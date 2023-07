O que é Nucoin do Nubank e como usar

O Nucoin é uma moeda digital elaborada pelo banco Nubank , que tem aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ). O recurso faz parte do programa de recompensas para os clientes e oferece uma série de vantagens para quem usa, como descontos participação em sorteios e cashback. O Nucoin serve como um token que representa itens do mundo real no ambiente digital. Na prática, não é uma criptomoeda, já que não é vendido por corretoras. A seguir, esclareça a principais dúvidas sobre o programa.

Nucoin Nubank: como funciona?

A moeda digital Nucoin possui sete níveis e é programada para operar como um jogo no qual os usuários evoluem conforme conseguem ganhar mais moedas – e mais benefícios, consequentemente. Para que o nível suba, é preciso recolher uma quantidade específica de moedas e congelá-las por pelo menos seis meses.

Além disso, é possível definir também quantos Nucoins se deseja guardar para aplicar. Primeiramente, todos os usuários do programa receberão uma quantidade mínima gratuita de 50 Nucoins, valor que aumenta a partir de cashbacks. Esse valor também pode subir a depender do nível da relação do cliente com o banco digital e outros critérios, como tempo e participação na NucComunity.

Quanto vale um Nucoin?

Ainda não há um valor comercial definido para o Nucoin, uma vez que ele não é considerado uma criptomoeda, mas um token. De acordo com o Nubank, o preço irá oscilar com a oferta e a demanda, ou seja, quando a opção de compra e venda estiver disponível. De acordo com a empresa, "quanto mais clientes quiserem ter Nucoins, dada uma certa quantidade disponível, maior será o preço”.

Nucoin: onde comprar?

As moedas ainda não estão disponíveis para serem compradas, mas a expectativa da empresa é que a opção de compra e venda esteja disponível ainda neste ano. Por enquanto, elas podem ser adquiridas de acordo com critérios e ações determinadas pelo Nubank. Alguns deles são ter idade acima de 18 anos, e se a conta Nu for no Brasil, morar no país. Além disso, é preciso estar inscrito no programa de recompensas da moeda dentro do aplicativo. Os que aceitarem receber as moedas digitais irão recebê-las de forma gratuita e participar do programa de recompensas.

Quais os benefícios de usar Nucoin?

Os benefícios variam conforme o nível do cliente dentro do programa Nucoin Nubank. Mas, no geral, do nível dois ao sete, há cashbacks em Nucoin a cada real gasto com as funções de débito ou crédito dos cartões. O recurso também funciona para cada real usado para comprar criptoativos através do Nubank Cripto.

Outra vantagem é que a cada 50 Nucoins acumulados e congelados, os clientes ganham um bilhete para participar de sorteio com prêmios em dinheiro. Ao todo, cada cliente pode ganhar até 50 deles. Nos níveis seis e sete, o cliente também terá o direito de participar de uma comunidade exclusiva. Além disso, o Nubank está trabalhando em uma rede de parceiros e ainda mais recompensas que serão anunciadas ao longo deste ano.

Como usar o Nucoin no Nubank?

Passo 1. Para usar o Nucoin, é preciso, primeiro, aceitar na carteira. Para isso, basta clicar no campo de foto do perfil e tocar no campo “Nucoin” para ler informações, inclusive os termos de uso;

Passo 2. Em seguida, basta clicar em “Aceitar meus Nucoins” e inserir a sua senha para usar. Em outras versões do app, o acesso pode estar disponível dentro da aba de planejamento e, logo após, em um campo identificado por um cifrão ($).

