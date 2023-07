Not just Ken! 10 filmes de Ryan Gosling que você precisa assistir agora

Ryan Gosling é um ator, cantor e produtor canadense, com grandes filmes em seu currículo. Desde o início da carreira, como ator mirim no Clube do Mickey na década de 90, o artista transita entre diversos gêneros, estrelando musicais, comédias e ações. La La Land, por exemplo, é um dos seus maiores filmes, tendo lhe rendido uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Já o Diário de uma Paixão e Blade Runner 2049 são outros títulos de peso do artista.

Na lista de próximos projetos de Ryan Gosling está o live-action de Barbie. O ator será Ken, par da protagonista vivida por Margot Robbie. O filme, que já é um dos mais aguardados do ano, chega aos cinemas em 20 de julho, com direção de Greta Gerwig. Para provar a versatilidade da estrela de Barbie, o TechTudo lista 10 títulos que todos precisam assistir com Ryan Gosling. Confira!

2 de 13 Filmes com Ryan Gosling: ator estreia em Barbie, dia 20 de julho, ao lado da protagonista Margot Robbie; veja lista com várias produções que contam com o ator — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Filmes com Ryan Gosling: ator estreia em Barbie, dia 20 de julho, ao lado da protagonista Margot Robbie; veja lista com várias produções que contam com o ator — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Descubra no Fórum do TechTudo

La La Land (2016)

O musical, escrito e dirigido por Damien Chazelle, conta a história de um pianista de jazz, Sebastian (Ryan Gosling), e uma atriz, Mia (Emma Stone), que sonham com o estrelato. Os dois se conhecem e se apaixonam em Los Angeles, cidade que, além de cenário, dá nome ao longa. La La Land fez muito sucesso, com avaliações altas em sites agregadores: o filme acumula 8 pontos no IMDb e 91% de aprovação de críticos no Rotten Tomatoes.

John Legend (All Rise), Rosemarie DeWitt (A Herança) e Finn Wittrock (Ratched) também fazem parte do título, que atualmente está disponível nos streamings HBO Max, Amazon Prime Video, Star+, Telecine e Globoplay. O longa foi indicado a 14 categorias no Oscar, ganhando prêmios como Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Canção Original, por City of Stars. Gosling também concorreu a Melhor Ator pelo papel de Sebastian.

3 de 13 Ryan Gosling e Emma Stone foram indicados ao Oscar pelo trabalho feito em La La Land, musical lançado em 2017 — Foto: Reprodução/Paris Filmes Ryan Gosling e Emma Stone foram indicados ao Oscar pelo trabalho feito em La La Land, musical lançado em 2017 — Foto: Reprodução/Paris Filmes

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 é a sequência do longa lançado na década de 80. Dirigido por Denis Villeneuve, o filme, disponível na Netflix, conta a história de K, um caçador de andróides que atua em serviço da polícia. No entanto, tudo muda quando ele descobre um segredo que pode explicar o paradeiro de Rick Deckard, um blade runner desaparecido há 30 anos.

K e Rick são interpretados por Ryan Gosling e Harrison Ford (Indiana Jones), respectivamente. O elenco também é composto por Ana de Armas (Blonde) e Jared Leto (Casa Gucci), como Joi e Niander Wallace. O filme é avaliado com 8 pontos no IMDb e tem 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. Blade Runner 2049 ganhou o Oscar de Melhor Fotografia e Efeitos Visuais, sendo vitorioso também em prêmios como BAFTA e Critics Choice Awards.

4 de 13 Ryan Gosling é K, protagonista do filme Blade Runner 2049 — Foto: Reprodução/Sony Pictures Ryan Gosling é K, protagonista do filme Blade Runner 2049 — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Agente Oculto (2022)

Ryan Gosling e Ana de Armas se encontram novamente em Agente Oculto, produção da Netflix lançada em 2022, na qual atuam como Court Gentry e Dani Miranda. Além deles, o elenco também é composto Chris Evans (Capitão América), Regé-Jean Page (Bridgerton) e do artista brasileiro Wagner Moura (Narcos), que interpretam Lloyd, Denny e Laszlo, respectivamente. No enredo, Gentry é um mercenário que trabalha para a CIA, mas se torna alvo ao descobrir segredos da organização.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, Agente Oculto é um dos filmes mais caros feitos pela Netflix, com orçamento de cerca de U$200 milhões. O longa é avaliado em 6,5 no IMDb e possui 90% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

