O que é Uber Pass? Saiba como funciona a assinatura e se vale a pena

Na lista abaixo, o TechTudo responde a cinco perguntas sobre o Uber Pass. A seguir, você pode conferir como funciona o passe, quais são os descontos oferecidos pelo serviço, como fazer para solicitar ou cancelar e descobrir se o Uber Pass vale a pena para você.

O TechTudo reuniu cinco tópicos para você saber tudo sobre o Uber Pass. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como funciona o Uber Pass? Quais são os descontos do Uber Pass? Como assinar e cancelar o Uber Pass? Qual a diferença do Uber Pass para o Uber Rewards? Uber Pass vale a pena?

1. Como funciona o Uber Pass?

O Uber Pass é um programa de assinatura da Uber que oferece descontos e benefícios nos aplicativos de mobilidade e de delivery da companhia. Anunciado em agosto do ano passado pelo valor mensal de R$ 24,99, o passe tem renovação automática no cartão de crédito, pode ser cancelado sem aplicação de multas ou taxas e garante vantagens principalmente para quem utiliza os serviços da Uber ou Uber Eats com frequência.

2. Quais são os descontos do Uber Pass?

Os descontos variam entre as seções de viagem, delivery de comida e mercado do aplicativo. Para as viagens, o Uber Pass garante um desconto de 10% nas modalidades UberX e Uber Flash. No Uber Eats, as entregas são gratuitas para pedidos acima de R$ 30 e, em mercado, o frete também é grátis para pedidos com valor superior a R$ 100. A Uber também garante suporte prioritário para os assinantes do passe.

3. Como assinar e cancelar o Uber Pass?

A assinatura do programa deve ser realizada pelo próprio app do Uber, na versão para Android ou iPhone. Para concluí-la, você deve acessar o menu lateral do app, localizado no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, tocar sobre "Uber Pass". Na página seguinte, é possível conferir todos os benefícios do passe e, para prosseguir com a assinatura, você deve tocar em "Garanta seu Uber Pass". Depois, basta conferir os dados do cartão de crédito e confirmar a ação novamente.

Cancelar a assinatura do passe não gera taxas nem multas. Caso queira interromper a cobrança automática do próximo mês e deixar de assinar o Uber Pass, você pode cancelar o serviço também por meio do app da Uber. Para isso, vá até o menu lateral do app, toque sobre "Uber Pass" e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Renovação Automática" e desmarque-a. Assim, sua assinatura no Uber Pass não será mais renovada.

4. Qual a diferença do Uber Pass para o Uber Rewards?

O Uber Rewards é um plano de fidelidade da Uber. Ele é gratuito e funciona por meio de pontos: a cada R$ 1 real gasto no Uber Eats ou nas modalidades UberX, UberX VIP e Uber Juntos no app de viagens, você ganha um ponto no Rewards. Já para as categorias Uber Black e Uber Select, são dois pontos a cada R$ 1. Quanto mais pontos acumular, maior será o seu nível no programa de pontos e maior serão os benefícios.

O Uber Rewards tem quatro categorias: Azul, Ouro, Platina e Diamante. As vantagens variam e, enquanto clientes da categoria Ouro têm acesso aos motoristas mais bem avaliados da plataforma, quem é Platina pode escolher rotas e fugir da tarifa dinâmica da Uber. Usuários que completarem 500 pontos no Rewards também podem escolher entre 10% de desconto no UberX ou 20% no próximo pedido no Uber Eats. Ou seja, as vantagens oferecidas por cada um dos programas são diferentes.

5. Uber Pass vale a pena?

O Uber Pass é um programa de benefícios interessante para quem utiliza os serviços da Uber com frequência. Os descontos de 10% em viagens, por exemplo, são mais atrativos para distâncias maiores, mas também são um diferencial para quem solicita muitas corridas pelo app. Já no Uber Eats, a ausência da taxa de frete é um ponto positivo para quem realiza muitos pedidos de delivery ou de mercado.

Se você tem o hábito de solicitar refeições todos os dias da semana em um restaurante com taxa de entrega fixa em R$ 5, por exemplo, em um mês, você gastaria cerca de R$ 150 apenas com o frete do lanche. Como a taxa de entrega passa a ser gratuita em pedidos acima de R$ 30 no Uber Eats, nessas circunstâncias, quem assina o Uber Pass pode economizar até R$ 125 por mês.

A mesma lógica vale para quem solicita muitos UberX e para quem faz pedidos de mercado pela plataforma com certa frequência. Se você se encontra em uma dessas categorias, então o plano pode ser vantajoso para você.

