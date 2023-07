Os 7 piores erros que muita gente comete na hora de comprar um celular

1 de 7 Saiba o que evitar na hora de comprar o seu próximo celular — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Saiba o que evitar na hora de comprar o seu próximo celular — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

1. Não pensar bem nas suas necessidades

Há celulares de todos os jeitos: com baterias grandes, com muitas câmeras, com melhor desempenho e por aí vai. As possibilidades são quase que infinitas. Mas nem sempre uma opção que é melhor para um determinado público, ou o modelo mais completo, será a opção ideal para o seu uso diário.

Antes de comprar um smartphone novo, questione-se para saber qual é a sua verdadeira necessidade. Afinal, se a sua prioridade é jogar no dia a dia, pode ser melhor comprar um celular gamer, com processador top de linha e tela com alta taxa de atualização. A mesma coisa vale para quem usa o telefone para trabalho: você não precisa do iPhone mais recente, por exemplo, apenas para acessar a caixa de e-mail e enviar mensagens.

2. Não comparar preços e especificações

Existem smartphones para todos os tipos de público. Mesmo dentro de um segmento específico, há modelos diferentes com vantagens próprias que vão além do preço e pesam na hora de fazer a escolha final. Por isso, é importante verificar a ficha técnica e até compará-los lado a lado, para saber se a opção realmente faz sentido para você.

Confira suas verdadeiras necessidades antes de comprar um celular novo

Imagine, por exemplo, que há dois celulares com boas câmeras, mas um tem tela de 5,4 polegadas e preço mais acessível, enquanto o outro tem um display de 6,1 polegadas e um valor maior. O que faz mais sentido para você: um smartphone com visor menor ou maior? Ou o que vale mais para você, nessa situação: economizar ou ter um painel com mais espaço? É necessário fazer reflexões como essas no momento da escolha.

3. Desprezar modelos mais antigos

Não é porque um aparelho não foi lançado no último ano que ele não é bom. Vamos usar o iPhone 14 como exemplo. O celular da Apple possui o mesmo processador que o seu antecessor, o iPhone 13. Ou seja, ao comprar o modelo anterior, você terá um smartphone bem semelhante, e ainda vai economizar um bom dinheiro na hora da compra.

Comprar o iPhone 13 pode ser mais vantajoso do que comprar o iPhone 14

Mas esta vantagem não diz respeito apenas à Apple. Na Samsung, por exemplo, você pode comprar o Galaxy S22 no lugar do Galaxy S23 e, mesmo assim, contar com um celular com câmeras excepcionais e bom desempenho. O mesmo é válido para modelos de outras fabricantes. No entanto, lembre-se de verificar a política de atualizações do aparelho antes de adquiri-lo.

4. Não levar o armazenamento em conta

O armazenamento é um dos maiores gargalos para quem mantém o celular no bolso por muitos anos. Afinal, se hoje apenas 64 GB são necessários para determinado usuário, com o tempo essa quantidade pode não ser mais suficiente. Por isso, é importante avaliar bem a quantidade de memória interna do smartphone antes de adquiri-lo. Nesse momento, pense tanto no uso atual quanto no futuro.

O armazenamento é um dos fatores importantes a ser levado em consideração na hora de comprar o celular

Essa dica ganha mais peso se você opta por celulares sem entrada para cartão de memória, como o iPhone e os modelos mais recentes da linha Galaxy S, que impedem a expansão do armazenamento via microSD. Resumindo: você pode gastar mais hoje, mas não precisará trocar de celular daqui a algum tempo só porque o armazenamento está insuficiente.

5. Não considerar o processador do celular

O processador é o coração do celular. Além de afetar diretamente a velocidade no uso, o componente também causa impacto na qualidade das fotos e vídeos feitos pelo smartphone, na conexão com redes móveis e muito mais. O chipset afeta ainda a autonomia da bateria: se ele não for eficiente, o smartphone terá um uso limitado, mesmo com uma peça de 5.000 mAh.

Processadores top de linha, como o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, conferem melhor desempenho ao celular

É por isso que, além de comparar o tamanho da tela, câmeras, armazenamento e mais, você deve analisar o processador com calma. Muito do sucesso do smartphone depende da performance dele. No entanto, vale ressaltar que o chipset não é o único componente que determina a velocidade do celular. Na hora de escolher o aparelho, verifique também a memória RAM e o tipo de armazenamento empregado.

6. Não ler reviews online

Algumas opções de celulares não valem a pena, seja pelo preço elevado ou porque não oferecem tudo aquilo que foi prometido pelo fabricante. Para conhecer melhor o smartphone antes da compra e fazer uma escolha mais certeira, é recomendado ler ou assistir a reviews. Nesse tipo de conteúdo, jornalistas e especialistas em tecnologia testam o aparelho e contam suas impressões a respeito. Assim, você pode descobrir se as câmeras do smartphone são boas, se o desempenho está dentro do esperado, quais problemas apresenta no dia a dia, entre outras coisas.

Consumir reviews antes da compra é necessário para verificar se o celular é tudo aquilo que a marca promete

7. Gastar pouco para não se arrepender

Os melhores celulares, no geral, são bem mais caros. Diante dessa situação, encaramos o seguinte dilema: vale a pena gastar um pouco mais em um modelo melhor ou é melhor economizar comprando um smartphone mais simples? Poupar é sempre uma boa saída, no entanto, nessas horas, essa alternativa pode trazer mais decepções do que soluções.

Nem sempre economizar é uma boa opção

Antes de fazer a compra, verifique se o modelo está realmente alinhado aos seus requisitos. Como explicado anteriormente, há diversos modelos de telefones para atender a diferentes públicos específicos. Assim, se você optar por um aparelho mais barato mas que não atende as suas necessidades, futuramente, será preciso gastar ainda mais comprando um outro celular.

