborrachado para oferecer maior aderência e possui dez botões programáveis, que permitem o remapeamento de todas as teclas e ainda conta com um sistema de calibração para configurar o mouse de acordo com a superfície em que o usuário joga. Sua conexão acompanha uma entrada USB 2.0 e é compatível com Windows 10, Windows 8 e Windows 7. Na Amazon, é possível encontrá-lo por preços a partir de R$ 359.

O modelo conta com um software exclusivo da marca, que é capaz de detectar automaticamente o centro de gravidade em tempo real, permitindo que o usuário ajuste o peso entre 119 g e 141g, encontrando o equilíbrio ideal para seu manuseio. O periférico também conta com detalhes de luzes de LED personalizáveis e tem sensor óptico de 18.000 DPI. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacam as configurações personalizáveis do mouse e a fácil instalação. No entanto, alguns compradores destacam que os botões apresentam falhas.

Prós: modelo profissional e design ergonômico

Contras: botões apresentam falhas

6. Corsair Sabre CH-9303111-NA - a partir de R$ 390

O Corsair Sabre CH-9303111-NA é um modelo baseado na opinião de profissionais de e-sports. Ele que conta com um formato confortável para manusear o mouse com a palma da mão ou com a mão em forma de garra. O modelo é equipado com um cabo flexível revestido em corda de paraquedas que reduz atritos, oferecendo movimentos responsivos, reflexos e fluidos. A vida útil do equipamento é de até 50 milhões de cliques. Na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 390.

O modelo também acompanha Corsair AXON, uma função que auxilia e transmite os movimentos e cliques para o seu PC até 8 vezes mais rápido do que mouses convencionais com hyper-polling de 8.000Hz. O periférico ainda traz detalhes em luzes de LED RGB que podem ser personalizadas e tem peso total aproximado de cerca de 74 g. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o CH-9303111-NA recebeu aprovação por ser um mouse leve, antiderrapante e confortável. Outros comentários destacam que ele é frágil.

Prós: leve e confortável

Contras: é um modelo frágil

