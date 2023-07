A Razer é uma empresa focada em produtos gamer que oferece a linha Basilisk para mouses. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 249 , como é o caso do Razer Basilisk X HyperSpeed, que conta com conexão Bluetooth e bateria que promete durar 450 horas. Já o Razer Basilisk V3 apresenta iluminação RGB e 11 botões programáveis por cerca de R$ 402 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outra opção é o Razer Basilisk Ultimate HyperSpeed, que traz 14 zonas de iluminação Chroma personalizáveis e switches mecânicos por valores que partem de R$ 604. Veja a seguir cinco mouses Razer Basilisk para comprar no Brasil.

2 de 2 Mouse Razer Basilisk: veja 5 modelos para comprar a partir de R$ 249 — Foto: Divulgação/Razer Mouse Razer Basilisk: veja 5 modelos para comprar a partir de R$ 249 — Foto: Divulgação/Razer

1. Razer Basilisk X HyperSpeed ‎RZ01-03150100-R3U1 - a partir de R$ 249

O Razer Basilisk X HyperSpeed é um mouse para destros e indicado para uso em PC. Ele tem as medidas de 13 cm de comprimento por 6 cm de largura e 4,2 cm de altura, com peso de 83 g. O fabricante promete uma vida útil de até 50 milhões de cliques e que o Basilisk X HyperSpeed é 25% mais rápido em comparação com outros modelos da categoria por conta da tecnologia Razer HyperSpeed, que reúne extrema baixa latência e redução de interferência.

O sensor é do tipo óptico e conta com switch mecânico. Já a conectividade é possível via Bluetooth (com duração de bateria de 450 horas) ou wireless (com até 285 horas de duração). A aceleração é de 40 polegadas com 16000 DPI. Além disso, traz seis botões programáveis por meio do aplicativo Razerà Synapse 3. O modelo está à venda por valores a partir de R$ 249 com garantia de dois anos. As avaliações na Amazon dão nota 4,6 de 5, com muitos elogios ao dispositivo.

Prós: até 450 horas de bateria no modo Bluetooth

até 450 horas de bateria no modo Bluetooth Contras: não conta com iluminação RGB

2. Razer Basilisk X Hyperspeed RZ.MO.BA.05.RT - a partir de R$ 251

Apesar de semelhante ao modelo anterior, o Basilisk X Hyperspeed RZ.MO.BA.05.RT conta com o diferencial de possibilidade de ajuste de sensibilidade DPI nos modos 800 / 1800 / 3200 / 7200 / 16000. O sensor é óptico, enquanto os switches são mecânicos e conta com aceleração de até 450 polegadas por segundo. O produto ainda tem armazenamento de onboard de DPI e macros e a conectividade pode ser via Bluetooth (duração da bateria de até 450 horas) ou wireless (bateria de 285 horas).

Também traz seis botões programáveis e tem duração de até 50 milhões de cliques. O design é ergonômico para destros e o uso é indicado para PC. As dimensões são de ‎13 cm de comprimento por 7,5 cm de largura e 4,2 cm de altura, com peso de 106 g. Disponível para aquisição por valores a partir de R$ 251. Compradores deram nota 4,5 de 5, com elogios ao conforto, principalmente para mãos grandes e ressalvas de clientes que tiveram problemas com o tempo de uso.

Prós: ajuste de sensibilidade

ajuste de sensibilidade Contras: relatos de problemas com o tempo de uso

3. Razer Basilisk F ‎RZ01-02330100-R3A1 - a partir de R$ 399

O Razer Basilisk F é um modelo mais tradicional para destros que conta com sensor óptico 5G de 16000 DPI e switches mecânicos. O modelo também tem oito botões personalizáveis por meio do aplicativo e tem um peso de 107 g.

Disponível para aquisição por valores a partir de R$ 399, o Basilisk F tem conectividade via cabo e foi avaliado com nota 4,6 de 5, com elogios ao conforto e relato de funcionalidades muito básicas para o preço.

Prós: sensor óptico 5G

sensor óptico 5G Contras: funções muito básicas para o preço

4. Razer Basilisk V3 ‎RZ01-04000100-R3U1 - a partir de R$ 402

O BasilisK V3 é um modelo ergonômico para destros que ainda conta com descanso de polegar. Seu uso é indicado para PC e traz 11 zonas de iluminação RGB, com mais de 16,8 milhões de cores cada e efeitos que podem ser personalizados e reagirem dinamicamente com mais de 150 jogos integrados Chroma. O produto tem ainda 11 botões programáveis que estão posicionados de forma a tornar o acesso rápido e fácil. Ele conta com hiper-rolagem, ou seja, acelera o conteúdo com uma roda de rolagem que gira livremente até que seja parada ou mude para o modo tátil para mais precisão e feedback satisfatório, ideal para ser mais rápido durante a jogatina.

Na parte técnica encontra-se um sensor óptico Focus de 26000 DPI e velocidade 650 polegadas. O Switch Óptico é de 2ª geração, que promete uma execução nítida e responsiva a uma velocidade de atuação de 0,2 ms para até 70 milhões de cliques. A conectividade é via cabo. O mouse está à venda por cifras a partir de R$ 402 e recebeu nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade.

Prós: iluminação RGB personalizável

iluminação RGB personalizável Contras: conexão apenas via cabo

5. Razer Basilisk Ultimate HyperSpeed ‎RZ01-03170100-R3U1 - a partir de R$ 604

O Basilisk Ultimate HyperSpeed é o modelo mais aperfeiçoado da lista. O modelo para destros traz 14 zonas de iluminação Chroma personalizáveis, além de 11 botões programáveis, permitindo reconfiguração e atribuição de funções complexas por meio do aplicativo Razer Synapse 3. O modelo possui sensor óptico e switches mecânicos que são três vezes mais rápidos. As medidas são de ‎12,98 cm de comprimento por 5,99 cm de largura e 4,19 cm de altura, com peso de 413 g.

O modelo acompanha base de carregamento RGB do mouse. A conectividade é via cabo ou wireless (100 horas de duração ou cinco horas de reprodução com dez minutos de carregamento). Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 604 para comprar o produto. Foi avaliado com nota 4,6 de 5, com elogios para qualidade e relatos de que pode ser desconfortável para quem tem mãos grandes.

Prós: 14 zonas de iluminação personalizáveis

14 zonas de iluminação personalizáveis Contras: preço elevado

