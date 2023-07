A Logitech é uma empresa que apresenta amplo portfólio de mouses ergonômicos. Os modelos são ideais para quem busca mais conforto ao usar o computador por deixar o braço em uma posição mais confortável e ainda podem aliviar dores já existentes. A lista a seguir reúne opções por preços a partir de R$ 249 , como é o caso do Logitech Trackball Trackman Marble, que conta com quatro botões programáveis e bola de rolagem automática. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Logitech Lift Vertical apresenta 57° de inclinação e seis botões por valores que partem de R$ 360. Outra opção é o Logitech MX Vertical, que promete até quatro vezes menos movimento por cerca de R$ 652. Veja a seguir cinco mouses ergonômicos da Logitech para comprar no Brasil.

2 de 4 Mouse ergonômico Logitech: 5 modelos para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Logitech Mouse ergonômico Logitech: 5 modelos para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Logitech

Quais as melhores dicas para comprar um mouse? Comente no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Logitech Trackball Trackman Marble - a partir de R$ 249

O Trackball Trackman Marble tem um design diferenciado e ambidestro, com a área para as mãos sendo longa e larga, e de curvas largas, para proporcionar conforto para qualquer uma das mãos que esteja sobre o mouse. Ele conta com quatro botões programáveis e bola de rolagem automática. O modelo promete um controle preciso e rápido apenas com o controle dos dedos por conta da tecnologia Marble. A fabricante ainda garante que o periférico se mantenha no lugar posto durante todo o uso.

Prós: ambidestro

ambidestro Contras: relatos de problemas de funcionalidade

Gostou do produto? Compre aqui LEVE Logitech Trackball Trackman Marble R$ 249 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Trackball Trackman Marble × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LEVE Logitech Trackball Trackman Marble R$ 249 IR À LOJA

2. Logitech Trackball Ergo M575 - a partir de R$ 355

3 de 4 Ergo M575 combina o design de um mouse comum com uma trackball com promessa de ergonomia e agilidade — Foto: Divulgação/Logitech Ergo M575 combina o design de um mouse comum com uma trackball com promessa de ergonomia e agilidade — Foto: Divulgação/Logitech

O Trackball Ergo M575 é o modelo ideal para quem tem pouco espaço na mesa. O mouse tem um tamanho compacto e não é preciso movimentá-lo para mover o cursor. Seu design ainda foi pensado para o encaixe perfeito da mão, sem a necessidade de mover o braço, o que promete reduzir o cansaço. Ele ainda conta com controle no polegar que faz com que o dedo deslize suavemente pela superfície da bola com total facilidade, graças ao revestimento com acabamento transparente. A precisão é de 400 DPI e tem cinco botões (clique esquerdo/direito, botões de voltar/avançar e roda de rolagem com clique do meio). Seu sensor é do tipo óptico.

Compatível com processadores Windows e Mac OS, a conectividade com a máquina é via receptor Bluetooth. O plástico usado na confecção é reciclado e as pilhas podem durar até 24 meses no aparelho. A instalação promete ser simplificada assim como a limpeza. O item ainda pode ser configurado através do aplicativo Logi Options+ e está à venda por preços a partir de R$ 355. Compradores avaliaram o Ergo M575 com nota 4,7 de 5, com elogios à praticidade e alguns relatos de desconforto com o controle de polegar.

Prós: não precisa movimentar o braço para mover o cursor

não precisa movimentar o braço para mover o cursor Contras: DPI de 400

Gostou do produto? Compre aqui SEM FIO Logitech Trackball Ergo M575 R$ 355 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Trackball Ergo M575 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Logitech Trackball Ergo M575 R$ 355 IR À LOJA

3. Logitech Lift Vertical - a partir de R$ 360

4 de 4 Lift mouse vertical Logitech é indicado para quem tem mãos pequenas e médias — Foto: Divulgação/Logitech Lift mouse vertical Logitech é indicado para quem tem mãos pequenas e médias — Foto: Divulgação/Logitech

O modelo Lift Vertical é indicado para quem tem mãos pequenas e médias. O modelo tem um design moderno com o formato Lift 57° de inclinação. A pegada da mão é palm, que promete deixar as mãos em uma posição mais natural. O sensor é do tipo óptico e tem intervalo de DPI de 400 a 4000. Conta ainda com seis botões (clique esquerdo/direito, botões de voltar/avançar, botão do meio, roda de rolagem com clique do meio).

