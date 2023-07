O jogo virou! App odiado da Apple ganha melhorias e surpreende usuários

Com a futura atualização do sistema operacional, o iOS 17, usuários da ferramenta esperam poder melhorar ainda mais a sua experiência com o app. Será que as mudanças serão suficientes para abandonar os concorrentes e utilizar o recurso nativo desses celulares? A seguir, confira todas as melhorias apresentadas pelo Apple Maps e o que você pode esperar da ferramenta.

1 de 6 Aplicativo recebeu melhorias importantes que o faz mais atrativo para usuários de iPhone — Foto: Luciana Maline/TechTudo Aplicativo recebeu melhorias importantes que o faz mais atrativo para usuários de iPhone — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O que é o Apple Maps e como funciona?

O Apple Maps é um aplicativo de mapas desenvolvido para celulares iPhone (iOS). O sistema opera através de diferentes tipos de visualizações, como mapas para exploração, de carro, visão de satélite e transporte público. Com o app, é possível ter uma visão geral da região, informações sobre o trânsito e sinalização nas ruas, linhas de transporte público e imagens de satélite. Além disso, o Apple Maps permite fazer buscas por localidades e adicionar paradas a partir do ponto atual do usuário, compartilhar a localização com outros contatos através de redes sociais, entre outras muitas possibilidades.

2 de 6 Aplicativo Apple Maps tem tela de início intuitiva e tipos de mapas diversificados — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Apple Maps tem tela de início intuitiva e tipos de mapas diversificados — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Por que o Apple Maps é odiado?

Usuários do Apple Maps geralmente reclamam de problemas de desempenho da plataforma, principalmente quando o comparam com aplicativos com funções semelhantes. Alguns dos seus melhores recursos, como a visualização em 3D e relatório de tráfego, por exemplo, não estão disponíveis para todos os países.

Além disso, o app apresentava instabilidade nos resultados sobre informações atualizadas de trânsito e até mesmo carregamento lento de informações. Outras reclamações frequentes são sobre as sugestões de rotas mais longas que o necessário fornecidas pelo app. Tudo isso irrita usuários do iPhone, que acabam migrando para outras aplicações, como o Google Maps ou o Waze, que acabaram se tornando referências para esse tipo de utilização.

3 de 6 Alguns recursos do Apple Maps apresentam bugs, lentidão e imprecisão, o que incomoda usuários do app para iPhone — Foto: Marvin Costa/TechTudo Alguns recursos do Apple Maps apresentam bugs, lentidão e imprecisão, o que incomoda usuários do app para iPhone — Foto: Marvin Costa/TechTudo

O que o Google Maps faz melhor?

O Google Maps apresenta desempenho melhor do que o app concorrente da Apple em diversos aspectos. Um deles é a disponibilidade para diversos tipos de dispositivos, inclusive com sincronização automática de informações e histórico de uso a partir de uma conta Google. O Apple Maps é restrito para dispositivos iOS e não possui tantas possibilidades de uso. Além disso, o app de mapas do Google possui uma interface com mais informações acessíveis na tela inicial do que o Apple, que tem apenas uma barra localizada na parte inferior da tela que concentra quase todos os recursos.

O Google Maps também apresenta vantagens para usuários de transporte público, pois consegue fornecer dados precisos sobre o fluxo de pessoas em trânsito em determinado momento, o que pode ajudar a evitar atrasos durante o deslocamento. O diferencial do Apple Maps em relação ao Google Maps continua a ser a sua integração com o iPhone – um aspecto importante, mas que não foi suficiente para manter os usuários no app.

Como a Apple busca sempre manter ao máximo o sigilo das informações fornecidas pelo usuário para garantia de privacidade, o Google Maps consegue obter informações mais precisas e em tempo real pela menor restrição no uso de dados do usuário, o que o leva a oferecer serviços melhores.

4 de 6 Google Maps apresenta mais pontos positivos do que o Apple Maps, como a disposição de ícones na tela de início e a atualização de informações em tempo real — Foto: Reprodução/Gisele Souza Google Maps apresenta mais pontos positivos do que o Apple Maps, como a disposição de ícones na tela de início e a atualização de informações em tempo real — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O que melhorou no Apple Maps?

O Apple Maps tem recebido melhorias significativas. Recursos como instruções de seu comando de voz de navegação, com dados mais precisos sobre qual caminho seguir na estrada em momentos específicos, estão agradando os usuários. O Look Around, similar ao Street View do Google Maps, também tem sido elogiado. Além disso, a empresa aumentou os detalhes e informações presentes nos mapas, como ciclovias, faixas e até mesmo árvores em parques.

O app também recebeu melhorias nos recursos de satélite, antes muito criticados por falhas, deformações e falta de informações. Apesar de algumas dessas funcionalidades não estarem disponíveis em algumas partes do mundo, o aplicativo está passando por atualizações e espera-se que em breve mais usuários possam utilizá-las.

5 de 6 Aplicativo Apple Maps apresenta diversas novidades como roteiros com paradas diversificadas e relatórios de tráfego — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Apple Maps apresenta diversas novidades como roteiros com paradas diversificadas e relatórios de tráfego — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O futuro do Apple Maps com iOS 17

Com a atualização para o iOS 17, prevista para acontecer em setembro deste ano, usuários do Apple Maps podem esperar por mais melhorias na plataforma. A principal delas sem dúvida é o aguardado modo de navegação offline. Com a funcionalidade, usuários do aplicativo de mapas que não tenham acesso à Internet podem fazer o salvamento de uma localidade de interesse e se orientar sem maiores problemas, mesmo na falta de conectividade.

A possibilidade já estava disponível no Google Maps anteriormente e deve implementada pela Apple para aumentar o nível da disputa entre as plataformas e melhorar ainda mais o serviço. Para ter acesso ao recurso, é preciso verificar se a beta da atualização do iOS 17 está instalada no dispositivo. Caso não esteja, será preciso esperar até o lançamento oficial para atualizar e usar.

6 de 6 iOS 17 traz melhorias para usuários do aplicativo Apple Maps — Foto: Divulgação/Shutterstock iOS 17 traz melhorias para usuários do aplicativo Apple Maps — Foto: Divulgação/Shutterstock

