Para que serve o cobre no Minecraft? Veja dicas do que fazer com o item

Minecraft é um game de aventura que constantemente recebe atualizações com novos conteúdos e itens, como por exemplo o Cobre. O minério surgiu após a atualização 1.18, Caves & Cliffs, e pode ser obtido com uma Picareta de Pedra. Este recurso é encontrado em abundância entre as coordenadas Y 112 e -16 ou 47 e 48, além de biomas de praia ou com estalactites. O Cobre é essencial para criar novos itens como o Para-Raios, Luneta e Pincel, mas não é não é usado para fazer ferramentas como espadas ou picaretas.

1. Fazer Barras de Cobre

Barras de Cobre são necessárias para produzir todos os outros itens da lista. Porém, para obtê-las, é necessário transformar o minério bruto obtido nas paredes das cavernas. Neste ponto, o processo é igual a de outros minérios do game: basta colocar o item em uma Fornalha ou Fornalha Potente com uma fonte de combustível, como Carvão ou Toras de Madeira, para transformá-lo. As barras em si não tem uso, mas serão matéria-prima para a fabricação dos outros itens.

2. Fazer Blocos de Cobre e Cobre Cortado

O cobre pode ser usado para construção, por exemplo, ao colocar nove Barras em uma Bancada para transformá-los em um Bloco de Cobre. Ele também pode ser transformado em blb ou encontrada em vilas. A peculiaridade do minério na construção é uma função peculiar de oxidação, na qual os blocos lentamente ficam esverdeados a cada 50 a 82 dias de jogo. O bloco passa por quatro etapas até ficarem completamente oxidados na cor verde.

Isso permite notar quando certas construções são mais antigas no jogo quando contam com cobre totalmente oxidado. Há a possibilidade do processo ser impedido usando um Favo de Mel em um Bloco de Cobre na Bancada. Além disso, a oxidação pode ser temporariamente adiada usando um Machado para interagir com um dos blocos e "limpá-lo", removendo um nível de ferrugem.

3. Construção de casas diferentes

O Cobre pode ser usado na construção de casas no lugar de outros materiais mais tradicionais como terra, madeira e pedra, além de ser um dos poucos metais que pode ser usado para grandes construções, já que ferro e ouro são mais escassos. O uso de Blocos de Cobre Cortados com diferentes desenhos permite criar visuais interessantes e resistentes que com o tempo irão adquirir uma bela tonalidade esverdeada. Além disso, ao passar um bloco no Cortador de Pedra ele será multiplicado em quatro Blocos de Cobre Cortado, o que aumenta rapidamente seu material para construção.

4. Para-raios

O Para-raios é um item feito de unicamente de cobre. Este item é capaz de atrair raios durante tempestades e evitar que um acidente incendeie a casa dos jogadores, se feita de madeira. A ferramenta também pode ser usado coma decoração, apesar de ser necessário tomar cuidado para que sua função de atrair raios não cause problemas para o jogador. Para fazê-lo, você precisa colocar somente três barras de cobre na vertical.

5. Luneta

A Luneta permite olhar com mais detalhes objetos, animais e personagens à distância, sendo introduzida Caves & Cliffs. No entanto, além do Cobre, ela precisa de um Fragmento de Ametista, um item que pode ser encontrado em áreas aleatórias ao minerar. Durante suas aventuras subterrâneas, jogadores podem encontrar uma espécie de sala repleta de pedras brilhantes rosas que fazem um som ao pisar nelas. Este recurso pode ser obtido ao minerar apenas os cristais que crescem nos blocos, sem atacar os blocos diretamente.

6. Pincel

O Pincel é um item útil na nova mecânica de arqueologia do game, introduzida na atualização 1.20, Trails & Tales. Ele é feito a partir da junção de uma unidade de Graveto, Barra de Cobre e Pena obtida com Galinhas. Em algumas ruínas como o Templo do Deserto, Poços do Deserto e Ruínas do Oceano de Arenito é possível encontrar novos blocos de Areia Suspeita e Cascalho Suspeito. Ao utilizar o Pincel nestes blocos o jogador pode revelar itens, entre eles esmeraldas, gravetos e pedaços de vasos antigos que podem ser reconstruídos.

