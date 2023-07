Pega ladrão? 6 apps anti-roubo que você precisa baixar hoje

Já pensou em usar aplicativos para prevenir casos de roubo e furto do celular? Diversas ferramentas disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) são bastante úteis para isso. Muitos deles têm recursos para localizar o dispositivo, como o Lockwatch e o Buscar, enquanto outros são excelentes para manter arquivos em segurança com senhas fortes, como o Ocultar Fotos — App Segura. Além disso, apps como o Pocket Sense emite alertas com alarmes no volume máximo para sinalizar casos de emergência. A seguir, confira uma lista com seis apps que vão te ajudar a se proteger de roubos.

2 de 8 Aplicativos podem ser aliados de usuários que buscam mecanismos inteligentes para a proteção contra roubos e furtos — Foto: Freepik Aplicativos podem ser aliados de usuários que buscam mecanismos inteligentes para a proteção contra roubos e furtos — Foto: Freepik

1. Lockwatch

O aplicativo Lockwatch —Anti-Ladrão, está disponível apenas para dispositivos com sistema operacional Android. Ele pode proteger os usuários através do registro fotográfico de quem tentar desbloquear o celular sem autorização. A captura é feita com a câmera frontal sem que o ladrão perceba, pois a imagem é enviada para um endereço de email cadastrado no app com dados sobre a localização do dispositivo e coordenadas em GPS em tempo real. Sempre que uma tentativa de desbloqueio for feita de forma errada, a aplicação é ativada, o que pode ajudar na identificação de ladrões.

O app também tem recursos adicionais, como detecção de troca de cartão SIM com envio por email do número e ID do assinante suspeito. A ferramenta também permite receber informações sobre ligamento do dispositivo após desligado, captura múltipla com três fotos e gravação de áudio do momento exato da tentativa de desbloqueio. Todos eles podem ser obtidos na Premium, que custa R$20,99 por ano.

3 de 8 Aplicativo Lockwhatch — Anti-Ladrão faz registro fotográfico de quem desbloquear o dispositivo de forma errada — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Lockwhatch — Anti-Ladrão faz registro fotográfico de quem desbloquear o dispositivo de forma errada — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Ocultar Fotos - App Segura

O Ocultar Fotos - App Segura, disponível apenas para iPhone, mantém a segurança dos dados, fotos e vídeos pessoais em situações de roubo do aparelho. A ferramenta oculta esses arquivos em bibliotecas e álbuns secretos, que podem ser bloqueados com código de até seis dígitos. O app tem uma versão premium no valor mensal de R$19,90 e anual de R$149,90. O app pago faz o rastreamento de invasões, armazena fotos e vídeos de forma ilimitada, fornece mais opções de senhas para proteção, como Face ID, Touch ID e fechadura eletrônica, backup seguro para casos de roubo ou perda de arquivos e retirada de anúncios.

4 de 8 Aplicativo Ocultar Fotos — App Segura cria albuns com fotos e vídeos protegidos por senhas no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Ocultar Fotos — App Segura cria albuns com fotos e vídeos protegidos por senhas no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O AppLock é um aplicativo disponível de forma gratuita para celulares Android e iPhone. Ele funciona como um cofre digital e os álbuns criados com fotos e vídeos dentro da aplicação podem ser lacrados com sistemas de senha, impressão digital e Face ID. Também é possível personalizá-los com imagens na capa, de acordo com as preferências do usuário. Outro diferencial do app é o sistema de navegação anônima, que opera através de um buscador interno privado, responsável por apagar automaticamente o histórico de pesquisa.

5 de 8 Aplicativo AppLock protege dados pessoais de usuários e informações sobre navegação na internet — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo AppLock protege dados pessoais de usuários e informações sobre navegação na internet — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Encontre Meu Dispositivo

O app Encontre meu Dispositivo, exclusivo gratuitamente para dispositivos Android, é uma boa opção para usuários que precisem encontrar o aparelho após um caso de roubo. Além de encontrar um celular Android perdido ou roubado, a aplicação consegue realizar o bloqueio dele para impedir que criminosos tenham acesso às informações pessoais do usuário. O app também pode fazer com que o celular toque um alarme no máximo, ainda que esteja com o volume no mínimo, e limpar dados armazenados remotamente. A informação sobre a localização do smartphone fica registrada no servidor do Google e o usuário pode utilizar o Google Maps para achá-lo.

6 de 8 Aplicativo Encontre meu Dispositivo bloqueia celulares roubados para que criminosos não obtenham informações pessoais dos usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Encontre meu Dispositivo bloqueia celulares roubados para que criminosos não obtenham informações pessoais dos usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Buscar

O aplicativo Buscar, disponível de forma exclusiva para aparelhos iPhone, também é uma excelente opção para evitar roubos e minimizar eventuais prejuízos causados por eles. O app é gratuito e permite que usuários visualizem a localização do dispositivo. A ferramenta também permite saber como encontrá-lo através do Apple Maps e permite adicionar outros dispositivos da Apple para cadastro. O Modo Perdido dentro da plataforma bloqueia remotamente a tela do celular.

7 de 8 Aplicativo Buscar permite que usuários do iPhone encontrem seu dispositivo roubado através do Apple Maps — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Buscar permite que usuários do iPhone encontrem seu dispositivo roubado através do Apple Maps — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Pocket Sense

O aplicativo Pocket Sense, gratuito e disponível apenas para dispositivos Android, é útil para sinalizar casos de roubos de celular. Caso isso aconteça, o app aciona um sensor que dispara um alarme para coibir a ação. O Pocket Sense tem o recurso Charge Sense, que avisa se alguém retirar o celular do carregamento sem autorização. Outras possibilidades de uso do app são o recebimento de notificação caso alguma pessoa tente usar o celular depois de retirá-lo de onde ele foi guardado.

8 de 8 Aplicativo Pocket Sense tem alarme próprio para coibir casos de roubo e furto de celulares — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Pocket Sense tem alarme próprio para coibir casos de roubo e furto de celulares — Foto: Reprodução/Gisele Souza

