O que torna um navegador seguro? Veja 5 características fundamentais

1. Sandbox

A tecnologia sandbox é um recurso que limita as operações de sites e programas potencialmente perigosos e, assim, previne riscos. O nome faz referência às "caixas de areia", comumente utilizadas para oferecer segurança a crianças em suas brincadeiras. No contexto dos navegadores, os sites são executados de maneira isolada, impedindo que malwares, spywares e outras ameaças atinjam o computador durante a navegação na web.

Atualmente, a maioria dos navegadores contam com o recurso. É o caso do Google Chrome, que traz o sandbox desde a primeira versão. Mozilla Firefox, Microsoft Edge e o Safari também apresentam a tecnologia — até o finado Internet Explorer chegou a contar com a solução em suas últimas versões.

2. Opção para desabilitar pop-ups

Quem acessou a internet durante os anos 1990 e 2000 está mais do que familiarizado com os pop-ups. Esse é o nome dado às janelinhas que surgem na tela ao acessar uma página da web. No geral, elas não trazem riscos aos usuários, só dificultam a navegação. No entanto, existem sites que utilizam o recurso para exibir anúncios com códigos maliciosos.

Felizmente, os navegadores da atualidade contam com bloqueadores de pop-ups. Dessa forma, as janelinhas só são carregadas com a permissão do usuário. Além de melhorar a experiência de navegação, essa função ajuda a impedir a execução de páginas falsas, que podem trazer riscos ao dispositivo.

3. Bloqueio ou rastreio de cookies

Cookies são pequenos registros da sua navegação por páginas da web. No geral, esses arquivos ajudam a oferecer um uso personalizado em sites, especialmente na oferta de anúncios direcionados, já que guardam, por exemplo, dado sobre o que você curtiu ou não. Contudo, essas informações podem levantar algumas questões de privacidade virtual e ainda atrapalhar o desempenho de alguns endereços.

Por isso, para evitar a coleta de dados, a maioria dos navegadores contam com ferramentas para bloquear cookies. É o caso do Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

4. Habilitação de HTTPS em todos os sites

Utilizado no trânsito de dados entre o navegador e páginas da web, o protocolo HTTP possui uma variante mais segura: o HTTPS. Com essa versão aprimorada, os browsers utilizam uma conexão criptografada, que garante que as informações não sofram interferências durante o trânsito. Esse detalhe aumenta a proteção durante a transferência de arquivos do servidor até o usuário, tornando a navegação mais segura.

Quando o protocolo está em uso, um cadeado no canto esquerda da barra de endereços é exibido. Felizmente, os navegadores da atualidade — como o Chrome, Safari, Firefox e Edge — não só priorizam o HTTPS durante a navegação, como também alertam os usuários quando a conexão não é criptografada.

5. Bloqueio de Javascript

Assim como o pop-up, o Javascript não é um risco. Muito pelo contrário: é por meio dele que a web possui páginas animadas e com efeitos que melhoram a experiência da navegação. No entanto, o recurso também é utilizado por hackers para fins maliciosos — e, por isso, os navegadores atuais oferecem uma opção para desativar o Javascript.

Vale lembrar, contudo, que o bloqueador de Javascript deve ser utilizada apenas em casos extremos, já que a maioria das páginas da web não funcionam adequadamente sem o Javascript. O próprio YouTube, por exemplo, deixa de carregar os vídeos quando o recurso está desabilitado.

