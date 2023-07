Pânico: relembre filmes, ordem e elenco da franquia de terror slasher

A franquia Pânico é uma das mais importantes produções de terror já produzidas. Com seis títulos lançados, a primeira obra estreou em 1996 com o longa-metragem Pânico, criado por Kevin Williamson (Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado). Responsável por dar novo fôlego aos filmes de terror e revitalizar o subgênero slasher, a produção usou e abusou de muita tensão e jump scares (sustos repentinos), mas também conquistou o público por satirizar clichês do gênero cinematográfico.

Após o primeiro filme, vieram as produções de 1997 e 2000, que formaram a trilogia inicial estrelada por Neve Campbell (Garotas Selvagens), David Arquette (Nunca Fui Beijada) e Courteney Cox (Friends). Em 2011, os atores se reuniram para uma quarta continuação. Recentemente, a franquia retornou aos cinemas com os filmes Pânico (2022) e Pânico VI (2023). Veja, a seguir, mais informações sobre a franquia de terror slasher.

Pânico VI, o filme mais recente da franquia, foi lançado nos cinemas em março de 2023 e está disponível no Prime Video

Pânico

O longa-metragem de 1996 nasceu da parceria entre Kevin Williamson, roteirista fascinado por filmes de terror, e o diretor Wes Craven (A Hora do Pesadelo). Com uma história que referenciava outros títulos do gênero, a produção foi um sucesso comercial, arrecadando mais de US$ 173 milhões e figurando entre as quinze maiores bilheterias daquele ano. Em sua trama, ambientada na fictícia cidade de Woodsboro, a estudante Sidney Prescott (Neve Campbell) passa a ser perseguida por um serial killer que usa uma máscara em forma de grito.

Disponível no Paramount+, HBO Max e Globoplay, a obra conta também com Drew Barrymore (Como Se Fosse a Primeira Vez) e Matthew Lillard (Scooby-Doo) no elenco. Bem recebido pela crítica e pelo público, o filme teve aprovação de 81% (selo “Fresco”) da imprensa no Rotten Tomatoes e nota 7,4 dos fãs no IMDb.

Pânico (1996) tem como protagonista a estudante do Ensino Médio, Sidney Prescott

Pânico 2

Lançado no ano seguinte, Pânico 2 também tem direção de Wes Craven e, assim como seu antecessor, teve uma trilha sonora bastante elogiada pela crítica. Neste título, ambientado algum tempo depois dos acontecimentos do primeiro, Sidney Prescott volta a ser perseguida por um assassino, após seu drama ganhar repercussão e ser transformado em filme.

Além de Sidney, estão de volta à história o xerife Dewey Riley (David Arquette), a repórter Gale Weather (Courteney Cox), o aficcionado por filmes de terror Randy Meeks (Jamie Kennedy) e o desafeto da protagonista, Cotton Weary (Liev Schreiber). Disponível no Paramount+, HBO Max e Globoplay, o filme arrecadou mais de US$ 172 milhões em bilheteria mundial e teve aprovação de 82% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e levou nota 6,3 do público no IMDb.

Pânico 2 (1997) faz uma brincadeira com a própria trama ao analisar como funcionam as continuações de filmes de terror

Pânico 3

O filme de 2000 dirigido por Wes Craven, estava inicialmente programado para encerrar a franquia. Escrito por Ehren Kruger (Dumbo), Pânico 2 se passa alguns anos após a história original e acompanha uma agora reclusa Sidney Prescott, quando ela decide enfrentar um assassino que vem matando atores em um set de filmagens.

Além dos nomes já conhecidos do público, o filme também conta com Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) e Parker Posey (Beau Tem Medo) em seu elenco. Embora tenha feito uma bilheteria mundial de US$ 161,8 milhões, o título é considerado por muitos o mais fraco da série, alcançando uma avaliação de 41% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,6 no IMDb. Assim como seus antecessores, ele está disponível nos catálogos do Paramount+, HBO Max e Globoplay.

Pânico 3 (disponível no Paramount+, HBO Max e Globoplay) encerra a trilogia original da franquia

Pânico 4

Lançado em 2011 e ambientado quinze anos após os eventos originais da franquia, Pânico 4 marcou o retorno do roteirista Kevin Williamson para a série de filmes. Apostando mais uma vez em uma trama slasher, mas que referencia e analisa outros filmes de terror, o título foi o último dirigido por Wes Craven, que faleceu em 2015. Na trama, ao voltar para a cidade de Woodsboro para divulgar seu livro, Sidney Prescott se depara mais uma vez com uma onda de assassinatos provocados pelo mascarado Ghostface.

Além do retorno do trio de protagonistas, o longa-metragem contou com adições de peso ao seu elenco, como Emma Roberts (Scream Queens), Hayden Panettiere (Heroes), Anthony Anderson (Black-Ish), Alison Brie (Community) e Adam Brody (The OC). Disponível no Amazon Prime Video e Globoplay, o filme teve uma bilheteria mundial de US$ 97,2 milhões, além de ter conquistado a nota 6,2 do público no IMDb e a aprovação de 60% da crítica no Rotten Tomatoes.

Pânico 4 (disponível no Prime Video e Globoplay) é o filme menos rentável da franquia

Pânico

Chamado apenas de Pânico, o quinto filme da franquia levou mais dez anos para ser produzido, estreando nos cinemas em 2022. Escrito por James Vanderbilt (Mistério no Mediterrâneo) e Guy Busick (Casamento Sangrento), o longa foi dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, dupla que também trabalhou junta em O Herdeiro do Diabo. Ambientada mais uma vez na cidade de Woodsboro, a trama se passa 25 anos após os eventos originais e acompanha um novo grupo de vítimas, ligadas aos assassinatos do passado.

Embora Jenna Ortega (Wandinha) e Melissa Barrera (Em Um Bairro de Nova York) estejam entre os destaques do novo grupo de jovens, o já famoso trio de protagonistas também retorna para a produção, que ainda conta com Dylan Minnette (13 Reasons Why) e Jack Quaid (The Boys) no elenco. Disponível no Telecine via Globoplay, o filme manteve a popularidade da franquia e arrecadou US$ 137,7 milhões de bilheteria global. Com uma recepção no geral bastante amistosa, ele ganhou nota 6,3 no IMDb e aprovação de 76% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes.

Pânico de 2022 (disponível no Telecine) conta com Jenna Ortega em seu elenco

Pânico VI

O sexto filme da franquia Pânico foi lançado em março de 2023. Única sequência a não contar com a atriz Neve Campbell, o longa-metragem traz, as atrizes Courtney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Hayden Panettiere em seus antigos papéis. Escrito por James Vanderbilt e Guy Busick e dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, o título acompanha alguns sobreviventes das perseguições anteriores morando em New York e sendo caçados por um novo Ghostface.

Disponível no catálogo do Claro TV+ e para aluguel em plataformas como o Amazon Prime Video, o filme arrecadou US$ 168,8 milhões em bilheteria global. Com um elenco que ainda tem Liana Liberato (Confiar) e Tony Revolori (O Grande Hotel Budapeste), o título teve uma boa repercussão entre a crítica e o público, conseguindo aprovação de 76% (selo “Fresco”) da imprensa especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,6 dos fãs no IMDb.

Pânico VI (2023) é ambientado fora da fictícia cidade de Woodsboro

Confira o trailer de Pânico (1996)

