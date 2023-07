Para passar o tempo: 10 filmes divertidos para assistir nas férias escolares

Pensando nisso, o TechTudo elencou 10 filmes divertidos para assistir nas férias escolares. A lista foi feita levando em consideração sites de referência e títulos com boa repercussão entre o público e a crítica. Confira mais detalhes a seguir.

2 de 12 Matilda - O Musical é uma nova releitura do filme clássico de 1996 — Foto: Divulgação/Netflix Matilda - O Musical é uma nova releitura do filme clássico de 1996 — Foto: Divulgação/Netflix

Enola Holmes (Netflix)

Lançado em 2020, o filme leva o nome de sua protagonista, a irmã do famoso detetive Sherlock Holmes. A trama acompanha a jornada de Enola que precisa despistar o seu irmão para conseguir desvendar o desaparecimento de sua mãe. A atriz Millie Bobby Brown (Stranger Things) dá vida a personagem-título, além dos atores Henry Cavill (The Witcher) e Sam Clafin (Daisy Jones & The Six) que também fazem parte do elenco.

O filme conta com direção de Harry Bradbeer (Fleabag). No Rotten Tomatoes, a produção alcançou aprovação de 91% dos críticos e 71% do público. No IMDb, sua pontuação é 6,6.

3 de 12 O filme Enola Holmes conta com os atores Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Sam Claflin — Foto: Divulgação/Netflix O filme Enola Holmes conta com os atores Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Sam Claflin — Foto: Divulgação/Netflix

Homem-Aranha: No Aranhaverso (Disney+, Claro TV+, Paramount+, NOW)

O longa lançado em 2018 acompanha a história de Miles Morales, um jovem que se torna o herói de sua realidade e, juntamente com outros cinco Homens-Aranhas de outras dimensões, luta para impedir uma ameaça ao planeta. A produção conta com a direção de Bob Persichetti (Gato de Botas), Peter Ramsey (A Origem dos Guardiões) e Rodney Rothman (Ressaca de Amor), e conquistou o Oscar de Melhor Animação. No IMDb, sua nota é 8,4. Já no Rotten Tomatoes, o filme alcançou aprovação de 97% dos críticos e 94% da audiência.

4 de 12 Em Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), Miles Morales é o protagonista da animação — Foto: Reprodução/Marvel Entertainment Em Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), Miles Morales é o protagonista da animação — Foto: Reprodução/Marvel Entertainment

Lançado em 2022, o filme Lightyear traz como protagonista o personagem da franquia Toy Story, Buzz Lightyear, e suas aventuras no espaço. O protagonista conta com a narração do ator Chris Evans, conhecido por interpretar o Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel. Dirigida por Angus MacLane (Os Incríveis), a produção alcançou aprovação de 74% dos críticos e 84% da audiência no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua pontuação é 6,1.

5 de 12 No filme solo de Buzz Lightyear, quem dá voz ao patrulheiro é o ator Chris Evans, o Capitão América do MCU — Foto: Divulgação/Disney+ No filme solo de Buzz Lightyear, quem dá voz ao patrulheiro é o ator Chris Evans, o Capitão América do MCU — Foto: Divulgação/Disney+

O filme Luca, lançado em 2021, acompanha a história da forte amizade entre um ser humano e um monstro marinho camuflado. Além de contar com a direção de Enrico Casarosa (Robôs), o filme é uma produção da Disney em parceira com a Pixar. No Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 91% dos críticos e 86% da audiência. No IMDb, sua pontuação é 7,4.

6 de 12 Em Luca, acompanhamos a amizade entre um ser humano e um monstro marinho — Foto: Divulgação/Disney Em Luca, acompanhamos a amizade entre um ser humano e um monstro marinho — Foto: Divulgação/Disney

Red: Crescer é uma Fera (Disney+)

Lançado em 2022, o filme Red: Crescer é uma Fera aborda a vida de Mei Lee, uma garota de 13 anos que passa a se transformar em um enorme panda vermelho sempre que suas emoções oscilam. Dirigido por Domee Shi (Divertida Mente), o longa também é uma produção da Disney em parceria com a Pixar. No IMDb, sua pontuação é 7,0. Já no Rotten Tomatoes, o filme alcançou aprovação de 95% da crítica e 68% do público.

