O que faz seu celular travar? (não são as fotos do seu bichinho)

Existem muitos fatores que podem fazer um celular travar ou "engasgar". Diferente do que muitos pensam, nem sempre a galeria cheia de imagens e vídeos é a principal vilã da performance eficaz do smartphone. Seja o seu celular Android ou iPhone ( iOS ), questões como aplicativos em execução em segundo plano, arquivos de cache acumulados, excesso de recursos de personalização habilitados e sistema operacional desatualizado podem impactar negativamente a fluidez e agilidade do aparelho.

Para garantir um desempenho otimizado e uma experiência de uso mais satisfatória, é recomendado tomar algumas medidas, como encerrar aplicativos desnecessários e manter o sistema operacional atualizado. Ao fazer isso, você contribui para o melhor funcionamento do celular e aproveita ao máximo suas funções, evitando as frustrações de lidar com o dispositivo pouco responsivo. Na lista a seguir, descubra o que faz o seu celular travar e como resolver esse problema.

1. Armazenamento muito cheio

Um dos principais vilões quando se trata da fluidez no uso do celular é o armazenamento cheio. Aplicativos pesados e em desuso ocupam espaço desnecessário, impactando o desempenho do dispositivo e, muitas vezes, deixando-o lento. Para solucionar esse problema, o primeiro passo é verificar o armazenamento do celular e limpar o espaço, removendo aplicativos que não são mais utilizados. Além disso, você também pode transferir fotos, vídeos e outros arquivos para serviços de armazenamento em nuvem, como iCloud ou Google Drive.

Para liberar espaço no armazenamento de celulares Android, vá até as configurações e procure pela opção "Armazenamento" ou "Armazenamento e USB". Então, veja a quantidade total e utilizada de armazenamento. Para fazer a limpeza, toque em "Limpar dados" ou "Liberar espaço". Você terá acesso a uma lista de categorias, como aplicativos, downloads, fotos e vídeos. Em seguida, selecione a categoria desejada e escolha os arquivos que você deseja remover. Feito isso, basta tocar em "Excluir" ou "Liberar".

Para verificar e limpar o armazenamento no iOS, acesse o aplicativo "Ajustes", toque em "Geral" e, em seguida, em "Armazenamento do iPhone". Aguarde alguns segundos enquanto o sistema calcula a quantidade de armazenamento usado por cada aplicativo. Para liberar espaço, toque no aplicativo que você deseja limpar. Você verá a opção "Excluir app" ou "Desinstalar app" e, em alguns casos, poderá também apagar documentos e dados associados ao aplicativo.

Lembre-se de revisar regularmente seu armazenamento para manter seu celular funcionando de maneira eficiente, sem travamentos e com mais espaço livre para o que realmente importa.

2. Sistema operacional desatualizado

Um sistema operacional desatualizado pode causar instabilidades no seu celular, levando a travamentos. É importante verificar regularmente se existem atualizações pendentes para o seu smartphone, porque os updates geralmente trazem melhorias de desempenho, correções de bugs e recursos de segurança aprimorados.

Para verificar e instalar atualizações pendentes no Android, acesse as configurações e role a tela para baixo até encontrar "Sistema" ou "Atualização do sistema". Toque nessa opção e, em seguida, selecione "Atualizações do sistema" ou "Verificar atualizações". Se houver atualizações pendentes, você receberá uma notificação e terá a opção de baixar e instalar os updates. Siga as instruções exibidas na tela para concluir o processo.

Para verificar e instalar atualizações no iOS, abra o aplicativo "Ajustes" e role a tela até encontrar a opção "Geral". Em seguida, procure pela opção "Atualização de Software" e toque sobre ela. O sistema realizará automaticamente uma verificação em busca de atualizações disponíveis para o seu celular. Caso haja updates pendentes, você receberá uma descrição das melhorias e correções que elas trazem. Para iniciar o processo de atualização, toque em "Baixar e Instalar". Certifique-se de que seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e com bateria suficiente, pois o processo pode demorar.

3. Muitos aplicativos rodando em segundo plano

Se você percebe que seu celular está mais lento e travando com frequência, pode ser devido a vários aplicativos rodando em segundo plano. Mesmo quando você não os utiliza diretamente, os apps consomem recursos do sistema, como CPU e memória RAM. Por isso, finalizá-los pode liberar recursos valiosos e melhorar o desempenho do seu celular.

Para encerrar os apps em execução no celular Android, pressione o botão de multitarefa ou o botão quadrado na barra de navegação para ver a lista dos aplicativos recentes. Então, toque e arraste para cima o app que você deseja encerrar. Repita o processo para encerrar outros aplicativos que não estão sendo utilizados.

Na tela inicial do iOS, faça um movimento de deslizar o dedo de baixo para cima até chegar ao centro da tela. Em seguida, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar o aplicativo que você deseja encerrar. Por fim, deslize o dedo para cima para encerrar o app.

4. Cache cheio

Cache são arquivos de aplicativos que ficam armazenados no seu celular. Eles funcionam como uma espécie de "memória rápida" para agilizar o acesso aos apps, já que, com os dados guardados, não é preciso baixar os arquivos novamente. Acontece que, com o passar do tempo, o acúmulo de arquivos pode acabar prejudicando o desempenho do sistema. Portanto, limpe o cache periodicamente para liberar espaço e melhorar a performance do celular.

Além desse procedimento, existem outros que ajudam a liberar espaço na memória RAM do smartphone. Uma dica interessante é ativar o recurso RAM Plus, se ele estiver disponível no seu aparelho. A função permite alocar mais memória RAM para aplicativos em uso.

5. Recursos visuais de personalização habilitados

Apesar de ser divertido personalizar a aparência do seu celular com papéis de parede animados, efeitos de transição e widgets, esses recursos visuais podem consumir recursos do sistema e contribuir para o travamento do smartphone. Desabilitar ou reduzir a quantidade de ferramentas visuais de personalização pode ajudar a melhorar o desempenho do celular, tornando-o mais ágil e responsivo.

Os efeitos visuais dos recursos de tela do sistema IOS podem ser desabilitados pelo app "Ajustes", na opção "Acessibilidade". Lá você pode reduzir a transparência e os movimentos de transição de tela, por exemplo. No Android, acesse as configurações e procure pela opção "Exibição" ou "Tela". Ao tocar sobre ela, você encontrará diversas configurações ajustáveis, como "Brilho", "Contraste", "Tema", entre outras. Basta tocar nas opções desejadas para modificá-las.

6. Bateria velha

Uma bateria desgastada e com capacidade reduzida também pode ser responsável por travamentos frequentes em seu celular. À medida que a peça envelhece, sua capacidade de fornecer energia suficiente ao dispositivo diminui, o que pode afetar negativamente o desempenho. Se você notar que o smartphone trava principalmente quando a bateria está com pouca carga, pode ser um sinal de que é hora de substituí-la. Procure um serviço autorizado ou a assistência técnica da fabricante para obter uma bateria nova e compatível com o aparelho.

Manter seu celular funcionando sem contratempos é essencial para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades que ele oferece. Ao seguir essas dicas e solucionar os problemas mencionados acima, você estará no caminho certo para desfrutar de um smartphone mais rápido, estável e eficiente.

