O Twitter já foi verde? Veja a trajetória de logos do site, que agora é X

O Twitter foi comprado por Elon Musk e é, agora, conhecido como X. A rede social ficou conhecida pelo logo do passarinho azul, mas você sabia que, antes da mudança feita pelo dono da Tesla, o microblog já havia tido outras identidades visuais? Desde o seu lançamento em 2006, ele já foi representado por letras e tinha inclusive outra paleta de cores. Com a atual alteração, Musk pretende alinhar a identidade da rede social com suas outras empresas, que há muito tempo incorporam o “X” em seus nomes e produtos, mas os logos antigos tinham motivos diferentes. A seguir, relembre a trajetória visual do Twitter.

Logo verde: a primeira versão

Antes de se tornarem conhecidas, muitas das gigantes da tecnologia e mídia social que são populares hoje tinham logotipos bastante diferentes, e o Twitter é um exemplo disso. Embora hoje em dia o microblog seja instantaneamente associado ao azul, seus primeiros logos eram compostos predominantemente por tons de verde, com um efeito de gota d'água. No entanto, esses primeiros designs nunca chegaram a ser utilizados publicamente.

Outra curiosidade presente nos primeiros designs, que foram criados por Biz Stone, um dos fundadores do Twitter, é o próprio nome da plataforma. Inicialmente, a rede social seria chamada de “Smssy” e, posteriormente, “Twttr”. O primeiro tweet foi postado por Jack Dorsey em 21 de março de 2006, e trazia a mensagem “Apenas configurando meu twttr”. Além disso, diversos designs apresentavam o slogan “An Odeo thingy”.

Logo de lançamento: o primeiro azul

Para o lançamento do Twitter ao público, a companhia contratou a designer Linda Gavin para criar um novo logo, que foi utilizado de 2006 até 2010. O primeiro logotipo oficial da plataforma apresentava o nome “Twitter” em um tom de azul claro.

A fonte apresentava formas suaves e arredondadas, sem serifa, que se fundiam harmoniosamente, enquanto um delicado contorno branco criava um efeito de leveza, assemelhando-se a uma bolha. A ideia da designer era de que a combinação de elementos conferisse uma aparência amigável ao logotipo.

Em 2010, o passarinho Larry

De 2010 a 2012, o logotipo passou por mudanças significativas, abandonando as bolhas brancas ao redor e incorporando um novo elemento: um pássaro. Esse pássaro azul claro foi adquirido por apenas US$ 15 do designer gráfico britânico Simon Oxley, pela plataforma iStock.

O pássaro em questão recebeu o nome de Larry, uma homenagem ao lendário jogador de basquete Larry Bird. Se você foi um dos primeiros usuários da plataforma, certamente se recordará dessa figura esguia e serena, com um olho estilizado, posicionado como se estivesse pousado em um galho. No entanto, devido a restrições que impedem o uso de imagens do iStock como logotipos oficiais, o Twitter se viu obrigado a abandonar o pássaro de Oxley como parte de sua identidade visual.

Em 2009, inspirado na imagem de pássaro do Oxley, Biz Stone concebeu uma representação única que o Twitter poderia adotar como seu símbolo. Em colaboração com o designer Philip Pascuzzo, eles deram forma ao design inicial do primeiro logotipo com a figura de um pássaro, destinado a ser incorporado à identidade visual da plataforma. Um ano mais tarde, aprimoraram ainda mais o logotipo, desenvolvendo uma nova versão com traços menos caricatos.

Em 2012, só o passarinho diz tudo

Em 2012, o Twitter havia se tornado uma marca sólida, e o pássaro era facilmente reconhecível. Doug Bowman, ex-diretor criativo da empresa de rede social, resumiu perfeitamente ao dizer: “O Twitter é o pássaro, o pássaro é o Twitter”, durante o anúncio da reformulação do logotipo na época.

A nova versão do logotipo retirou a palavra 'Twitter' e redesenhou o ícone do pássaro, resultando em uma figura com um corpo e bico apontando para o céu, simbolizando esperança, liberdade e progresso. O novo pássaro era mais elegante, lembrando um pássaro azul da montanha com traços de beija-flor.

Uma diferença marcante em relação às versões anteriores, denominadas de “Larry Bird” em homenagem à lenda do Boston Celtics, é que essa versão ficou conhecida simplesmente como “Twitter Bird”.

Em 2022: a compra de Elon Musk e o dogecoin

Em 3 de abril de 2023, os usuários do Twitter foram surpreendidos com uma curiosa troca: o logotipo da rede social foi substituído temporariamente pelo rosto do famoso “Doge”, o cão símbolo da criptomoeda Dogecoin. Elon Musk atribuiu a mudança a uma sugestão feita por um usuário em março de 2022.

A Dogecoin é uma moeda virtual que surgiu em 2013 e foi criada a partir de um código aberto na blockchain. No entanto, em junho de 2022, Musk foi alvo de um processo que o acusava de participar de um suposto esquema de pirâmide relacionado ao Dogecoin. Diante disso, a mudança do logotipo também pode ser interpretada como uma espécie de “brincadeira” relacionada ao processo em andamento ou até mesmo como uma estratégia para valorizar ainda mais a moeda, que naquele momento registrou um aumento significativo, passando de cerca de 8 para 10 centavos de dólar.

Em 2023: X de Show da Xuxa?

Após a aquisição do Twitter por Elon Musk, em 27 de outubro de 2023, ele finalmente mudou o logotipo no último domingo (23). A mudança faz parte de um processo de rebranding anunciado por Musk em seu Twitter : “em breve, daremos adeus à marca Twitter e a todos os pássaros azuis”. Nesta segunda (24), os usuários já se depararam com a nova logo: um "X".

A intenção por trás dessa mudança, de acordo com Musk, é alinhar a rede social com a identidade de suas outras empresas, que já incorporam o “X” em seus nomes e produtos há algum tempo.

A fonte utilizada pelo logotipo parece ter sido enviada por Sawyer Merritt, que diz que foi baseada em uma fonte encontrada online. Por isso, ela se assemelha muito a um glifo dos Alfabetos Especiais — Unicode Mathematical Double-Struck Capital X. Além disso, Musk anunciou que o domínio “x.com” agora redirecionará para o Twitter, solidificando ainda mais essa mudança.

