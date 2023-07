Novos emojis podem ser lançados em 2023; veja quais são e significados

A Emojipedia divulgou, na última semana, o pacote Emoji 15.1 com 28 novas opções de emojis, que pode ser lançado entre o final de 2023 e meados de 2024 nos dispositivos Android e iPhone ( iOS ). Os novos designs foram majoritariamente baseados em emojis já existentes e vão contar com novos significados. Contudo, é importante ressaltar que, por enquanto, os emojis são apenas candidatos à aprovação, que precisa passar pela Unicode.

A divulgação dos novos emojis acontece perto do Dia Mundial do Emoji, comemorado em 17 de julho. Neste novo pack, algumas opções previstas são os de limão na cor verde, já que o teclado já conta com uma opção de limão siciliano, porém na cor amarela. Haverá ainda opções como de emojis de pessoas cegas e cadeirantes, quadros de família, pessoas se ajoelhando e outros. Abaixo, confira os possíveis lançamentos e os significados.

1. Fênix

Um dos emojis que podem ser lançados é o de fênix, que irá se juntar aos de elementos do teclado que remetem ao grupo de animais e natureza. Esse emoji é o resultado da junção de um pássaro e fogo. Além de representar o próprio animal, representa força e renascimento.

2. Rosto se movendo

Dois modelos de cabeça balançando também se integram aos pack de novos emojis que podem ser aprovados pela Unicode. Em um dos casos, o rosto faz um movimento de cima para baixo, como se realizasse uma confirmação. Já no segundo, o movimento da cabeça é para um lado e para o outro, o que remete a uma negação por parte do usuário.

3. Corrente quebrada

Os celulares Android e iOS já contam com um emoji de corrente e, se os novos forem aprovados, eles vão ganhar uma opção de corrente quebrada. O significado pode ser bem subjetivo, mas o principal deles é uma representação de um elo partido.

4. Limão Verde

Caso os novos emojis sejam aprovados pela Unicode, os usuários poderão utilizar também o limão verde. Hoje, o teclado apenas disponibiliza apenas o emoji do limão siciliano, na cor amarela. Caso confirmada, a novidade se soma aos emojis de frutas e alimentos disponíveis para dispositivos Android e iOS.

5. Cogumelo marrom

O cogumelo também irá ganhar uma nova cor. Além das suas características tradicionais, avermelhado e com círculos brancos, agora haverá o emoji de cogumelo marrom. Como o limão siciliano, esta aparece como uma mudança mais estética do que do significado em si.

6. Novos quadros de família

Outra novidade são os de quadros de família. Além de emojis de constituições de famílias, já presentes nos celulares, essas novas configurações também ficarão presentes em quadros familiares. Contudo, nesses quadros, as famílias constituídas de gênero neutro; sem especificar o sexo dessas pessoas e sem a presença de silhuetas. Há opções de famílias com dois filhos, apenas um filho e muitas outras.

7. Pessoas andando, correndo e se ajoelhando

Os novos emojis também têm opções de pessoas andando, caminhando, correndo e ajoelhadas, todas estas com variações de tons de pele. Vale lembrar que, na versão atual, já há algumas dessas opções. Elas podem ser usadas para simbolizar atividades físicas, caminhadas ou mesmo a meditação.

8. Pessoas cegas e cadeirantes

Mais emojis de pessoas cegas e cadeirantes também chegarão aos usuários. Haverá emojis de pessoas com bengala, com cadeira de rodas manual e também com cadeiras de rodas motorizada. É válido reforçar que todas essas opções de emojis de pessoas contarão com variações de tons de pele.

Com informações de Emojipedia

