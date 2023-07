Parceria entre TIM e Apple reduz preço do iPhone em quase 50%; saiba tudo

A TIM fechou parceria com a Apple para oferecer aos clientes da operadora acesso a serviços da empresa da maçã nos planos pós-pagos, sem custo extra para o usuário. O anúncio foi feito na última quinta-feira (27) e faz da TIM a terceira operadora no mundo a fechar um acordo comercial com a Apple. Graças à parceria, assinantes do plano TIM Black poderão desfrutar de serviços como Apple TV+ , Apple Music , Apple Arcade e iCloud + , inclusos no Apple One. Além disso, a operadora também oferece iPhones com desconto de cerca de 50% em sua loja virtual.

A oferta é válida pelos próximos três meses e está atrelada à contratação do plano TIM Black. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes da parceria entre TIM e Apple e lista os modelos de iPhone que estão com desconto. Veja também como contratar o plano.

1 de 3 iPhone 14 é um dos modelos contemplados pelo acordo entre TIM e Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 é um dos modelos contemplados pelo acordo entre TIM e Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Qual operadora tem o melhor 4G do Brasil? Opine no Fórum TechTudo.

O que é a parceria entre TIM e Apple?

A parceria entre TIM e Apple permite que os clientes assinantes do plano pós-pago TIM Black tenham acesso à assinatura do Apple One, que agrega diferentes serviços da empresa da maçã. Desta forma, os usuários poderão desfrutar de serviços como Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ (com 50 GB de armazenamento) sem que seja adicionada nenhuma taxa extra na fatura mensal.

2 de 3 Apple Music está incluso na assinatura do Apple One — Foto: Divulgação/Getty Images Apple Music está incluso na assinatura do Apple One — Foto: Divulgação/Getty Images

Além disso, iPhones das gerações 13 e 14 serão vendidos pela operadora com aproximadamente 50% de desconto pelos próximos três meses. O iPhone 12 deve entrar na ação no decorrer do próximo semestre. Para desfrutar do desconto, os clientes terão que atrelar a compra à assinatura do TIM Black.

Quais serão os preços dos iPhones?

Ao todo, serão três modelos de iPhone em promoção na parceria entre TIM e Apple. Veja os preços na tabela abaixo.

Preço dos iPhones com desconto na parceria entre TIM e Apple Modelo de iPhone Preço na loja da Apple Preço na TIM Desconto iPhone 13 de 128 GB R$ 6.599 R$ 3.499 46,2% iPhone 14 de 128 GB R$ 7.599 R$ 3.999 47,4% iPhone 14 de 256 GB R$ 8.599 R$ 4.999 41,9%

Vale reforçar que os descontos estão atrelados à contratação do plano pós-pago TIM Black. De acordo com a operadora, os preços promocionais têm validade pelos próximos três meses.

Como comprar um iPhone com desconto?

Para adquirir os iPhones a preços promocionais, os interessados deverão acessar a loja online da TIM (https://lojaonline.tim.com.br/celulares). Os modelos contemplados estão sinalizados com a etiqueta "OFERTA BLACK". A página informa as condições de pagamento e também traz a ficha técnica de cada smartphone. Além disso, lá também é possível encontrar smartphones de outras fabricantes com descontos igualmente significativos.

3 de 3 iPhone 14 de 128 GB em promoção na loja TIM — Foto: Reprodução/TIM iPhone 14 de 128 GB em promoção na loja TIM — Foto: Reprodução/TIM

Quanto custam os planos TIM Black com Apple One?

São duas as opções de planos TIM Black com Apple One: TIM Black com 50GB, por R$ 224,99; e TIM Black com 100GB de Internet, por R$ 294,99. Estão inclusos o serviço de streaming de filmes e séries Apple TV+, o streaming musical Apple Music, o aplicativo de jogos Apple Arcade e o serviço de armazenamento em nuvem iCloud.

Vale citar que ambas as opções do plano podem ser compartilhadas entre o titular e até três dependentes. Quando comercializada separadamente pela Apple, a assinatura do Apple One custa entre R$ 34,90 e 49,50.

Como contratar o plano TIM Black?

O TIM Black é o plano da TIM pós-pago que fornece aos seus assinantes Internet de alta velocidade, acesso ilimitado a redes sociais e até assinaturas de serviços de streaming como HBO MAX e Amazon Prime Video. Para saber mais sobre preços e condições, os interessados deverão acessar o site da TIM (https://pos.tim.com.br/). Após escolher o melhor plano para as suas necessidades, basta clicar em "Contratar Agora". Feito isso, você terá duas opções: trocar seu plano atual da TIM ou trazer seu número para a operadora.

Com informações de Valor e TIM

🎥 Como descobrir o número do chip do celular