Onde assistir à Missão Impossível? Relembre filmes e elenco da franquia

Nesta quarta-feira (12), o sétimo filme da saga, Missão: Impossível: Acerto de Contas – Parte 1, chega aos cinemas. McQuarrie retorna pela terceira vez à direção, enquanto Tom Cruise assume mais uma vez o papel de Hunt. Para relembrar tudo o que aconteceu ao longo dos seis filmes e preparar o público para a estreia, o TechTudo listou todos os filmes da franquia Missão Impossível. Veja a seguir.

Sétimo filme da franquia, Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 1, chega aos cinemas nesta semana

Missão: Impossível 1 (1996)

No primeiro filme, dirigido por Brian De Palma (Scarface), Ethan Hunt se torna suspeito de sabotar uma grande missão da IMF. Sozinho, o agente secreto deverá revelar o verdadeiro culpado e salvar a sua reputação — e a própria vida. Além de Tom Cruise, Jon Voight (Perdidos na Noite), Emmanuelle Béart (8 Mulheres), Jean Reno (O Profissional) e Ving Rhames (Pulp Fiction) dão vida a Jim Phelps, Claire, Franz Krieger e Luther, respectivamente.

A estreia da franquia levou nota 7,1 no IMDb e 71% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O lançamento foi um sucesso, se tornando uma das maiores bilheterias do cinema em 1996 e superando a marca de U$450 milhões em todo o mundo. A produção também foi indicada a diversos prêmios, como o Satellite Awards.

Missão:Impossível 1 apresentou Tom Cruise como Ethan Hunt em 1996

Missão: Impossível 2 (2000)

Na continuação do longa, o agente secreto passa por diversos locais — Estados Unidos, Espanha e Austrália — para impedir a liberação de uma arma biológica, criada em laboratório e conhecida como Chimera. Quem está por trás dos planos maquiavélicos é Sean Ambrose, interpretado por Dougray Scott (Enigma). Para detê-lo, Hunt contará com ajuda de Nyah Hall (Thandie Newton), e do já conhecido amigo Luther.

A direção ficou por conta de John Woo (A Outra Face), e o filme foi indicado ao Critics Choice Awards pela trilha sonora. Tom Cruise também garantiu o prêmio de Melhor Ator no MTV Movie Awards. A sequência é avaliada com nota 6,1 no IMDb, 56% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes e acumulou uma bilheteria internacional superior a U$546 milhões.

A saga de Missão: Impossível retorna para a sequência já nos anos 2000

Missão: Impossível 3 (2006)

Em um longa dominado por flashbacks, o espião Ethan Hunt está com uma nova vida. Aposentado das missões, ele treina novos agentes da IMF e segue sua rotina tranquila ao lado da noiva Julia, interpretada por Michelle Monaghan (Ecos). Tudo muda quando ele deve voltar ao trabalho, já que uma de suas maiores alunas, Lindsey, é raptada por Owen Davian. Os papéis pertencem a Keri Russell (O Som do Coração) e Philip Seymour Hoffman (Capote), respectivamente.

O terceiro filme de Missão: Impossível tem direção de J.J Abrams (franquia Star Wars) e possui a menor bilheteria da franquia, arrecadando cerca de U$398 milhões. No IMDb, o título acumula nota 6,9 e tem 71% de aprovação dos críticos registrados no Rotten Tomatoes.

Em Missão: Impossível 3, Ethan (Cruise) está noivo de Julia (Monaghan)

Missão: Impossível - Protocolo Fantasma (2011)

Em Missão: Impossível - Protocolo Fantasma, o quarto da franquia, o protagonista é alvo do Presidente dos Estados Unidos, após se tornar suspeito de um bombardeio em Moscou. Ethan Hunt luta para provar a sua inocência e salvar a reputação de toda a sua agência. Além dos nomes já citados, os atores Jeremy Renner (Gavião Arqueiro), Simon Pegg (The Boys) e Paula Patton (Dose Dupla) integram o elenco como William Brandt, Benji Dunn e Jane Carter, respectivamente.

Brad Bird (Ratatouille) ficou responsável por dirigir esta sequência, avaliada com nota 7,4 no IMDb e garantiu 93% de críticas positivas no Rotten Tomatoes. Tom Cruise foi indicado a Melhor Ator no MTV Movie e no Teen Choice Awards pelo longa. A bilheteria do quarto filme bateu recorde, superando a marca de U$694 milhões em todo o mundo.

Missão: Impossível - Protocolo Fantasma rendeu indicações de Melhor Ator a Tom Cruise

Missão: Impossível - Nação Secreta (2015)

Christopher McQuarrie (No Limite do Amanhã) estreia na direção do quinto filme da franquia. Desta vez, Hunt não consegue evitar um ataque terrorista e colhe as consequências do fracasso. No enredo, o agente e seus aliados devem lutar contra a facção criminosa Sindicato, e outras organizações secretas, que desejam destruir a IMF.

Rebecca Ferguson (Duna) é novo nome do elenco e dá vida a Ilsa Faust. Alec Baldwin (Simplesmente Complicado) também aparece como Alan Hunley. O longa acumulou U$682,7 milhões pelo mundo e chegou a ser indicado a Melhor Filme de Ação no Critics Choice Awards. Nos sites agregadores, a obra tem nota 7,4 no IMDb e 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

O filme Missão: Impossível - Nação Secreta tem 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes

Missão: Impossível - Efeito Fallout (2018)

No filme mais recente de Missão Impossível, Ethan Hunt toma a decisão ousada de salvar a própria equipe e não completa a missão de recuperar o plutônio. Assim, a humanidade entra em risco a partir do momento que as armas nucleares chegam em vilões com planos catastróficos. Além dos nomes já conhecidos, Henry Cavill (The Witcher) interpreta August Walker, enquanto Angela Bassett (Pantera Negra) é Erica Sloane. Vanessa Kirby (The Crown) atua no papel de Alanna Mitsopolis.

Missão: Impossível - Efeito Fallout é o primeiro filme da saga a ter o retorno de um diretor, com Christopher McQuarrie novamente ao comando. O longa se tornou o mais lucrativo da franquia, com U$791 milhões arrecadados em bilheteria. O filme acumula 7,7 no IMDb, 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu uma indicação ao BAFTA pelos efeitos sonoros.

O filme Missão: Impossível - Efeito Fallout teve novamente direção de Christopher McQuarrie

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1 (2023)

No novo filme, que será lançado nesta quarta-feira (12), o agente deve novamente lutar contra o tempo para salvar toda a humanidade. O personagem de Cruise precisa mostrar o seu potencial e não permitir que uma arma poderosa caia em mãos erradas. Christopher McQuarrie atua como diretor pela terceira vez, assim como os atores Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg e Angela Bassett.

Esai Morales (Ozark) chega à franquia como o antagonista Gabriel e o ator Henry Czerny faz grande retorno como o diretor Eugene Kittridge, personagem relevante no primeiro filme da saga. Com algumas avaliações antecipadas, Missão Impossível 7 acumula 8,3 no IMDb e 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