5 de 13 Filmes Ryan Gosling Netflix: Agente Oculto é um dos títulos mais caros do serviço de streaming — Foto: Reprodução/Netflix Filmes Ryan Gosling Netflix: Agente Oculto é um dos títulos mais caros do serviço de streaming — Foto: Reprodução/Netflix

Dois Caras Legais (2016)

No longa, escrito e dirigido por Shane Black, a filha de um agente do governo é sequestrada. Para resolver o mistério, dois detetives atrapalhados entram em ação: Jackson Healy e Holland March, interpretados por Russell Crowe (Gladiador) e Ryan Gosling.

A comédia policial, que se passa na década de 70, está disponível na Netflix e na HBO Max. O título é avaliado em 7,3 pontos no IMDb e 91% no Rotten Tomatoes. Angourie Rice (Todo Dia) e Kim Basinger (007 - Nunca Mais Outra Vez) também integram o elenco como Holly March e Judith Kuttner.

6 de 13 Dois Caras Legais, com Ryan Gosling, está disponível na Netflix e HBO Max — Foto: Reprodução/Netflix Dois Caras Legais, com Ryan Gosling, está disponível na Netflix e HBO Max — Foto: Reprodução/Netflix

A Grande Aposta (2015)

Disponível na Netflix e no Amazon Prime, A Grande Aposta tem elenco de peso, com Ryan Gosling, Christian Bale (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Steve Carell (The Office) e Brad Pitt (Clube da Luta) como Jared Vennett, Michael Burry, Mark Baum e Ben Rickert. O enredo aborda a crise econômica no mercado imobiliário dos Estados Unidos e se foca em um grupo de homens, que enxerga uma forma de enriquecer no cenário desfavorável.

O longa tem direção de Adam McKay e acumula 7,8 pontos no IMDb e 89% de aprovação no Rotten Tomatoes. A Grande Aposta concorreu a diversas categorias no Oscar e no Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Ator.

7 de 13 "Movies with Ryan Gosling": A Grande Aposta concorreu ao Oscar de Melhor Filme — Foto: Reprodução/Paramount Pictures "Movies with Ryan Gosling": A Grande Aposta concorreu ao Oscar de Melhor Filme — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Diário de uma Paixão (2004)

Um dos romances mais aclamados dos últimos anos, Diário de uma Paixão mostra um enfermeiro que lê sobre a história de um casal para uma paciente mais velha, com quadro de saúde grave. A dupla de personagens da história relatada, formada por Noah Calhoun (Ryan Goslin) e Allie Hamilton (Rachel McAdams), deve enfrentar as adversidades do destino e a desaprovação dos pais da menina para ficarem juntos.

O longa, disponível na HBO Max, tem 7,8 pontos no IMDb, com 85% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Em 2005, os protagonistas ganharam o MTV Movie Awards pelo Melhor Beijo e reproduziram a cena em cima do palco da premiação, o que se tornou um momento marcante para os fãs do filme.

8 de 13 O Diário de uma Paixão é estrelado por Ryan Gosling e Rachel McAdams — Foto: Reprodução/New Line Cinema O Diário de uma Paixão é estrelado por Ryan Gosling e Rachel McAdams — Foto: Reprodução/New Line Cinema

Drive (2011)

A fim de ajudar sua vizinha, um motorista, interpretado por Ryan Gosling, se une a Standard Gabriel, vivido por Oscar Isaac (Moon Knight), em um roubo. Além de trabalhar como dublê, o protagonista tem experiência como motorista de carros de fuga, mas a ação não sai como planejado. O longa também credita Carey Mulligan (O Grande Gatsby) e Bryan Cranston (Breaking Bad) nos papéis de Irene e Shannon.

O filme é dirigido por Nicolas Winding Refn e tem 7,8 pontos no IMDb. Disponível na Netflix, Drive conta com 93% avaliações positivas dos críticos no Rotten Tomatoes.

