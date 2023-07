O volume do seu fone de ouvido está muito alto? Veja 7 formas de saber

Usar fone de ouvido em volumes muito altos pode causar prejuízos à saúde, especialmente se o uso é prolongado e recorrente. Algumas consequências negativas envolvem a perda gradual da audição, tontura, zumbido constante e até a produção excessiva de cera no canal auditivo. Para ajudar a evitar estes danos, muitos dispositivos apresentam alertas ao usuário quando o volume usado ultrapassa o nível considerado seguro. Também existem aplicativos que medem o volume em decibéis, e é possível conferir o nível do som fazendo um teste de voz.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado ouvir música em fones a um volume de 85 dB por cerca de oito horas diárias, mas com os recursos cada vez mais avançados dos acessórios para imersão sonora, como o cancelamento de ruído, é comum ultrapassar este limite sem nem se dar conta. A seguir, entenda o volume indicado para fones de ouvido e veja sete formas de descobrir se o seu fone de ouvido está muito alto.

Qual é o volume ideal para ouvir música com fone de ouvido?

O volume do som é medido em decibéis (dB), e, em fones de ouvido, o recomendado pela OMS é que se use um limite de 85 dB de volume, o que equivale a cerca de 60% da capacidade da maioria dos dispositivos, por apenas 8 horas diárias. Para entender esse número, basta comparar o dado com outras situações do dia a dia. O nível de som de uma conversa tende a ficar em 60 dB, já o trânsito pode variar entre 70 e 80 dB, e um secador de cabelo produz entre 90 e 95 dB.

Diversos tipos de som podem causar danos aos ouvidos se forem contínuos, porém, a exposição prolongada a volumes acima dos 85 dB é sempre considerada danosa. A maioria dos fones de ouvido tem capacidade de volume de até 100 ou 105 dB, o que é consideravelmente mais alto do que o volume considerado seguro. Por isso, é recomendado respeitar a regra de manter o volume no máximo em 60% para manter a saúde auricular.

Fone de ouvido faz mal?

O uso de fones de ouvido em volumes muito altos pode resultar em vários problemas de saúde, sendo o mais comum a perda auditiva. Além da perda auditiva, o uso contínuo de fones de ouvido em volumes elevados pode resultar em um fenômeno chamado “tinnitus”, que é um zumbido constante nos ouvidos. A exposição prolongada a volumes altos também pode levar à hipersensibilidade ao som, uma condição conhecida como hiperacusia. Além dessas preocupações com a saúde, ouvir música em volumes muito altos também pode levar a distrações e a uma falta geral de conscientização sobre o ambiente, que pode ser perigoso em algumas situações.

A seguir, confira formas de saber se o volume do seu fone de ouvido está muito alto que podem te ajudar a manter a segurança no dia a dia.

1. Cheque o controle de volume

Como já foi dito anteriormente, o volume máximo indicado como seguro para fones de ouvido se aproxima aos 60% da capacidade do dispositivo de reprodução. Essa regra não é exata, já que depende de variações em cada aparelho e em cada pessoa, mas oferece uma boa referência de segurança. Para implementar efetivamente essa regra, familiarize-se com as indicações visuais de volume em seus dispositivos de áudio e busque ficar sempre ligeiramente abaixo dos 60% para garantir a margem de erro.

Além disso, vários dispositivos modernos oferecem a opção de limitar o volume máximo automaticamente. Verifique o manual do usuário ou as configurações de áudio de seu dispositivo para saber se essa opção está disponível. Se sim, configure-a lembrando da regra dos 60%.

2. Segure o fone com o braço estendido

Para conferir se o seu fone de ouvido está muito alto, segure o aparelho na sua frente com o braço estendido. Se você ainda estiver conseguindo ouvir a música reproduzida de forma clara, o volume está acima do indicado. Esse é um teste subjetivo, mas que pode ajudar no dia a dia. Para que o teste seja o mais efetivo possível, escolha uma música que você não sabe a letra e faça o teste em um local silencioso.

Se você estiver em um ambiente com outras pessoas, em vez do teste, pode perguntar a elas se conseguem ouvir o som dos seus fones. Se a resposta for positiva, é provável que o volume dos seus fones de ouvido estão acima do nível seguro.

3. Teste de voz

O teste de voz é um método simples, porém eficaz, para avaliar se o volume de sua música está muito alto. Quando estiver usando os fones, tente manter uma conversa em um nível de voz normal. Se você perceber que não consegue ouvir sua própria voz, não conseguir compreender bem o seu colega ou se precisa falar mais alto do que o normal, provavelmente o volume do seu fone está muito alto. Vale lembrar que essa dica não funciona para fones com cancelamento de ruído.

4. Aplicativos de medição de decibéis

Atualmente, existem muitos aplicativos de medição de decibéis que você pode baixar em seu smartphone, como o Decibelímetro, disponível para Android, e Decibel X: dB, para iOS. Para fazer a medição, comece a reproduzir um áudio em seu fone e aproxime-o o máximo possível do microfone do celular para visualizar o volume do dispositivo em decibéis. Lembre-se de que a precisão desses apps pode variar e que eles devem ser usados como uma referência, e não como uma medida definitiva do nível de som.

Caso você trabalhe com áudio, pode ser interessante investir em um medidor de som profissional. Com esses dispositivos, é possível testar, de forma simples e mais confiável, o volume em decibéis dos seus fones de ouvido. Basta posicionar o microfone do aparelho dentro da concha do seu headphone ou o mais próximo possível do seu fone intra-auricular para fazer a medição.

5. Faça um teste básico de audição

Existe uma espécie de "zumbido" que é natural à audição humana, apesar de não ser sempre audível. Porém, o uso excessivo de fones de ouvido em volumes altos tende a aumentar, mesmo que temporariamente, o volume desse som, que caracteriza o nível básico de audição de cada pessoa.

Para testar a qualidade do seu canal auditivo, tire de dois a três dias de folga dos fones de ouvido. Depois, em um local silencioso, coloque tampões de ouvido de espuma e tente se concentrar na sua audição. Você deve ouvir um "zumbido" leve e bem baixo. Retome o uso normal do fone de ouvido e, em seguida, faça o teste novamente. Se o "zumbido" estiver mais alto, é provável que o volume dos seus fones esteja muito alto.

6. Cheque se há sintomas de perda de audição

Para uma avaliação mais precisa do volume adequado para seus fones de ouvido, considere consultar um profissional de saúde auditiva. Eles têm a capacidade de realizar exames auditivos detalhados, que podem identificar qualquer dano auditivo existente e fornecer recomendações personalizadas para o volume ideal de seus fones de ouvido.

Pode ser a hora de consultar um médico se você tem experienciado sintomas recorrentes como dificuldade de entender palavras em conversas e de ouvir em ambientes barulhentos, necessidade constante de aumentar o volume dos fones, zumbidos altos e recorrentes no ouvido.