7 de 12 Em Red: Crescer é uma Fera, Mei Lee precisa lidar com a puberdade enquanto passa a se transformar em um enorme panda vermelho — Foto: Divulgação/Disney Em Red: Crescer é uma Fera, Mei Lee precisa lidar com a puberdade enquanto passa a se transformar em um enorme panda vermelho — Foto: Divulgação/Disney

Matilda: O Musical (Netflix)

O filme Matilda: O Musical foi lançado em 2022 leva o nome da sua protagonista, uma garotinha de imaginação fértil e mente afiada que tem a coragem de provocar mudanças no lugar opressivo que é a sua escola. As atrizes Alisha Weir (Não Saia de Casa), Lashana Lynch (007: Sem Tempo para Morrer) e Emma Thompson (Razão e Sensibilidade) contracenam no longa. Dirigida por Matthew Warchus (Simpático), a produção tem nota 7,1 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o filme alcançou aprovação de 92% da crítica e 73% da audiência.

8 de 12 Alisha Weir é uma atriz irlandesa de apenas 13 anos e interpreta a protagonista Matilda — Foto: Divulgação/Netflix Alisha Weir é uma atriz irlandesa de apenas 13 anos e interpreta a protagonista Matilda — Foto: Divulgação/Netflix

Terra dos Sonhos (Netflix)

Terra dos Sonhos, lançado em 2022, é um filme que acompanha Nemo, uma garotinha que, com a ajuda de um mapa secreto e um excêntrico fora da lei, parte para a Terra dos Sonhos em busca de reencontrar seu falecido pai. Estrelado pela atriz Marlow Barkley (Spirited: Um Conto Natalino) e pelo ator Jason Mamoa (Aquaman), o longa conta com a direção de Francis Lawrence (Constantine). No IMDb, sua pontuação é 6,7. Já no Rotten Tomatoes, a produção conquistou aprovação de 40% dos críticos e 86% do público.

9 de 12 O filme Terra dos Sonhos conta com os atores Marlow Barkley e Jason Momoa — Foto: Divulgação/Netflix O filme Terra dos Sonhos conta com os atores Marlow Barkley e Jason Momoa — Foto: Divulgação/Netflix

Encanto (Disney+)

Lançado em 2021, Encanto conta a história de Mirabel, uma jovem colombiana que precisa lidar com a frustração de ser a única em sua família a não ter poderes mágicos. Dirigido por Jared Bush (Moana), Byron Howard (Zootopia) e Charise Castro Smith (Raya e o Último Dragão), o filme é uma produção da Disney e conquistou o Oscar de Melhor Animação. No Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 91% da crítica e 93% do público. Já no IMDb, sua nota é 7,2.

10 de 12 Em Encanto, acompanhamos a história de uma peculiar família colombiana — Foto: Divulgação/Disney Em Encanto, acompanhamos a história de uma peculiar família colombiana — Foto: Divulgação/Disney

Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo (Globoplay)

O longa nacional Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo foi lançado em 2020 e acompanha a história Sol, Bento e Pippo, um trio de protagonistas que tem o objetivo de salvar o amigo Severino, que foi enfeitiçado por um medalhão mágico. Estrelado pelos atores Letícia Braga (Justiça), Anderson Lima (Detetives do Prédio Azul: O Filme) e Pedro Henriques Motta (Turma da Mônica: A Série), o filme conta com direção de Mauro Lima (Meu Nome Não é Johnny). No IMDb, sua pontuação é 7,1.

11 de 12 Em Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo, o trio de protagonistas precisa salvar um amigo — Foto: Divulgação/Globo Filmes Em Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo, o trio de protagonistas precisa salvar um amigo — Foto: Divulgação/Globo Filmes

Turma da Mônica: Lições (NOW)

Lançado em 2021, o filme nacional Turma da Mônica: Lições acompanha Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão em uma viagem onde aprendem lições valiosas sobre o valor da amizade. Estrelada pelos atores Giulia Benite (Segunda Chamada), Kevin Vechiatto (Onisciente), Laura Rauseo (Turma da Mônica: A Série) e Gabriel Moreira (A Divisão), a produção conta com a direção de Daniel Rezende (Cidade de Deus). No IMDb, sua pontuação é 7,6.

12 de 12 Em Turma da Mônica: Lições, acompanhamos um quarteto animado em suas aventuras — Foto: Divulgação/Biônica Filmes Em Turma da Mônica: Lições, acompanhamos um quarteto animado em suas aventuras — Foto: Divulgação/Biônica Filmes

