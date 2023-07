Mouse rosa: 6 modelos para dar estilo ao seu setup por a partir de R$ 10

Mouses rosa são ideais para quem quer montar uma setup com mais estilo e cor. Empresas como Multilaser , Logitech e HyperX oferecem modelos por preços a partir de R$ 10,90 , como é o caso do Multilaser MO304, que traz design anatômico e conexão plug & play USB 2.0. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o mouse HyperX Pulsefire Core é uma opção mais simples, que entrega design ergonômico, iluminação RGB personalizável e sete botões programáveis por valores a partir de R$ 129. Outra opção é o Logitech Lift Vertical, que traz formato ergonômico e intervalo de DPI de 400 a 4000. Veja a seguir seis mouses rosas para comprar no Brasil.

1. Multilaser MO304 – a partir de R$ 10

O Multilaser MO304 apresenta sensibilidade de 1200 DPI e pegada anatômica. Ele é uma opção mais sofisticada de mouse básico para estudo ou trabalho. O modelo acompanha conectividade Plug & Play USB 2.0 e pesa 62g e possui fio com 1m de comprimento. Na Amazon, ele é comercializado por cerca de R$ 10.

O M0304 é compatível com Android, Windows, Linux e MacOS. O mouse é classificado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon com base em 466 classificações. Os recursos mais destacados do MO308 foram a precisão e ergonomia. Já a rigidez do clique e as luzes fortes do óptico foram pontos negativos citados pelos compradores.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: luzes dos sensores são muito fortes

O mouse MO214 é um modelo indicado para o dia a dia. Ele possui design anatômico ambidestro, indicado para canhotos e destros, e acompanha textura emborrachada nas laterais que promete mais firmeza e conforto para as mãos. O periférico é sem fio e tem conexão via receptor USB — basta conectá-lo ao PC para começar a utilizar o mouse.

O modelo pesa cerca de 300g, tem alcance de até 10 metros, sensibilidade de 1200 DPI e é alimentado por duas pilhas AAA. O MO214 pode ser encontrado por cerca de R$ 39 e está disponível na cor rosa e em outras três. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram a eficiência e o custo-benefício do periférico.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: destacam que a rolagem do mouse não é boa

O Logitech M170 é um mouse com proporções maiores que os modelos convencionais. De acordo com as especificações, ele foi criado para ser uma solução mais adequada para mãos maiores, trazendo um conforto e segurança maior. Além disso, outro diferencial interessante para o M170, é que se trata de um mouse ambidestro, ele pode ser adequado para quem utiliza a mão direita ou esquerda, prometendo a mesma experiência para destros e canhotos, assim como muito conforto e recursos para os usuários um pouco mais exigentes. Já seu sensor óptico oferece controle preciso do cursor em praticamente qualquer superfície. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 65.

Assim como outros produtos da fabricante, o M170 é um mouse sem fio com alcance de até 10 metros e autonomia de bateria em até 12 meses. O M170 também é compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux e funciona instantaneamente quando você conecta o receptor USB ao seu computador ou laptop. Atualmente, ele recebeu aprovação cinco estrelas de 91% dos consumidores da Amazon.

Prós: sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade, custo baixo

sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade, custo baixo Contras: apresenta erros de conexão dependendo do sistema

4. HyperX Pulsefire Core – a partir de R$ 129

O HyperX Pulsefire Core é um mouse interessante para quem procura um periférico gamer e confortável. O sensor óptico Pixart 3327 promete um rastreamento suave, a configuração nativa é de até 6.200 DPI, e o design ergonômico entrega simetria e conforto para usos prolongados. O modelo ainda oferece apoios laterais texturizados e encaixe de boa aderência para a palma e as pontas dos dedos. Além disso, um dos maiores destaques fica para o peso do periférico, que fica por 87 g. Aos interessados, é possível adquirir o mouse HyperX Pulsefire Core por valores a partir de R$ 129.

A iluminação RGB personalizável e os sete botões programáveis permitem que o usuário tenha em mãos o mouse que tenha interesse. A fabricante ainda garante que os interruptores do mouse contam com feedback tátil nítido, classificado para até 20 milhões de cliques. Avaliado com nota média 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 80% das avaliações. Ele se destaca por sua ergonomia e precisão, sendo indicado especialmente para o público gamer e para quem trabalha com edições.

Prós: personalizável

personalizável Contras: não é um modelo sem fio

5. Logitech Pop – a partir de R$ 159

O Logitech Pop faz parte de uma linha especial da marca. Ele é um modelo Bluetooth que, assim como outros periféricos da fabricante, promete grande durabilidade e autonomia de bateria. É possível conectá-lo facilmente em até três dispositivos diferentes ao mesmo tempo usando o botão Easy Swith. O modelo se destaca principalmente por seu visual mais irreverente, sendo oferecido em algumas opções de cores bem chamativas, incluindo a rosa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 159 para comprar o produto.

O Pop conta com quatro botões, botão superior personalizável por meio de software e resolução ajustável entre 1.000 e 4.000 DPI. Ainda de acordo com as especificações, ele possui 90% de redução de ruído, devido à tecnologia SilentTouch, onde mantém cada clique discreto e silencioso. Ele é compatível com Windows 10 e 11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, Chrome OS, iPadOS 13.4 ou superior. Como mencionado, assim como outros produtos da marca, o Logitech Pop aparece com uma avaliação positiva bem alta, tendo recebido cinco estrelas por parte de 85% dos usuários.

Prós: design, multi-dispositivo e silencioso

design, multi-dispositivo e silencioso Contras: custo alto

6. Logitech Lift Vertical – a partir de R$ 373

O modelo Logitech Lift Vertical é indicado para quem tem mãos pequenas e médias. O modelo tem um design moderno com o formato Lift 57° de inclinação. A pegada da mão é palm, que promete deixar as mãos em uma posição mais natural. Além disso, ele acompanha uma textura suave para deixar a mão mais relaxada. O sensor é do tipo óptico e tem intervalo de DPI de 400 a 4000. Conta ainda com seis botões (clique esquerdo/direito, botões de voltar/avançar, botão do meio, roda de rolagem com clique do meio). A alimentação é via pilha AAA que pode durar até 24 meses.

A conexão com o PC é via Bluetooth (compatível com Windows 10, 11 ou superior macOS 10.15 ou superior, iPadOS 14 ou superior, Chrome OS ou superior, Linux e Android 8 ou superior) ou receptor USB (compatível com Windows 10, 11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, Chrome OS e Linux), com alcance de 10 metros nas duas possibilidades. Um fator curioso é que o periférico utiliza plástico reciclado em sua composição. Ele é visto à venda na cor branco e rosa por cifras a partir de R$ 373. Na página da Amazon, foi avaliado com nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade e ao conforto.

Prós: intervalo de DPI de 400 a 4000

intervalo de DPI de 400 a 4000 Contras: pode levar tempo para se acostumar