A conexão com o PC é via Bluetooth (compatível com Windows 10, 11 ou superior macOS 10.15 ou superior, iPadOS 14 ou superior, Chrome OS ou superior, Linux e Android 8 ou superior) ou receptor USB (compatível com Windows 10, 11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, Chrome OS e Linux), com alcance de 10 metros nas duas possibilidades. A alimentação é via pilha AAA que pode durar até 24 meses. Assim como o modelo anterior, também utiliza plástico reciclado em sua composição. Ele é visto à venda na cor branco e rosa por cifras a partir de R$ 360. Na página da Amazon, foi avaliado com nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade e ao conforto.

Prós: intervalo de DPI de 400 a 4000

intervalo de DPI de 400 a 4000 Contras: disponível apenas nas cores branco e rosa

Gostou do produto? Compre aqui ERGONÔMICO Logitech Lift Vertical R$ 362 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Lift Vertical × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICO Logitech Lift Vertical R$ 362 IR À LOJA

4. Logitech MX Master 3S - a partir de R$ 599

O modelo MX Master 3S tem design que permite o apoio da palma da mão e dos dedos em uma posição mais confortável. A superfície é texturizada para uma maior aderência e conforto. Traz ainda botões de controle posicionados na lateral, que seguem o movimento natural do polegar, com isso, consegue proporcionar uma navegação mais rápida e intuitiva. O sensor é do tipo Darkfield de alta precisão, com intervalo de DPI de 200 a 8000, o que permite um rastreamento em qualquer superfície. A sensibilidade do sensor pode ser ajustada no aplicativo Logi Options+. Também conta com sete botões (clique esquerdo/direito, voltar/avançar, alternar aplicativo, modo de alternância de rolagem, clique do meio).

O modelo ainda oferece um clique discreto com cerca de 90% menos de ruído. Compatível com os principais sistemas operacionais Windows, macOS, Chrome OS ou Linux. A compatibilidade é via Bluetooth ou receptor USB. A bateria tem duração de até 70 dias com carga completa e um minuto de carga proporciona três horas de uso. Também conta com plástico reciclado em sua composição. A venda por valores a partir de R$ 599. Usuários avaliam a peça com nota 4,8 de 5, com inúmeros elogios que classificam o periférico como excelente.

Prós: sensor rastreável em qualquer superfície

sensor rastreável em qualquer superfície Contras: disponível apenas na cor preto

Gostou do produto? Compre aqui SEM FIO Logitech MX Master 3S R$ 589 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech MX Master 3S × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Logitech MX Master 3S R$ 589 IR À LOJA

5. Logitech MX Vertical - a partir de R$ 652

O Logitech MX Vertical é um mouse indicado para minimizar os impactos do uso prolongado. Segundo o fabricante, o modelo tem ergonomia avançada, pensado para reduzir o esforço dos músculos, diminuir a pressão no pulso e aprimorar a postura. O periférico foi pensado para manter uma posição mais natural, com lugar para posicionar o polegar, garantindo até quatro vezes menos movimento. A aderência também é melhor já que conta com uma superfície de borracha texturizada.

O sensor tem intervalo de DPI de 400 a 4000. A rolagem é precisa, com roda premium, com velocidade que pode ser controlada pelo botão. O modelo traz quatro botões (para trás/frente, DPI e clique do meio). Outra vantagem do modelo é que permite o controle de vários computadores ao mesmo tempo. Para a conectividade são três opções, via Bluetooth, Logitech Unifying Receiver ou cabo de carregamento. A bateria também é um destaque, com uma carga completa pode durar até quatro meses e uma carga rápida de um minuto tem até três horas de duração. O modelo é visto à venda por valores a partir de R$ 652. Compradores avaliaram com nota 4,8 de 5, com elogios à ergonomia.

Prós: permite o controle de vários computadores ao mesmo tempo

permite o controle de vários computadores ao mesmo tempo Contras: intervalo de DPI é menor do que modelos mais baratos

Gostou do produto? Compre aqui ERGONÔMICO Logitech MX Vertical R$ 500 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech MX Vertical × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICO Logitech MX Vertical R$ 500 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?