O que é TweetDeck? Plataforma será exclusiva para assinantes do Twitter

Lançado em 2008, o TweetDeck é uma ferramenta popular que ajuda usuários na administração de diversas contas do Twitter simultaneamente – por isso, é mais usado por profissionais de mídias sociais ou empresas. A plataforma, que teve uso gratuito desde seu lançamento, recentemente passou a apresentar diversos problemas, como erros nas notificações e falhas de carregamento. De acordo com declarações de Elon Musk, o CEO bilionário do Twitter , o cenário tende a mudar: o TweetDeck ganhará uma versão repaginada em breve, com todos os problemas corrigidos. A má notícia é que o acesso será limitado aos assinantes do Twitter Blue , novo serviço que garantes selos de verificação e outros benefícios às contas na rede social. A seguir, saiba mais sobre o TweetDeck e veja o que se sabe até agora sobre o novo funcionamento.

O que é TweetDeck?

TweetDeck é uma plataforma integrada ao Twitter que garante mais controle e adiciona recursos à rede social. Popular entre usuários avançados e empresas, ele permite que você acompanhe métricas, citações e assuntos relevantes para o seu negócio em tempo real. A ferramenta também possibilita o gerenciamento de diversos perfis do Twitter ao mesmo tempo. É como se fosse uma “central de controle” que também oferece a visualização de diferentes timelines em uma única interface. Outra ferramenta interessante do TweetDeck é a programação de tweets. Ela dispensa a realização de postagens manualmente; basta definir um dia e horário para que a plataforma faça o trabalho.

Como funciona o TweetDeck?

O TweetDeck funciona de maneira simples: após fazer login com sua conta padrão do Twitter, você poderá conectar diversas contas secundárias ao tocar em ‘Contas’, na barra de navegação. Em seguida, será possível programar conteúdos, tweetar, favoritar e responder tweets selecionando os perfils que desejar – ou todos ao mesmo tempo. Todas as informações da plataforma são exibidas via “colunas”, que exibem informações sobre os perfis gerenciados, como notificações e mensagens diretas. Os quadros mostrados na página inicial podem ser personalizados para mostrarem as informações de sua preferência, ou seja, os dados que farão mais sentido na administração de suas redes sociais.

Ainda é possível usar o antigo TweetDeck?

A "versão principal" do TweetDeck continua no ar e, até o momento, o Twitter não anunciou que ela deixará de funcionar. Porém, de acordo com relatos de diversos usuários, a plataforma vem apresentando problemas de funcionamento, como quebras de colunas inteiras e erro no carregamento de postagens. Nesse cenário, a indicação é migrar para a versão beta, que tende a se tornar oficial no futuro, com recursos avançados e uma interface totalmente repaginada. Vale destacar que a migração resolve os problemas atuais, mas muitos usuários ainda poderão ficar sem a plataforma em breve. No início de agosto, o recurso se tornará exclusivo para as pessoas que tenham o serviço de assinatura do Twitter Blue.

Quais são os novos limites de uso diário do Twitter?

Segundo Elon Musk, novos limites chegaram à plataforma para lidar com a raspagem de dados (data scraping), de maneira que os sistemas não se tornem sobrecarregados. O objetivo da medida é melhorar o desempenho do microblog, reduzindo instabilidades; não se sabe, entretanto, quando essas limitações acabarão. Com isso, os assinantes do Twitter Blue só poderão fazer a leitura de até seis mil tweets por dia. Para não assinantes, o número cai para 600 postagens, enquanto novos verificados poderão visualizar somente 300 posts – quando o usuário ultrapassa seus limites, a plataforma apresenta uma mensagem de “Taxa limite excedida”.

Vale citar, ainda, outros limites diários impostos para a rede social: só é possível escrever 2,4 tweets por dia e enviar 500 DM’s; o número de contas seguidas também não pode ser superior a 400. Ainda, usuários somente poderão fazer quatro alterações de e-mail por hora na plataforma.

Quanto custam os novos selos de verificação do Twitter?

No Brasil, existem dois tipos de planos para os usuários que assinarem o Twitter Blue através do navegador: R$ 42 ao mês ou R$ 440 por ano. Já no aplicativo da rede social, os valores ficam um pouco mais altos, custando R$ 60 por mês ou R$ 629 ao ano. O pagamento é realizado via Google Play Store, para celulares Android, ou App Store, para iPhone (iOS).