9 de 13 Ryan Gosling em Drive é um motorista envolvido com um grande roubo; Carey Mulligan também faz parte do elenco — Foto: Reprodução/IMDb Ryan Gosling em Drive é um motorista envolvido com um grande roubo; Carey Mulligan também faz parte do elenco — Foto: Reprodução/IMDb

Amor a Toda Prova (2011)

Em Amor a Toda Prova, Ryan Gosling atua ao lado de Emma Stone e Steve Carrel, com quem iria se reencontrar em La La Land e A Grande Aposta. No enredo da comédia, Cal (Carrel) é um recém-solteiro, que conta com a ajuda de Jacob (Gosling) para voltar à ativa. Paralelamente, o rapaz está conhecendo Hannah (Stone). Julianne Moore (Para Sempre Alice) também faz parte do elenco como Emily.

O filme, lançado em 2011 e dirigido por John Requa e Glenn Ficarra, está disponível na HBO Max e é bem avaliado por sites agregadores. No IMDB, por exemplo, tem 7,4 pontos, enquanto no Rotten Tomatoes tem 79% de aprovação.

10 de 13 Antes de La La Land, Ryan Gosling e Emma Stone atuaram juntos no longa Amor a Toda Prova — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Antes de La La Land, Ryan Gosling e Emma Stone atuaram juntos no longa Amor a Toda Prova — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Tudo pelo Poder (2011)

Em Tudo Pelo Poder, Ryan atua ao lado de George Clooney (Amor Sem Escala). No filme, os dois são Stephen Myers e Mike Morris. Enquanto o primeiro é um assessor político, o segundo é um governador democrata, candidato à Presidência. Na busca pela vitória, Myers contará com a ajuda de Paul, interpretado por Philip Seymour Hoffman (Capote) — mas chegar ao cargo de Presidente não será tão fácil.

Além de protagonizar o longa, George Clooney também assina roteiro e direção do filme, ao lado de Grant Heslov e Beau Willimon. O longa é avaliado com 7,1 pontos no IMDb e 83% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

11 de 13 Ryan Gosling atua ao lado de George Clooney em Tudo Pelo Poder — Foto: Reprodução/Sony Pictures. Ryan Gosling atua ao lado de George Clooney em Tudo Pelo Poder — Foto: Reprodução/Sony Pictures.

O Lugar onde Tudo Termina (2013)

Ryan Gosling, Eva Mendes (Dia de Treinamento) e Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela) protagonizam o filme como Luke, Romina e Avery. A moça tem um filho com Luke, um motociclista de globos da morte, que deseja provar que pode arcar com as despesas da criança. Para isso, ele começa a investir em roubos pela cidade, mas acaba se tornando alvo do policial Avery.

Foi nas gravações do filme que Ryan Gosling conheceu a sua atual esposa, Eva Mendes. O Lugar Onde Tudo Termina tem direção e roteiro de Derek Cianfrance, é avaliado com 7,3 pontos no IMDb e 78% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. O longa está disponível para aluguel no Youtube e Google Play.

12 de 13 Ryan Gosling e Eva Mendes, sua esposa, se conheceram nas gravações de O Lugar Onde Tudo Termina; atores tem duas filhas — Foto: Reprodução/IMDb Ryan Gosling e Eva Mendes, sua esposa, se conheceram nas gravações de O Lugar Onde Tudo Termina; atores tem duas filhas — Foto: Reprodução/IMDb

Bônus: Young Hercules (1998)

Já no universo das séries, Ryan Gosling foi protagonista de Young Hercules. Traduzida como O Jovem Hércules, a produção é um prequel de Hercules: The Legendary Journey, criada por Robert Tapert. O enredo acompanha o dia a dia de Hércules em uma academia de deuses. O elenco também é composto por Dean O'Gorman (Quando O Amor Chega) e Chris Conrad (O Patriota) nos papéis de Iolaus e Jason.

Avaliada com 5,7 no IMDb, Young Hercules também concorreu ao Daytime Emmy Awards e ao Writers Guild of America. Em entrevista ao BuzzFeed, Gosling chegou a mencionar que Hércules é “o personagem que mais se parece com ele na vida real”.

13 de 13 Ryan Gosling protagonizou a série Young Hercules, na década de 90 — Foto: Reprodução/Fox Kids Network Ryan Gosling protagonizou a série Young Hercules, na década de 90 — Foto: Reprodução/Fox Kids Network

Com informações de BuzzFeed, IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

Veja também: Como mudar o plano da Netflix